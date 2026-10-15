Γιατί η Mia Goth στρέφεται κατά της Meta – Η υπόθεση με τις fake φωτογραφίες

Η Mia Goth καταγγέλλει τη διάδοση ψεύτικων φωτογραφιών της στο Instagram, ενώ η Meta διέγραψε τον πλαστό λογαριασμό

Με μια ματιά Η ηθοποιός Mia Goth αντιτίθεται στη Meta για παραποιημένες φωτογραφίες της που κυκλοφόρησαν.

Ψεύτικος, επαληθευμένος λογαριασμός στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφία της Goth που δημιουργήθηκε με AI.

Η εκπρόσωπος της Goth εξέφρασε ανησυχία για την προτεραιότητα του Instagram στη διάδοση παραποιημένου περιεχομένου.

Η Meta διέγραψε τον λογαριασμό για πλαστοπροσωπία, αναδεικνύοντας προκλήσεις στην επαλήθευση περιεχομένου AI. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ηθοποιός Mia Goth βρίσκεται σε έντονη αντιπαράθεση με τη Meta, ιδιοκτήτρια των πλατφορμών Instagram και Facebook, εξαιτίας της διάδοσης παραποιημένων εικόνων της. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσια πρόσωπα στην ψηφιακή εποχή, ειδικά όσον αφορά την αυθεντικότητα του περιεχομένου που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Η σύγκρουση ξεκίνησε όταν μια φωτογραφία της Mia Goth, με τη λεζάντα «Ο ΠΡΩΗΝ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥ ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ», κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα ενημέρωσης. Η εικόνα, η οποία υποτίθεται ότι προερχόταν από ανάρτηση της ίδιας της ηθοποιού στο Instagram, εμφανίστηκε λίγες μόλις ημέρες μετά την αίτηση διαζυγίου της από τον Shia LaBeouf. Ωστόσο, η συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης.

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Το σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο λογαριασμός που δημοσίευσε την παραποιημένη εικόνα, με το όνομα «miagoth_», διέθετε το μπλε σήμα επαλήθευσης του Instagram. Αυτό δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια επαλήθευσης της πλατφόρμας και την ικανότητά της να διακρίνει μεταξύ αυθεντικού και παραποιημένου περιεχομένου.

Η εκπρόσωπος της Mia Goth, Christine Tripicchio, μίλησε στο The Verge, εκφράζοντας την απογοήτευση και την ανησυχία της. «Είναι ακατανόητο,» δήλωσε η Christine Tripicchio, «ότι το Instagram δίνει προφανώς προτεραιότητα στη διάδοση παραποιημένων φωτογραφιών έναντι της προστασίας της εικόνας ενός δημόσιου προσώπου». Τόνισε, δε, ότι η Mia Goth δεν διατηρεί προσωπικούς λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, γεγονός που καθιστά την επαλήθευση του λογαριασμού «miagoth_» ακόμη πιο προβληματική.

Η ομάδα της ηθοποιού έχει υποβάλει πολλαπλές καταγγελίες στην πλατφόρμα του Instagram, επισημαίνοντας την επανειλημμένη δημοσίευση «πλαστών εικόνων που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη». Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για πιο αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου και επαλήθευσης, ώστε να προστατεύεται η δημόσια εικόνα των προσωπικοτήτων από τη διάδοση παραπλανητικού περιεχομένου.

Σε απάντηση των καταγγελιών, ένας εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι ο λογαριασμός «miagoth_» διαγράφηκε λόγω «πλαστοπροσωπίας δημόσιου προσώπου». Παρόλο που ο λογαριασμός είχε χαρακτηριστεί ως σελίδα θαυμαστών, η παρουσία του μπλε τικ και ο μεγάλος αριθμός των ακολούθων του (περίπου 1 εκατομμύριο) προκαλούσαν σύγχυση σχετικά με την αυθεντικότητά του.

Η Meta, αν και δεν απαγορεύει ρητά τις απεικονίσεις προσώπων που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη, έχει ως πολιτική της να επισημαίνει το περιεχόμενο που έχει τροποποιηθεί με τη χρήση AI. Ωστόσο, όπως φαίνεται, η εφαρμογή αυτής της πολιτικής δεν ήταν επαρκής στην προκειμένη περίπτωση, επιτρέποντας την εξάπλωση της παραποιημένης εικόνας.

Η υπόθεση της Mia Goth υπογραμμίζει την αυξανόμενη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και της παραποίησης εικόνων, ειδικά καθώς η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσεται ραγδαία. Η προστασία της δημόσιας εικόνας και της αλήθειας στο ψηφιακό τοπίο παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα.

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