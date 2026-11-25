Η Σοφία Σκαλκόσoβα βρέθηκε καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του «Talk to Mad» με την Αθηνά Κλήμη και μίλησε για τη δεκαετή διαδρομή της στα social media, την πρώτη της επαφή με το YouTube σε ηλικία μόλις 9 ετών, αλλά και τα επόμενα βήματα που θέλει να κάνει ως content creator. Σήμερα, στα 19 της, έχει ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία στον χώρο του digital content, ενώ παράλληλα σπουδάζει Επικοινωνία και θέλει να εξελίξει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στο διαδίκτυο.

Στη συζήτησή της με την παρουσιάστρια, η νεαρή δημιουργός περιεχομένου θυμήθηκε πώς ξεκίνησαν όλα, όταν παρακολουθούσε άλλα παιδιά να ανεβάζουν challenges και βίντεο με slime στο YouTube. Τότε γεννήθηκε και η δική της επιθυμία να δοκιμάσει κάτι αντίστοιχο. Χρειάστηκε, μάλιστα, να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος μέχρι να πείσει τη μητέρα της να την αφήσει να δημοσιεύσει το πρώτο της βίντεο.

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Η πρώτη της προσπάθεια δεν είχε την ανταπόκριση που ίσως περίμενε. Για περίπου έναν χρόνο ανέβαζε τρία βίντεο την εβδομάδα στα αγγλικά, συγκεντρώνοντας μόλις δέκα προβολές σε κάθε δημοσίευση. Παρότι τα αποτελέσματα δεν ήταν ενθαρρυντικά, η ίδια δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Η μητέρα της τής πρότεινε να δοκιμάσει να δημιουργεί περιεχόμενο και στα τσέχικα και στα ελληνικά, κάτι που τελικά βοήθησε το κανάλι της να αποκτήσει μεγαλύτερη απήχηση.

Μιλώντας για εκείνη την περίοδο, η Σοφία παραδέχτηκε πως αν έβλεπε σήμερα τα πρώτα της βίντεο θα «φρίκαρε», καθώς ήταν ένα πολύ μικρό παιδί που εμφανιζόταν στην κάμερα με κοτσιδάκια και πολλή ενέργεια. Παράλληλα, θυμήθηκε την πρώτη φορά που κάποιος την αναγνώρισε στον δρόμο. Ήταν σε οικογενειακό ταξίδι στην Κέρκυρα, όταν ένα άλλο παιδί την πλησίασε για να βγάλουν φωτογραφία, με την ίδια να μένει έκπληκτη από την εμπειρία.

Η πορεία της, ωστόσο, δεν ήταν πάντα εύκολη. Όπως αποκάλυψε, στο σχολείο είχε αντιμετωπίσει κοροϊδία και bullying εξαιτίας της ενασχόλησής της με το YouTube, ενώ υπήρχαν περίοδοι που ένιωθε μόνη. Στέλνοντας το δικό της μήνυμα σε παιδιά που μπορεί να βιώνουν κάτι αντίστοιχο, τόνισε πως δεν πρέπει να εγκαταλείπουν κάτι που αγαπούν εξαιτίας των σχολίων των άλλων.

Η άποψή της για τα social media και τα hate comments

Έχοντας μεγαλώσει μέσα στα social media, η Σοφία κλήθηκε να σχολιάσει και τη συζήτηση γύρω από τον περιορισμό της χρήσης τους από ανήλικους. Η ίδια δεν θεωρεί απαραίτητο να αποκλειστούν εντελώς οι μικρότερες ηλικίες από τις πλατφόρμες, αλλά πιστεύει πως θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος και περιορισμός στη χρήση τους.

Όπως εξήγησε, όταν ήταν μικρότερη, οι γονείς της πρόσεχαν ιδιαίτερα το περιεχόμενο που δημοσίευε. Μάλιστα, η μητέρα της διαχειριζόταν τον λογαριασμό της στο Instagram και αναλάμβανε τις δημοσιεύσεις, καθώς η ίδια δεν είχε ακόμη τον πλήρη έλεγχο των social media της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η απάντησή της σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δεχτεί ένας creator. Η Σοφία εξήγησε πως έχει μάθει να μην επηρεάζεται από τα hate comments και προτιμά να μην απαντά σε όσα δεν αξίζουν την προσοχή της. «Αυτό που μπορείς να διαχειριστείς είναι εσύ αν θα επηρεαστείς, αν θα απαντήσεις», είπε, προσθέτοντας πως συνήθως επιλέγει το block και συνεχίζει τη μέρα της. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις στις οποίες κάποιος γράφει κάτι εξωφρενικό και αναληθές, οπότε θεωρεί πως αξίζει να απαντήσει.

Οι σπουδές στην Επικοινωνία, το MAD Viral και τα επόμενα επαγγελματικά σχέδια

Παράλληλα με τη δημιουργία περιεχομένου, η 19χρονη Σοφία έχει ξεκινήσει τις σπουδές της στην Επικοινωνία, θέλοντας να συνδυάσει την εμπειρία που έχει αποκτήσει στα social media με την ακαδημαϊκή της κατάρτιση. Όπως είπε στην Αθηνά Κλήμη, την ενδιαφέρουν ιδιαίτερα η διαφήμιση και το digital περιεχόμενο, ενώ στον λευκό καμβά μιας νέας αρχής θα επέλεγε να εστιάσει περισσότερο στο beauty, μέσα από makeup challenges και recreations αγαπημένων εμφανίσεων.

Στη συζήτηση έγινε αναφορά και στη συμμετοχή της στο MAD Viral μέσα από το Magenta TV, μια πρόταση που αρχικά την έκανε να αναρωτηθεί αν ήταν πραγματική. Όπως αποκάλυψε, στην αρχή πίστεψε πως επρόκειτο για scam και χρειάστηκε να το ελέγξει αρκετές φορές προτού αποδεχτεί την πρόταση.

Η Σοφία μίλησε ακόμη για την ευθύνη που έχει πλέον αναλάβει στη διαχείριση της επαγγελματικής της δραστηριότητας. Δήλωσε πως είναι τελειομανής, θέλει οι συνεργασίες της να ολοκληρώνονται στην ώρα τους και επιδιώκει κάθε αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών της. Στα πρακτικά ζητήματα, όπως τα λογιστικά, εξακολουθεί να έχει τη βοήθεια των γονιών της.

Όσο για το μέλλον, δεν έχει καταλήξει ακόμη σε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο, ωστόσο έχει ήδη μια ιδέα που θα ήθελε να υλοποιήσει. Σε βάθος χρόνου, ονειρεύεται να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση στον χώρο του marketing, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των social media διαφορετικών επιχειρήσεων και όχι αποκλειστικά συνεργασίες με influencers. Εναλλακτικά, δεν αποκλείει να κινηθεί προς τον χώρο της ομορφιάς και της μόδας.

Με 10 χρόνια εμπειρίας στο YouTube και μια νέα φοιτητική καθημερινότητα, η Σοφία Σκαλκόσoβα βρίσκεται σε μια περίοδο όπου θέλει να εξελίξει τη δημιουργική της ταυτότητα, να δοκιμάσει νέες ιδέες και να ανοίξει τον δρόμο για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα. Η συζήτησή της στο «Talk to Mad» έδωσε στο κοινό μια πιο προσωπική εικόνα της διαδρομής της, από τα πρώτα παιδικά βίντεο μέχρι τη σημερινή της παρουσία στον κόσμο των creators.

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