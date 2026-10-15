Η Finos Film αποχαιρετά τη Μπέτυ Βαλάση με μια συγκινητική ανάρτηση

Η εταιρεία παραγωγής τίμησε τη μνήμη της σπουδαίας ηθοποιού και θυμήθηκε τη φράση της για τη ζωή που παραμένει επίκαιρη

Με μια ματιά Η Finos Film αποχαιρετά τη Μπέτυ Βαλάση, αναφερόμενη στην εκφραστικότητα και σκηνική της παρουσία.

Η Μπέτυ Βαλάση συμμετείχε σε μία μόνο ταινία της Finos Film, τον «Στον αστερισμό της Παρθένου».

Η εταιρεία παραγωγής τόνισε τη συμβολή της ηθοποιού στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η Finos Film αναφέρθηκε στον ρόλο της «Λωξάντρας» και σε μια φράση της ηθοποιού για τη ζωή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η είδηση του θανάτου της Μπέτυς Βαλάση σε ηλικία 89 ετών σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και στο κοινό που τη γνώρισε μέσα από τις θεατρικές, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές της ερμηνείες. Η σπουδαία ηθοποιός άφησε πίσω της μια μακρά πορεία στην υποκριτική, με ρόλους που αγαπήθηκαν και παραμένουν ζωντανοί στη μνήμη των θεατών.

Ανάμεσα σε όσους θέλησαν να την αποχαιρετήσουν ήταν και η Finos Film, η οποία δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία της από την ταινία «Στον αστερισμό της Παρθένου». Πρόκειται για τη μοναδική κινηματογραφική παραγωγή της εταιρείας στην οποία συμμετείχε η ηθοποιός, μια ξεχωριστή αναφορά στη διαδρομή της στη μεγάλη οθόνη.

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Στη λεζάντα της ανάρτησης, η εταιρεία παραγωγής αναφέρθηκε στην εκφραστικότητα και την έντονη σκηνική παρουσία της Μπέτυς Βαλάση, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή της στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

«Με εκφραστική δύναμη, πληθωρική προσωπικότητα και μια ξεχωριστή ικανότητα να γεμίζει τη σκηνή και την οθόνη με την παρουσία της, άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική υποκριτική τέχνη», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

Η Finos Film έκανε, επίσης, ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο που τη συνέδεσε με το τηλεοπτικό κοινό, τη «Λωξάντρα», έναν χαρακτήρα που παραμένει συνδεδεμένος με την καλλιτεχνική της ταυτότητα και την αγάπη των τηλεθεατών.

Η φράση της που αποκτά ξεχωριστή σημασία

Η ανάρτηση ολοκληρώθηκε με μια φράση της ίδιας της ηθοποιού, η οποία συνοψίζει τον τρόπο με τον οποίο επέλεγε να βλέπει τη ζωή, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές: «Είναι μεγάλο δώρο η ζωή, όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα», είχε πει η Μπέτυ Βαλάση.

Με αυτά τα λόγια, η Finos Film αποχαιρέτησε την ηθοποιό, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους ανθρώπους της. Η απώλειά της αφήνει ένα σημαντικό κενό στον χώρο της υποκριτικής, όμως οι ερμηνείες της εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της συλλογικής μνήμης του ελληνικού κοινού.

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