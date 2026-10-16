Shakira: Η απρόσμενη αναφορά στον πρώην της στη Μαδρίτη – Τι αποκάλυψε μπροστά σε χιλιάδες fans

Η Shakira ευχαρίστησε δημόσια τον πρώην σύντροφό της, Antonio de la Rúa, στη συναυλία της στη Μαδρίτη, αποκαλώντας τον «φίλο καρδιάς»

Με μια ματιά Η Shakira ευχαρίστησε δημόσια τον πρώην σύντροφό της, Antonio de la Rúa, στη συναυλία της στη Μαδρίτη.

Ο de la Rúa υπήρξε σύντροφος και μάνατζερ της Shakira, και τώρα είναι στενός φίλος.

Συνέβαλε στην οργάνωση της επαγγελματικής της πορείας και στη δημιουργία χώρων συναυλιών.

Παρά τον χωρισμό και δικαστικές διαφωνίες, αποκατέστησαν τη σχέση τους και συνεργάζονται ξανά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Shakira μοιράστηκε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή με τους χιλιάδες θαυμαστές της κατά τη διάρκεια της τελευταίας της συναυλίας στη Μαδρίτη. Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour», θέλησε να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη της στον Antonio de la Rúa, με τον οποίο στο παρελθόν διατηρούσε ερωτική σχέση και σήμερα τους συνδέει μια δυνατή φιλία.

Η εμφάνιση της Shakira στο Macondo Park, την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, αποτέλεσε την αφορμή για να αναφερθεί στην πολύτιμη βοήθεια που έλαβε από τον de la Rúa. Ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος υπήρξε και βασικός συνεργάτης της, συνέβαλε καθοριστικά τόσο στην οργάνωση της επαγγελματικής της πορείας όσο και στη δημιουργία του χώρου που φιλοξένησε τις συναυλίες της στην ισπανική πρωτεύουσα.

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«Θέλω να ευχαριστήσω εκείνον που κάποτε ήταν σύντροφός μου και σήμερα είναι φίλος καρδιάς, τον Antonio de la Rúa», δήλωσε χαρακτηριστικά η Shakira απευθυνόμενη στο κοινό, προκαλώντας αίσθημα συγκίνησης. Η στιγμή αυτή, η οποία καταγράφηκε και κοινοποιήθηκε εκτενώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσέλκυσε το ενδιαφέρον των θαυμαστών της, οι οποίοι σχολίασαν τη σημερινή, στενή σχέση των δύο πρώην συντρόφων.

Η ιστορία της Shakira και του Antonio de la Rúa ξεκίνησε το 2000. Ο de la Rúa, γιος του πρώην προέδρου της Αργεντινής, Fernando de la Rúa, υπήρξε για πολλά χρόνια σύντροφός της, αναλαμβάνοντας παράλληλα και τον ρόλο του μάνατζέρ της. Η μακροχρόνια σχέση τους, ωστόσο, έλαβε τέλος το 2011, όταν οι δυο τους ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους.

Η περίοδος μετά τον χωρισμό τους δεν ήταν πάντα ομαλή, καθώς προέκυψαν δικαστικές διαφωνίες. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, οι 2 τους κατάφεραν να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να αποκαταστήσουν την επικοινωνία τους. Μάλιστα, το 2024, ο Antonio de la Rúa επανεντάχθηκε στην επαγγελματική ομάδα της τραγουδίστριας, σηματοδοτώντας την ανανέωση της συνεργασίας τους.

¿EN QUÉ ANDAN ESTOS DOS? El agradecimiento especial de Shakira para su ex, Antonio De La Rúa. https://t.co/hAc71QidA3 — BLENDER (@estoesblender) October 13, 2026

Η δημόσια αναφορά της Shakira στη συναυλία της υπογραμμίζει την αμοιβαία εκτίμηση που διατηρούν, παρά τις αλλαγές που έφερε ο χρόνος στη σχέση τους. Από σύντροφοι στη ζωή, οι δυο τους έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν μια νέα, διαφορετική σχέση, θεμελιωμένη στην κοινή τους ιστορία και την επαγγελματική τους πορεία.

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