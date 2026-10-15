Το «Victorious» επιστρέφει στο Netflix με νέα σειρά και πρωταγωνίστρια την Trina Vega

Το «Victorious» επιστρέφει με το «Hollywood Arts» στο Netflix, με τη Daniella Monet ξανά στον ρόλο της Trina Vega

Με μια ματιά Νέα σειρά «Hollywood Arts» στο Netflix, spin-off του «Victorious».

Η Trina Vega επιστρέφει ως καθηγήτρια, αντί για μαθήτρια.

Η σειρά εστιάζει στις ανασφάλειες της ενηλικίωσης και την αναζήτηση ταυτότητας.

Συνδυάζει μουσική, κωμωδία και υπερβολικό χιούμορ, απευθυνόμενη σε νέα γενιά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δεκατρία χρόνια μετά το τέλος του «Victorious», το σύμπαν της σχολής παραστατικών τεχνών Hollywood Arts επιστρέφει με μια νέα σειρά που φέρνει στο προσκήνιο έναν γνώριμο χαρακτήρα. Το «Hollywood Arts» έρχεται στο Netflix με πρωταγωνίστρια την Trina Vega, την οποία υποδύεται ξανά η Daniella Monet, σε μια ιστορία που συνδυάζει μουσική, κωμωδία και τις ανασφάλειες της ενηλικίωσης.

Αυτή τη φορά, όμως, η Trina δεν είναι η μαθήτρια που θυμόμαστε από την αρχική σειρά. Έχοντας δυσκολευτεί να βρει δουλειές ως ηθοποιός και κουραστεί να βασίζεται στην επιτυχημένη αδελφή της, Tori Vega, την οποία ενσάρκωνε η Victoria Justice, επιστρέφει στη σχολή ως προσωρινή καθηγήτρια. Παρότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, αποφασίζει να καθοδηγήσει μια νέα γενιά καλλιτεχνών με τις δικές της εκκεντρικές μεθόδους.

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Τη σειρά υπογράφουν οι Jake Farrow και Samantha Martin, ενώ η πρώτη σεζόν αποτελείται από 12 επεισόδια. Η ιστορία ξεκινά όταν ο καθηγητής Sikowitz, τον οποίο υποδύεται ξανά ο Eric Lane, αποχωρεί ξαφνικά από τη σχολή. Η διευθύντρια Helen, με την Yvette Nicole Brown να επιστρέφει στον ρόλο, αναζητά αντικαταστάτη και η Trina βρίσκεται απρόσμενα μπροστά σε μια νέα επαγγελματική ευκαιρία.

Στην τάξη της συναντά μια ομάδα εφήβων με διαφορετικές φιλοδοξίες και προσωπικότητες. Ο Qwest είναι μουσικός, αλλά έχει πει ψέματα στους γονείς του σχετικά με τον λόγο που φοιτά στη σχολή. Ο Oscar είναι ο μεγαλύτερος σταρ της Hollywood Arts, ενώ η αδελφή του, Emmy, προτιμά να βρίσκεται πίσω από τις σκηνές, αναλαμβάνοντας τη σκηνοθετική οργάνωση και τα social media. Παράλληλα, οι Jen και Pepper βρίσκονται διαρκώς σε ανταγωνισμό, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη ένταση στην καθημερινότητα της σχολής.

Οι μαθητές αρχικά ανυπομονούν να μάθουν λεπτομέρειες για τη διάσημη Tori, σύντομα όμως αντιλαμβάνονται ότι η Trina δεν έχει τις γνώσεις που περίμεναν για τον χώρο του θεάματος. Από εκεί και πέρα, η σειρά ξεδιπλώνεται μέσα από παρεξηγήσεις, εφηβικούς έρωτες, μουσικές στιγμές και κωμικές καταστάσεις.

Μια σειρά που απευθύνεται στη νέα γενιά

Το «Hollywood Arts» δεν επιχειρεί να απομακρυνθεί ιδιαίτερα από τη συνταγή του «Victorious». Το χιούμορ είναι υπερβολικό, οι ερμηνείες έντονες και οι διάλογοι συχνά κινούνται σε έναν επίτηδες αλλόκοτο τόνο. Η αισθητική της σειράς παραμένει πολύχρωμη και εξιδανικευμένη, θυμίζοντας τις νεανικές παραγωγές που κυριάρχησαν στο Nickelodeon και το Disney Channel στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Το καστ, πάντως, διαθέτει μουσικό και κωμικό ταλέντο, με την Emmy Liu-Wang να ξεχωρίζει για τις φωνητικές της δυνατότητες. Η χημεία ανάμεσα στους ηθοποιούς συμβάλλει στη δημιουργία ενός συνόλου που γνωρίζει καλά πώς να συνδυάζει τραγούδι, σωματική κωμωδία και θεατρικότητα.

Πέρα από την εφηβική του διάθεση, το «Hollywood Arts» επιχειρεί να δώσει μια διαφορετική διάσταση και στην ενήλικη ζωή. Η Trina είναι πλέον μια γυναίκα γύρω στα 30 που δεν έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει όλα όσα ονειρευόταν, αλλά εξακολουθεί να κυνηγά τις φιλοδοξίες της. Δεν έχει βρει όλες τις απαντήσεις ούτε διαθέτει ένα ξεκάθαρο σχέδιο για το μέλλον της. Προσπαθεί, όπως και οι μαθητές της, να καταλάβει ποια θέλει να γίνει.

Αυτή η πλευρά της ιστορίας προσφέρει μια πιο αναγνωρίσιμη εικόνα της ενηλικίωσης, ακόμη και μέσα σε ένα περιβάλλον που απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Η Emmy, για παράδειγμα, αρχίζει να αναρωτιέται αν οι ικανότητές της θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα στο προσκήνιο, δείχνοντας πως η αναζήτηση της προσωπικής ταυτότητας δεν αφορά μόνο τους εφήβους.

Το «Hollywood Arts» μπορεί να μην ανανεώνει ριζικά το είδος της νεανικής κωμωδίας, προσφέρει όμως μια γνώριμη τηλεοπτική συνταγή σε μια νέα γενιά θεατών, ενώ δίνει στην Trina Vega μια ευκαιρία να βρεθεί στο επίκεντρο της ιστορίας. Η σειρά είναι διαθέσιμη στο Netflix.

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