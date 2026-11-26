Η Jenniffer Barreto από το Πουέρτο Ρίκο κατέκτησε το Miss Universe 2026 και έγινε η πρώτη μητέρα που κερδίζει τον τίτλο

Με μια ματιά Η Jenniffer Barreto από το Πουέρτο Ρίκο αναδείχθηκε Miss Universe 2026.

Είναι η πρώτη μητέρα και παντρεμένη γυναίκα που κερδίζει τον τίτλο.

Η νίκη της έρχεται μετά την αλλαγή των κριτηρίων επιλεξιμότητας το 2023.

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από την Olivia Vasilopoulos, η οποία δεν προκρίθηκε στους φιναλίστ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η 75η επέτειος του παγκόσμιου διαγωνισμού ομορφιάς Miss Universe στέφθηκε με ένα ιστορικό γεγονός, καθώς η Jenniffer Barreto από το Πουέρτο Ρίκο αναδείχθηκε Miss Universe 2026. Ο τελικός, που διεξήχθη στο San Juan, αποτέλεσε μια λαμπρή βραδιά, με την Jenniffer Barreto να κερδίζει το στέμμα μέσα σε αποθέωση. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η εκπρόσωπος της Δομινικανής Δημοκρατίας, Melisa Núñez, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε η Clara Vegas από τη Βενεζουέλα.

Η Jenniffer Barreto, 27 ετών, δεν είναι απλώς η νικήτρια, αλλά και η πρώτη μητέρα και παντρεμένη γυναίκα στην ιστορία του θεσμού που κατακτά τον πολυπόθητο τίτλο. Αυτή η κατάκτηση έρχεται μετά την απόφαση των διοργανωτών το 2023 να διευρύνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, επιτρέποντας πλέον τη συμμετοχή μητέρων και παντρεμένων γυναικών.

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Η Jenniffer Barreto προέρχεται από την πόλη Mayagüez του Πουέρτο Ρίκο. Οι ακαδημαϊκές της σπουδές επικεντρώθηκαν στην ψυχολογία, με μεταπτυχιακές σπουδές στην ίδια επιστήμη και στην κλινική κοινωνική εργασία. Η επαγγελματική της πορεία την έχει φέρει σε επαφή με οικογένειες στρατιωτικών, ενώ έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της δράσης της στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας και της παιδικής κακοποίησης.

Στον εντυπωσιακό τελικό, όπου συμμετείχαν 116 υποψήφιες από όλο τον κόσμο, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από την 24χρονη Olivia Vasilopoulos. Η πορεία της Ελληνίδας καλλονής, δυστυχώς, ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση των 30 φιναλίστ, καθώς δεν κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Τη βραδιά παρουσίασαν ο γνωστός παρουσιαστής Mario Lopez και η Miss Universe 2022, R’Bonney Gabriel. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε γνωστό ότι ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες υπήρχαν 22 κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, πέντε γιατροί και δέκα μητέρες, γεγονός που υπογραμμίζει τη σύγχρονη αντίληψη του θεσμού για την ομορφιά και την επιτυχία.

Η Jenniffer Barreto φέρνει μια νέα δυναμική στον τίτλο της Miss Universe, αποδεικνύοντας ότι η μητρότητα και η οικογένεια μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά με την επιδίωξη προσωπικών και επαγγελματικών στόχων, σπάζοντας παράλληλα παλιά στερεότυπα.

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