Cinema 23.10.2026

Η Disney ετοιμάζει την επιστροφή του «Halloweentown» 20 χρόνια μετά το φινάλε

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Η Disney ετοιμάζει νέα ταινία Halloweentown, 20 χρόνια μετά το τελευταίο sequel, επαναφέροντας το αγαπημένο franchise του Disney Channel
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Disney ετοιμάζει νέα ταινία για το franchise «Halloweentown» μετά από 20 χρόνια.
  • Το project βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης για το Disney Channel και το Disney+.
  • Το σενάριο αναπτύσσουν οι Lily Houghton και Ryan Koehn, βασισμένο στους αρχικούς χαρακτήρες.
  • Οι fans ζητούν νέα ταινία, με την πρωταγωνίστρια Kimberly J. Brown να εκφράζει επιθυμία επιστροφής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι fans του «Halloweentown» έχουν έναν πολύ καλό λόγο να ενθουσιαστούν, καθώς η Disney σχεδιάζει να επαναφέρει το δημοφιλές franchise με μια ολοκαίνουργια ταινία. Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν στο PEOPLE, το νέο project βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης για το Disney Channel και το Disney+, σχεδόν 2 δεκαετίες μετά την τελευταία κινηματογραφική περιπέτεια της σειράς.

IMDB
IMDB

Το 5ο κεφάλαιο αναμένεται να βασιστεί στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Paul Bernbaum, ενώ το σενάριο αναπτύσσουν οι Lily Houghton και Ryan Koehn. Προς το παρόν, οι λεπτομέρειες της υπόθεσης παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, όπως και το ενδεχόμενο επιστροφής γνώριμων προσώπων από τις προηγούμενες ταινίες.

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Όλα ξεκίνησαν το 1998, όταν το 1ο «Halloweentown» σύστησε στο κοινό τη Marnie Piper, ένα κορίτσι που ανακαλύπτει πως προέρχεται από μια οικογένεια μαγισσών και πως ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος υπερφυσικά πλάσματα υπάρχει πέρα από την καθημερινότητά της. Η ιστορία συνδύαζε φαντασία, χιούμορ και Halloween ατμόσφαιρα, καταφέρνοντας να γίνει μία από τις πιο χαρακτηριστικές παραγωγές του Disney Channel για το συγκεκριμένο θέμα.

Ακολούθησαν τρεις ακόμη ταινίες, τα «Halloweentown II: Kalabar’s Revenge» το 2001, «Halloweentown High» το 2004 και «Return to Halloweentown» το 2006. Στις πρώτες 3 ταινίες, τη Marnie υποδύθηκε η Kimberly J. Brown, ενώ στην 4η παραγωγή τον ρόλο ανέλαβε η Sara Paxton.

IMDB
IMDB

Στο αρχικό καστ συμμετείχαν επίσης οι Judith Hoag και Joey Zimmerman, ενώ η αείμνηστη Debbie Reynolds ξεχώρισε ως Aggie Cromwell, η χαρισματική γιαγιά της Marnie. Η παρουσία της παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την ταυτότητα της σειράς, η οποία εξακολουθεί να έχει ξεχωριστή θέση στις αναμνήσεις όσων μεγάλωσαν με τις ταινίες.

Οι fans ζητούν εδώ και χρόνια μια νέα ταινία

Το ενδιαφέρον για το franchise δεν περιορίζεται στη νοσταλγία. Σύμφωνα με στοιχεία της Disney, οι ταινίες του «Halloweentown» έχουν συγκεντρώσει συνολικά περίπου 160 εκατομμύρια ώρες streaming στο Disney+ παγκοσμίως. Μάλιστα, η πρώτη ταινία βρέθηκε ανάμεσα στις δέκα ταινίες Halloween με τις περισσότερες προβολές τον Οκτώβριο του 2025.

IMDB
IMDB

Η Kimberly J. Brown έχει μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία της να επιστρέψει στον ρόλο της Marnie. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο PEOPLE, αποκάλυψε πως δέχεται σχεδόν καθημερινά ερωτήσεις από fans που θέλουν να μάθουν τι απέγιναν οι αγαπημένοι τους χαρακτήρες. Όπως ανέφερε, θα ήθελε πολύ να δει τη συνέχεια της ιστορίας, προτείνοντας μάλιστα με χιούμορ πως η Marnie θα μπορούσε να διεκδικεί τη θέση της δημάρχου του Halloweentown.

Η ίδια δήλωσε πρόθυμη να συμμετάσχει σε μια νέα ταινία, αφήνοντας την τελική απόφαση στη Disney. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ποιοι ηθοποιοί θα επιστρέψουν ούτε αν η νέα παραγωγή θα συνεχίσει απευθείας την ιστορία της αρχικής τετραλογίας.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

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Halloweentown 5 ΤΑΙΝΙΑ
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