Το θρυλικό look της Céline Dion στα Όσκαρ του 1998 γίνεται συλλεκτική Barbie από τη Mattel

Με μια ματιά Η Mattel κυκλοφόρησε συλλεκτική Barbie εμπνευσμένη από την εμφάνιση της Céline Dion στα Όσκαρ του 1998.

Η κούκλα αναπαριστά την εμφάνιση της Dion με φόρεμα Michael Kors και κολιέ εμπνευσμένο από το "Heart of the Ocean".

Η κυκλοφορία συμπίπτει με την επιστροφή της Dion στη σκηνή μετά από απουσία λόγω υγείας.

Η Dion εξέφρασε χαρά για την τιμή, ελπίζοντας η κούκλα να εμπνεύσει αυτοπεποίθηση και πίστη στα όνειρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Celine Dion βλέπει μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας της να αποκτά νέα διάσταση, καθώς η Mattel την τίμησε με τη δημιουργία μιας συλλεκτικής κούκλας Barbie. Η κούκλα αναπαριστά την εμφάνιση της Καναδής σούπερ σταρ στα βραβεία Όσκαρ του 1998, όπου μάγεψε το κοινό με την ερμηνεία της στο «My Heart Will Go On», το συγκινητικό τραγούδι από την ταινία «Titanic».

Η νέα δημιουργία της Barbie Signature, με κόστος 60 δολάρια, είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας Mattel Creations. Η κούκλα αποτυπώνει πιστά την εμφάνιση της Celine Dion, φορώντας ένα παλ pale blue φόρεμα με μακριά μανίκια, σχεδιασμένο από τον Michael Kors. Στο λαιμό της δεσπόζει ένα κολιέ που παραπέμπει στο «Heart of the Ocean», το φανταστικό μπλε διαμάντι που αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πλοκής του «Titanic».

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Η ίδια η Celine Dion εξέφρασε τη χαρά της για αυτή την τιμή, δηλώνοντας: «Είναι μεγάλη τιμή να εντάσσομαι στην κληρονομιά της Barbie με μια κούκλα εμπνευσμένη από μία από τις πιο ουσιαστικές στιγμές της καριέρας μου. Ελπίζω αυτή η κούκλα να εμπνεύσει όλους να εκφραστούν με αυτοπεποίθηση, να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και να πιστέψουν στη δύναμη της δικής τους φωνής».

Η κυκλοφορία της κούκλας συμπίπτει με την εντυπωσιακή επιστροφή της Celine Dion στη σκηνή μετά από μία εξαετή απουσία. Η 58χρονη ερμηνεύτρια ξεκίνησε την sold-out ρεζιντένς της στο Plenitude Arena του Παρισιού στις 12 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την πρώτη της ολοκληρωμένη συναυλία από το 2020 και την πιο ουσιαστική της επιστροφή μετά τη διάγνωση με σύνδρομο δυσκαμψίας (stiff-person syndrome) το 2022.

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Αυτή η σπάνια νευρολογική διαταραχή, που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς, είχε οδηγήσει την Celine Dion στην ακύρωση των εναπομεινάντων ημερομηνιών της παγκόσμιας περιοδείας της «Courage» και είχε εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν θα μπορούσε ποτέ να επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις. Οι δυσκολίες της υγείας της αποτυπώθηκαν και στο ντοκιμαντέρ του Prime Video «I Am: Celine Dion» που κυκλοφόρησε το 2024.

Η Celine Dion έχει επίσης πραγματοποιήσει εντυπωσιακές εμφανίσεις, όπως η έκπληξη στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, όπου ερμήνευσε το «Hymne à l’Amour» της Édith Piaf από τον Πύργο του Άιφελ. Η τρέχουσα σειρά εμφανίσεών της στο Παρίσι, η οποία θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο, αποτελεί μια συναισθηματικά φορτισμένη επιστροφή για την καλλιτέχνιδα, η οποία έχει σημειώσει παγκόσμιες πωλήσεις άνω των 250 εκατομμυρίων άλμπουμ.

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Η Celine Dion εντάσσεται έτσι σε μια ολοένα αυξανόμενη λίστα μουσικών προσωπικοτήτων που έχουν τιμηθεί με τη δική τους Barbie, όπως οι Whitney Houston, Tina Turner, Stevie Nicks, Kylie Minogue, Gloria Estefan, Aaliyah και Elton John. Η συλλεκτική κούκλα της Celine Dion διατίθεται προς 60 δολάρια στο MattelCreations.com.

Η δημιουργία της Celine Dion Barbie doll φέρνει στο νου και άλλες εμβληματικές φιγούρες της μουσικής και του κινηματογράφου που έχουν μεταμορφωθεί σε Barbie. Η Marilyn Marilyn Monroe έχει επίσης τιμηθεί με τη δική της κούκλα, αποτυπώνοντας την αξεπέραστη γοητεία της, ενώ η Mattel έχει δείξει την ευαισθησία της σε θέματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης, παρουσιάζοντας πρόσφατα μια Barbie με διαβήτη τύπου 1. Ακόμη, η αθλήτρια Serena Serena Williams έχει τη δική της συλλεκτική Barbie, αναδεικνύοντας την επιτυχία και την έμπνευση που προσφέρει. Η Celine Dion παραμένει ένα σύμβολο αντοχής και αφοσίωσης στην τέχνη της, και η νέα Barbie doll αποτελεί ένα ακόμα σημάδι της διαχρονικής της επιρροής.

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