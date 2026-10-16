Cinema 16.10.2026

Το «Wonka’s The Golden Ticket» εκτοξεύεται στην κορυφή του streaming

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Tο Willy Wonka's The Golden Ticket σκαρφάλωσε στην κορυφή των streaming charts, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία σου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το «Wonka's The Golden Ticket» κατέκτησε την 1η θέση στο Netflix με 1,08 δισ. λεπτά παρακολούθησης.
  • Η σειρά αύξησε την παρακολούθηση κατά 26% σε σχέση με την πρεμιέρα της.
  • Το «East of Eden» κατέλαβε τη 2η θέση στις πρωτότυπες σειρές με 782 εκατομμύρια λεπτά.
  • Τα στοιχεία της Nielsen αφορούν μόνο τηλεοπτικές συσκευές στις ΗΠΑ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το διαγωνιστικό show του Netflix, «Wonka’s The Golden Ticket», κατέκτησε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των θεατών για την εβδομάδα 28 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen. Μετά από ένα δυναμικό ξεκίνημα, η παραγωγή που αντλεί έμπνευση από τον κλασικό χαρακτήρα του Willy Wonka και την ταινία «Willy Wonka and the Chocolate Factory» κατάφερε να εντυπωσιάσει, συγκεντρώνοντας 1,08 δισεκατομμύρια λεπτά παρακολούθησης.

Ο Willy Wonka με πράσινα μαλλιά και χρυσό σακάκι εμφανίζεται στο νέο reality του Netflix, Squid Game.
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί αύξηση 26% σε σχέση με την εβδομάδα της πρεμιέρας του, όπου είχε καταταχθεί πέμπτο. Η σειρά, η οποία χρησιμοποιεί μια φωνή παραγόμενη από τεχνητή νοημοσύνη, μοντελοποιημένη με βάση τον αείμνηστο Gene Wilder, πρωταγωνιστή της ταινίας, αποδεικνύει την απήχηση που εξακολουθεί να έχει ο μαγικός κόσμος του Willy Wonka στο σύγχρονο κοινό.

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Το «East of Eden» ξεχωρίζει

Στη 2η θέση μεταξύ των πρωτότυπων σειρών και τρίτο συνολικά, βρέθηκε το «East of Eden», η νέα mini σειρά του Netflix βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του John Steinbeck. Η σειρά, η οποία έκανε πρεμιέρα την 1η Οκτωβρίου, συγκέντρωσε 782 εκατομμύρια λεπτά παρακολούθησης, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό της ντεμπούτο και την απήχηση του κλασικού έργου.

Τρεις διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι στο νέο reality του Netflix, Willy Wonka x Squid Game.
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Η προηγούμενη εβδομάδα είχε βρει στην κορυφή των συνολικών προτιμήσεων την ταινία «Toy Story 5», η οποία, παρότι σημείωσε πτώση περίπου 55% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, παρέμεινε στην πρώτη θέση της κατηγορίας ταινιών με 687 εκατομμύρια λεπτά προβολής.

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Άλλες δημοφιλείς σειρές και ταινίες

Η επιτυχημένη σειρά του Apple TV+, «Ted Lasso», παρουσίασε μια ελαφρά πτώση, συγκεντρώνοντας 750 εκατομμύρια λεπτά παρακολούθησης, λίγο πριν την πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν του. Το «The Great British Baking Show» επέστρεψε στα charts με 486 εκατομμύρια λεπτά, μετά την πρεμιέρα της τελευταίας του σεζόν.

Ο Gene Wilder ως Willy Wonka στέκεται ανάμεσα σε πολύχρωμα γλειφιτζούρια, στο πλαίσιο του νέου reality του Netflix.
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Συνεχίζοντας την πορεία τους στο top 10 των πρωτότυπων σειρών, βρέθηκαν επίσης οι παραγωγές «Neagley», «Reacher», «Monster: The Lizzie Borden Story» και «Lioness», επιβεβαιώνοντας την ποικιλομορφία των επιτυχημένων σειρών που προσφέρει η πλατφόρμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα της Nielsen αφορούν μόνο την παρακολούθηση μέσω τηλεοπτικών συσκευών στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν περιλαμβάνουν τη χρήση υπολογιστών ή κινητών συσκευών.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

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