RJ Mitte: Νέα στοιχεία για τον θάνατο του ηθοποιού του «Breaking Bad»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο του RJ Mitte, του ηθοποιού που έγινε γνωστός ως Walter White Jr. στο «Breaking Bad», ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα

Με μια ματιά Ο RJ Mitte, γνωστός από το "Breaking Bad", βρέθηκε νεκρός στο Τέξας.

Αρχικά επιβεβαιώθηκε αυτοκτονία, αλλά η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα.

Προγραμματίστηκε νεκροψία, χωρίς στοιχεία εγκληματικής ενέργειας προς το παρόν.

Ο Mitte ήταν υπέρμαχος των δικαιωμάτων ατόμων με αναπηρία, όπως ο χαρακτήρας του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι πρώτες πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά την τραγική είδηση του θανάτου του RJ Mitte, του 34χρονου ηθοποιού που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ στη δημοφιλή σειρά «Breaking Bad», αφορούσαν την αυτοκτονία του. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζουν την έρευνα για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Η αστυνομία του Μπράουνσβιλ, στο Τέξας, κλήθηκε τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, γύρω στις 12:50 το μεσημέρι, στην κατοικία του RJ Mitte. Εκεί, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του, και η ιατροδικαστική υπηρεσία διαπίστωσε τον θάνατό του. Αν και ο εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε αρχικά ότι πρόκειται για αυτοκτονία, οι αστυνομικές αρχές τονίζουν ότι η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, έχει προγραμματιστεί νεκροψία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να υποδεικνύουν εγκληματική ενέργεια.

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Ο RJ Mitte είχε κερδίσει την εκτίμηση του κοινού και των κριτικών για την ερμηνεία του ως ο γιος του κεντρικού χαρακτήρα, Γουόλτερ Γουάιτ, στη σειρά «Breaking Bad». Η συμμετοχή του εκτεινόταν και στους πέντε κύκλους της επιτυχημένης παραγωγής, η οποία προβλήθηκε από το 2008 έως το 2013.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο χαρακτήρας που υποδυόταν στη σειρά, ο Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ, έπασχε από εγκεφαλική παράλυση, μια κατάσταση με την οποία ο ίδιος ο RJ Mitte είχε διαγνωστεί από μικρή ηλικία. Η προσωπική του εμπειρία αποτέλεσε ένα σημαντικό στοιχείο στην προσέγγισή του στον ρόλο, ενώ παράλληλα, μέσα από τη δημόσια παρουσία του, προσπάθησε να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο γύρω από τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και την ανάγκη για ισότιμη εκπροσώπησή τους στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Πέρα από την υποκριτική του καριέρα, ο RJ Mitte ήταν ιδιαίτερα ενεργός σε φιλανθρωπικές δράσεις, εστιάζοντας στην υποστήριξη ατόμων με αναπηρία. Είχε διατελέσει πρεσβευτής για οργανισμούς όπως η «United Cerebral Palsy» και η «Shriners Children’s», ενώ είχε αναλάβει και προεδρικό ρόλο στο «The Mitte Foundation», συμβάλλοντας στην προώθηση πρωτοβουλιών κοινωνικής προσφοράς.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση και στα πρόσωπα με τα οποία είχε συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της πορείας του στο «Breaking Bad». Ο Bryan Cranston, ο οποίος ενσάρκωνε τον Walter White, εξέφρασε τη θλίψη του μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον νεαρό συνάδελφό του και αναφερόμενος στον ιδιαίτερο δεσμό που είχαν αναπτύξει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Ο RJ Mitte, καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας δράσης του, συνέδεσε την παρουσία του με την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την ενίσχυση της ορατότητας και της εκπροσώπησής τους.

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