Ο Andy Taylor, ο ταλαντούχος κιθαρίστας που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου των Duran Duran, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, όπως επιβεβαίωσε η μπάντα. Ο Taylor έχασε τη ζωή του στο σπίτι του, μετά από μάχη με τον καρκίνο του προστάτη.

Η ανακοίνωση της μπάντας, που κοινοποιήθηκε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας τους, περιέγραφε τον Andy Taylor ως αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας τους. «Ο Andy ήταν εκεί από την αρχή της ιστορίας μας», ανέφερε η δήλωση. «Από τη στιγμή που έφτασε στο Birmingham από το North East με μια κιθάρα και μια ακλόνητη πίστη σε αυτό που μπορούσαμε να γίνουμε, έφερε μια ανεξίτηλη φωτιά και αυτοπεποίθηση στη μουσική μας. Το παίξιμό του οδήγησε τα τραγούδια που μας πήγαν σε όλο τον κόσμο, και με ένα ξηρό χιούμορ που ταίριαζε μόνο με την υπέροχα μη συναισθηματική, πρακτική του προσέγγιση στη ζωή, μας κρατούσε προσγειωμένους και έδωσε στην μπάντα την αιχμή της μέσα στα εξαιρετικά χρόνια που ακολούθησαν».

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Ο Andy Taylor εντάχθηκε στους Duran Duran το 1980, λίγο αφότου η μπάντα άρχισε να παίζει ζωντανά στο κλαμπ Rum Runner του Birmingham. Είχε δει μια αγγελία του συγκροτήματος στο Melody Maker που έψαχνε για έναν «ζωηρό κιθαρίστα». Όταν πήγε στην οντισιόν, συνάντησε τους Nick Rhodes, John Taylor (μπασίστα) και Roger Taylor (ντράμερ). Όπως έγραψε στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο «Wild Boy» το 2008, «Οι τρεις μας γελάσαμε πολύ με το γεγονός ότι τυχαία όλοι μοιραζόμασταν το ίδιο επώνυμο». Ο Simon Le Bon ολοκλήρωσε τη σύνθεση λίγους μήνες αργότερα, και το συγκρότημα υπέγραψε συμβόλαιο με την EMI Records τον Δεκέμβριο, κυκλοφορώντας το ντεμπούτο σινγκλ τους «Planet Earth» το 1981.

Τα επόμενα 2 χρόνια, οι Duran Duran έγιναν μια από τις πρώτες επιτυχίες του αμερικανικού MTV. Η συνεχής προβολή των βίντεο για τα «Hungry Like the Wolf» και «Rio» τραγούδια που συνυπέγραψε ο Taylor, χάρισε στο συγκρότημα ένα τεράστιο κοινό στο εξωτερικό, με κάποιους να τους αποκαλούν ηγέτες μιας «Δεύτερης Βρετανικής Εισβολής». Το 1983 κυκλοφόρησε το τρίτο τους άλμπουμ, «Seven and the Ragged Tiger».

Μέχρι το 1984, είχαν αρχίσει να διαφαίνονται ρήγματα στους Duran Duran, οδηγώντας τον Andy Taylor και τον μπασίστα John Taylor να σχηματίσουν τους Power Station μαζί με τον Robert Palmer και τον ντράμερ των Chic, Tony Thompson. Αν και το supergroup δεν κράτησε πολύ, ηχογράφησαν με καλλιτέχνες όπως ο Rod Stewart και η Belinda Carlisle. Οι Duran Duran επανενώθηκαν το 1985 για να εμφανιστούν στο Live Aid στη Φιλαδέλφεια, αλλά η εμφάνιση αυτή αποτέλεσε ουσιαστικά την τελευταία τους κοινή στιγμή. Ο Andy Taylor αποχώρησε από το συγκρότημα το 1986 για να ακολουθήσει σόλο καριέρα, κυκλοφορώντας δύο άλμπουμ: το «Thunder» το 1987 και το «Dangerous» το 1990. Το 2019 κυκλοφόρησε και το σινγκλ «Love or Liberation».

Παρόλο που ο Andy Taylor επέστρεψε στους Duran Duran το 1993 για μια προσπάθεια επανασύνδεσης, η επιστροφή αυτή αποδείχθηκε σύντομη. Ο Taylor παρέμεινε για μια περιοδεία επανένωσης το 2001 και για το άλμπουμ «Astronaut» το 2004, αλλά τελικά αποχώρησε για δεύτερη φορά στα μέσα της ηχογράφησης ενός άλμπουμ το 2006. «Ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά αν όλοι καθόμασταν μαζί και συζητούσαμε τις εντάσεις που μας χώρισαν την πρώτη φορά, αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ», έγραψε στο «Wild Boy». «Δεν υπήρχε κοκαΐνη τη δεύτερη φορά, αλλά τελικά, ήταν παρόμοιες εντάσεις που προκλήθηκαν από εσωτερικές διαφωνίες που επανήλθαν στην επιφάνεια. Η ιστορία επαναλήφθηκε πραγματικά».

Η ασθένεια του Taylor έγινε γνωστή δημόσια το 2022, κατά την τελετή εισαγωγής των Duran Duran στο Rock and Roll Hall of Fame. Ο Simon Le Bon διάβασε μια επιστολή από τον Andy, εξηγώντας ότι η απουσία του οφειλόταν στη διάγνωση καρκίνου του προστάτη σταδίου 4 που είχε λάβει το 2018. «Είμαι τόσο πολύ περήφανος για αυτούς τους τέσσερις αδελφούς. Είμαι έκπληκτος από την αντοχή τους και χαίρομαι που δέχομαι αυτό το βραβείο», είχε γράψει για τους bandmates του. «Συχνά αμφέβαλλα αν θα ερχόταν αυτή η μέρα. Είμαι σίγουρος ότι χαίρομαι που είμαι εδώ για να τη δω».

Ο Andy Taylor άφησε πίσω του μια πλούσια μουσική κληρονομιά, συνεισφέροντας καθοριστικά στον ήχο και την επιτυχία ενός από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της δεκαετίας του ’80.

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