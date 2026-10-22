Η ζωή του Matthew Perry πίσω από τον Chandler Bing – Όσα αποκαλύπτει η αδερφή του

Η Mia Perry Bowick μιλάει για τις δυσκολίες του αδερφού της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του γάμου του Chandler Bing και της Monica Geller

Με μια ματιά Η αδερφή του Matthew Perry, Mia, μιλά για τη μάχη του ηθοποιού με τον εθισμό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του "Friends".

Παρά τον εθισμό, ο Perry προσέφερε αξέχαστες στιγμές, όπως η σκηνή του γάμου του Chandler.

Ο Perry περιέγραψε πώς επέστρεψε σε κέντρο αποτοξίνωσης αμέσως μετά τη σκηνή του γάμου.

Η αδερφή του θέλει να παρουσιάσει τον Matthew ως ολοκληρωμένο άνθρωπο, πέρα από τον ρόλο και τις δυσκολίες του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυαναμενόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, «The One About Matthew Perry», που κάνει πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου, φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της ζωής του αγαπημένου ηθοποιού. Μεταξύ άλλων, η αδερφή του, Mia Perry Bowick, μοιράζεται συγκινητικές λεπτομέρειες για την περίοδο που γυριζόταν η εμβληματική σκηνή του γάμου του Chandler Bing με την Monica Geller στην έβδομη σεζόν του «Friends».

Η Mia Perry Bowick αποκάλυψε ότι η μάχη του Matthew Perry με τον εθισμό στα ναρκωτικά κορυφωνόταν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των σεζόν πέντε έως επτά του δημοφιλούς sitcom. «Όλοι γνωρίζαμε πόσο σοβαρή ήταν η διαταραχή του, οπότε υπήρχε μια αίσθηση αβεβαιότητας για το τι θα συνέβαινε», δήλωσε η Bowick στο περιοδικό People.

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Παρά τις εσωτερικές δυσκολίες, ο Matthew Perry συνέχισε να προσφέρει στο κοινό αξέχαστες στιγμές, με τη σκηνή του γάμου να αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της σειράς. «Βλέποντας εκείνο τον γάμο, όλοι γνωρίζαμε ότι αυτό επιθυμούσε στη ζωή του. Ήθελε σύντροφο, ήθελε παιδιά», πρόσθεσε η αδερφή του ηθοποιού.

Ο Matthew Perry, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 28 Οκτωβρίου 2023 σε ηλικία 54 ετών, είχε μιλήσει στο παρελθόν για την έντονη μάχη του με τον εθισμό. Στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο, «Friends, Lovers And The Big Terrible Thing», είχε περιγράψει πώς, αμέσως μετά τα γυρίσματα της σκηνής του γάμου, επέστρεψε σε κέντρο αποτοξίνωσης. «Παντρεύτηκα τη Monica και με οδήγησαν πίσω στο κέντρο θεραπείας, στο αποκορύφωμα της καριέρας μου στο «Friends», στο πιο εμβληματικό σημείο της καριέρας μου, σε ένα φορτηγό που οδηγούσε ένας νηφάλιος τεχνικός», είχε γράψει.

Η πραγματικότητα πίσω από την επιτυχία

Ο Matthew Perry είχε αποκαλύψει ότι η χρήση ουσιών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Friends» ήταν τόσο σοβαρή που δεν ήξερε «πώς να σταματήσει». Περιέγραφε πώς κατέφευγε σε ψεύτικους τραυματισμούς και πονοκεφάλους για να δικαιολογήσει τη λήψη παυσίπονων. «Ξυπνούσα και έπρεπε να πάρω 55 Vicodin εκείνη την ημέρα, και να βρω πώς να το κάνω. Όταν είσαι εθισμένος, όλα είναι μαθηματικά», είχε εξομολογηθεί, διευκρινίζοντας ότι ο στόχος του δεν ήταν να «νιώσει υψηλά ή καλά», αλλά απλώς να «καθίσει στον καναπέ, να πάρει πέντε Vicodin και να δει μια ταινία».

Η Mia Perry Bowick, μιλώντας για την επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ, τόνισε την επιθυμία της να παρουσιάσει τον Matthew ως έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο, πέρα από τον ρόλο του Chandler Bing και τις μάχες του με τον εθισμό. «Ως αδερφή του, διαμόρφωσε ποιος είμαι σήμερα, τον άνθρωπο που προσπαθώ να είμαι και τη δουλειά στην οποία έχω αφιερώσει τη ζωή μου», δήλωσε, προσθέτοντας: «Ο Matthew είχε μια όμορφη καρδιά και ένα γενναιόδωρο πνεύμα, και ακόμη και στις πιο σκοτεινές του στιγμές, μπορούσε ακόμα να σε κάνει να γελάσεις και να αισθανθείς αγαπημένος».

Η σειρά αναμένεται να προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση της ζωής και της κληρονομιάς του Matthew Perry, εστιάζοντας στην αγάπη και την υποστήριξη που έλαβε από τους κοντινούς του ανθρώπους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμπρωταγωνιστές του από το «Friends», Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc και David Schwimmer – δεν συμμετέχουν στο ντοκιμαντέρ, καθώς, σύμφωνα με πηγές, αποφάσισαν να μην πάρουν μέρος, προτιμώντας να δώσουν τον λόγο σε άλλους φίλους και συναδέλφους του ηθοποιού.

Η σειρά ντοκιμαντέρ έρχεται σχεδόν τρία χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο του Matthew Perry, ο οποίος οφειλόταν στις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης. Η υπόθεση του θανάτου του έχει οδηγήσει σε καταδίκες πέντε ατόμων, συμπεριλαμβανομένων του συμβούλου του ηθοποιού για θέματα εθισμού, της διαχειρίστριας ναρκωτικών του και δύο γιατρών.

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