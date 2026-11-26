Το μεγάλο τατουάζ με τον σταυρό που κάλυπτε σχεδόν ολόκληρη την πλάτη της ήταν τελικά μέρος μιας οικογενειακής πλάκας

Με μια ματιά Το viral τατουάζ στην πλάτη της Rita Wilson ήταν στην πραγματικότητα μια φάρσα για τον γιο της.

Η ηθοποιός είχε πειραχτεί με τον γιο της, λέγοντάς του ότι θα έκανε τατουάζ.

Η Rita Wilson δεν σκέφτεται να κάνει πραγματικό τατουάζ, ακολουθώντας τη συμβουλή της κόρης της.

Η Rita Wilson έχει δύο γιους με τον Tom Hanks και είναι πολύ δεμένη με την οικογένειά της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rita Wilson, η οποία είναι γνωστή για την αίσθηση του χιούμορ και την αγάπη της για πλάκες, έδωσε πρόσφατα μια αποκάλυψη για το εντυπωσιακό τατουάζ που είχε εμφανιστεί στην πλάτη της. Η 70χρονη ηθοποιός, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «CBS Mornings», εξήγησε ότι η εικόνα αυτή δεν ήταν μόνιμο τατουάζ, αλλά μια καλοστημένη φάρσα που είχε ετοιμάσει για τον γιο της, Chester.

«Ήταν μια φάρσα που έκανα για τα γενέθλια του γιου μου. Έχει πολλά τατουάζ», δήλωσε η Rita Wilson, με ένα χαμόγελο στα χείλη. Η ίδια παραδέχτηκε ότι συχνά πειραζόταν με τον γιο της, λέγοντάς του ότι κάποια μέρα θα έκανε κι εκείνη τατουάζ, προειδοποιώντας τον: «Καλύτερα να προσέχεις, γιατί μια μέρα θα είμαστε στην παραλία και θα βγάλω το…».

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Η αποκάλυψη αυτή έρχεται μετά από την αίσθηση που προκάλεσε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν η Rita Wilson δημοσίευσε μια φωτογραφία της topless, στην οποία φαινόταν ένα μεγάλο τατουάζ με έναν σταυρό να καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την πλάτη της. Η εικόνα αυτή είχε γίνει viral, με τους διαδικτυακούς της φίλους να εκπλήσσονται από την τολμηρή της κίνηση. Στην ίδια συνέντευξη, η Rita Wilson ρωτήθηκε και για το αν θα σκεφτόταν ποτέ να κάνει ένα πραγματικό τατουάζ. Η απάντησή της, ωστόσο, ήταν μάλλον απρόσμενη: «Η κόρη μου είπε “Το νέο τατουάζ είναι να μην έχεις τατουάζ”». Αυτή η φράση υποδηλώνει μια τάση που επικρατεί, όπου η απουσία τατουάζ θεωρείται πλέον πιο μοντέρνα ή «in».

Η Rita Wilson και ο σύζυγός της, Tom Hanks, έχουν αποκτήσει δύο γιους μαζί: τον Chester και τον Truman. Ο Tom Hanks έχει επίσης δύο μεγαλύτερα παιδιά, τον Colin και την Elizabeth, από τον πρώτο του γάμο με την εκλιπούσα Samantha Lewes. Η οικογένεια αποτελεί, αναμφίβολα, την απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της Rita Wilson. Η αγάπη της για την οικογένειά της φάνηκε και πρόσφατα, όταν η Rita Wilson έδωσε το παρών στα βραβεία Grammy 2026, συνοδευόμενη από την εγγονή της, Olivia, κόρη του Colin Hanks.

Η Rita Wilson έχει μια πολυδιάστατη καριέρα, έχοντας διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία ως ηθοποιός, αλλά και ως τραγουδίστρια. Η συνεργασία της με τον Έλληνα τραγουδιστή Χρήστο Μάστορα στο τραγούδι «Oli Mazi» έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις, ενώ η ίδια έχει εκφράσει την αγάπη της για την Ελλάδα, έχοντας επισκεφθεί τη χώρα αρκετές φορές μαζί με τον σύζυγό της, Tom Hanks, εξερευνώντας τα όμορφα νησιά της.

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