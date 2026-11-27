Πέθανε ο ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς στα 96 του χρόνια, στο σπίτι του, λίγες ημέρες μετά το εξιτήριο

Με μια ματιά Ο ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς πέθανε σε ηλικία 96 ετών.

Ο θάνατός του επήλθε στην κατοικία του, λίγες ημέρες μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε μια πλούσια καριέρα με 95 θεατρικά έργα και 38 ταινίες.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε ηλικία 96 ετών, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας σε θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, με τον σπουδαίο ηθοποιό να αφήνει την τελευταία του πνοή στην κατοικία του, περιτριγυριζόταν από αγαπημένα του πρόσωπα.

Λίγες μόλις ημέρες πριν, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε επιστρέψει στο σπίτι του, έχοντας λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η απόφαση αυτή λήφθηκε από την οικογένειά του, η οποία θέλησε να σεβαστεί την επιθυμία του ίδιου, παρά τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετώπιζε. Ο ηθοποιός είχε υποστεί ένα ατύχημα στο σπίτι του, πέφτοντας και χτυπώντας στο κεφάλι, γεγονός που οδήγησε στην εισαγωγή του αρχικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βουγιουκλάκειου Νοσοκομείου, όπου και διασωληνώθηκε.

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Ο θεράπων ιατρός του, πνευμονολόγος-εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, είχε αναφέρει σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό», ότι η κατάσταση του ηθοποιού δεν παρουσίαζε νευρολογική βελτίωση. Παρά τις προβλέψεις και τις δυσκολίες, η οικογένειά του επέλεξε να ακολουθήσει την προγενέστερη επιθυμία του, δείχνοντας την αφοσίωση και την αγάπη της.

Μια αξεπέραστη καλλιτεχνική κληρονομιά

Η πορεία του Δημήτρη Καλλιβωκά στο καλλιτεχνικό στερέωμα υπήρξε λαμπρή και πολυδιάστατη. Μετρημένος σε συμμετοχές, το έργο του περιλαμβάνει 95 θεατρικά έργα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα του ελληνικού και παγκόσμιου δραματολογίου, από ξεκαρδιστικές κωμωδίες μέχρι συγκλονιστικά δράματα, από κλασικά αριστουργήματα μέχρι σύγχρονα κείμενα.

Στον κινηματογράφο, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς άφησε το στίγμα του σε 38 ταινίες μεγάλου μήκους, τόσο ελληνικές όσο και διεθνείς παραγωγές. Η παρουσία του ήταν επίσης αισθητή σε πλήθος τηλεοπτικών παραγωγών, ενώ η φωνή του ακούστηκε σε ραδιοφωνικές μεταδόσεις έργων από την ΕΡΤ και την ΥΕΝΕΔ. Κατά τη διάρκεια της μακράς και επιτυχημένης καριέρας του, είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με σχεδόν όλους τους σπουδαίους ηθοποιούς της χρυσής εποχής του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πλούσιου καλλιτεχνικού παρελθόντος.

Η απώλεια του Δημήτρη Καλλιβωκά αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο των τεχνών, αλλά η μνήμη της προσφοράς του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το πλούσιο έργο του.

Κεντρική Εικόνα: https://el.wikipedia.org/

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