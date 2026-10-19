Celeb News 19.10.2026

Ο Νίνο αποχαιρετά τον πρώην πεθερό του, Γιώργο Βαρδινογιάννη, με μια συγκινητική ανάρτηση

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Ο Νίνο αποχαιρετά τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, τον πρώην πεθερό του, με μια συγκινητική ανάρτηση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Νίνο αποχαιρετά δημόσια τον πρώην πεθερό του, Γιώργο Βαρδινογιάννη, που απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών.
  • Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, γνωστός ως «Καπετάνιος», υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Παναθηναϊκού.
  • Ο Νίνο και η πρώην σύζυγός του, κόρη του Βαρδινογιάννη, διατηρούν καλές σχέσεις και έχουν δύο παιδιά.
  • Η ανάρτηση του Νίνο αναδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς και την αγάπη για την οικογένεια, παρά τον χωρισμό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Νίνο θέλησε να εκφράσει τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, του πρώην πεθερού του, με μια δημόσια ανάρτηση. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, τον οποίο πολλοί αποκαλούσαν με σεβασμό «Καπετάνιο», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική κληρονομιά και βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του.

https://www.instagram.com/ninoxypolitas
https://www.instagram.com/ninoxypolitas

Ο Νίνο και η κόρη του Γιώργου Βαρδινογιάννη, Χρυσή Βαρδινογιάννη, έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τα οποία λατρεύουν. Παρόλο που το ζευγάρι έχει πλέον χωρίσει, διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις, γεγονός που οδήγησε τον Νίνο να νιώσει την ανάγκη να αποχαιρετήσει δημόσια τον Γιώργο Βαρδινογιάννη.

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Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Νίνο στα social media, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη (που συνέβη την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2026), τον δείχνει να παίζει τάβλι με έναν άντρα. Το ιδιαίτερο στοιχείο που τράβηξε την προσοχή είναι το ταμπλό του τάβλι, το οποίο κοσμεί το «τριφύλλι» του Παναθηναϊκού, της ομάδας που ο Γιώργος Βαρδινογιάννης λάτρεψε και υποστήριξε για δεκαετίες.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε παντρευτεί την Αγάπη Πολίτη, κόρη του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, και μαζί είχαν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια. Παρότι οι δρόμοι τους χώρισαν, η αγάπη και ο αλληλοσεβασμός παρέμειναν αλώβητοι μέχρι το τέλος. Η ανάρτηση του Νίνο αποτελεί μια συγκινητική αναγνώριση της σχέσης που είχε με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς που διατηρούνται ακόμα και μετά τον χωρισμό, καθώς και την αγάπη για την οικογένεια.

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Γιώργος Βαρδινογιάννης ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΝΟ πρώην Χρυσή Βαρδινογιάννη
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