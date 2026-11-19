Με μια ματιά Η Kallisti Bee μιλά για τη δημιουργία περιεχομένου, την ομορφιά και το fitness στην εκπομπή «Talk to Mad».

Ξεκίνησε στο YouTube το 2016 και συμμετείχε στη σειρά «Το Νησί» σε ηλικία οκτώ ετών.

Συνδυάζει την περιποίηση με το wellness, τη σωματική και ψυχική ευεξία, έχοντας σπουδάσει Sport Science.

Τονίζει τη σημασία της αυθεντικότητας στα social media, αντί της προβολής μιας τέλειας εικόνας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kallisti Bee είναι η νέα καλεσμένη της Αθηνάς Κλήμη στο «Talk to Mad» και έρχεται στον καναπέ της εκπομπής για μια συζήτηση γύρω από τη δημιουργία περιεχομένου, την ομορφιά, το fitness και τις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν. Η content creator με τη χαρακτηριστική ήρεμη παρουσία στα social media μοιράζεται στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή, αποκαλύπτοντας πτυχές της που δεν βλέπουμε απαραίτητα μέσα από τα βίντεό της.

Από τα πρώτα της βήματα στο YouTube, όταν ακόμη ήταν μαθήτρια στο Ηράκλειο της Κρήτης, μέχρι τη μετακόμισή της στην Αθήνα και τη δημιουργία μιας μεγάλης online κοινότητας, η Kallisti Bee θυμάται πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι. Παράλληλα, μιλά για τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά «Το Νησί», όταν ήταν μόλις οκτώ ετών, αλλά και για την επιθυμία της να επιστρέψει κάποια στιγμή στον χώρο της υποκριτικής.

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Στη νέα συνέντευξη του «Talk to Mad», η συζήτηση πηγαίνει πέρα από τα social media και την εικόνα που προβάλλεται προς τα έξω. Η Kallisti Bee μιλά για την αυτοφροντίδα, τα πρότυπα ομορφιάς, την πίεση της σύγκρισης και τη σημασία του να παραμένεις αυθεντικός σε έναν ψηφιακό κόσμο που συχνά παρουσιάζει μόνο την τέλεια πλευρά της καθημερινότητας.

Από το YouTube και «Το Νησί» μέχρι τη δημιουργία περιεχομένου

Η Kallisti Bee ξεκίνησε να δημιουργεί βίντεο το 2016, έχοντας ως έμπνευση τους YouTubers του εξωτερικού που παρακολουθούσε ως έφηβη. Με τη βοήθεια ενός ξαδέρφου και στη συνέχεια του κολλητού της, άρχισε να πειραματίζεται με την κάμερα και το μοντάζ, ανεβάζοντας περιεχόμενο αρχικά για την ίδια και τους φίλους της. Το 2017 δημιούργησε το δικό της κανάλι και συνέχισε να δημοσιεύει συστηματικά, μέχρι τα βίντεό της να αρχίσουν να φτάνουν σε κοινό από ολόκληρη την Ελλάδα.

Μία από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες της ήταν η συμμετοχή της στη σειρά «Το Νησί», όπου υποδύθηκε την Ηλέκτρα. Όπως εξηγεί στη συνέντευξη, η ευκαιρία προέκυψε σχεδόν τυχαία, μέσα από μια θεατρική ομάδα στο Ηράκλειο, στην οποία συμμετείχε από την ηλικία των έξι ετών. Τότε δεν είχε αντιληφθεί πλήρως τη σημασία της παραγωγής και της ιστορίας που αφηγούνταν η σειρά. Χρόνια αργότερα, βλέποντάς την ξανά, μπορεί πλέον να εκτιμήσει διαφορετικά αυτή την εμπειρία και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην υποκριτική.

Beauty, fitness και wellness: Η δική της φιλοσοφία

Ένα ακόμη θέμα που συζητά με την Αθηνά Κλήμη είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζει το beauty με το fitness στο περιεχόμενό της. Για την ίδια, η περιποίηση δεν περιορίζεται στο μακιγιάζ και την εξωτερική εμφάνιση, αλλά συνδέεται με μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στο wellness, τη σωματική και την ψυχική ευεξία.

Η Kallisti Bee έχει σπουδάσει Sport Science and Coaching, έχει εργαστεί ως fitness trainer και θέλει να εξελίξει ακόμη περισσότερο την επαγγελματική της πορεία στον χώρο της άσκησης. Όπως αναφέρει, θα ήθελε να συνδυάσει τις γνώσεις και την εμπειρία της με νέα projects, χωρίς να εγκαταλείψει τη δημιουργία περιεχομένου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η τοποθέτησή της για τα social media και τα πρότυπα ομορφιάς. Η ίδια επισημαίνει ότι οι creators συχνά επιλέγουν να μοιράζονται κυρίως τις όμορφες στιγμές τους, παρουσιάζοντας ένα μικρό μόνο κομμάτι της πραγματικότητας. Για αυτό θεωρεί σημαντικό το περιεχόμενο να παραμένει αληθινό και ρεαλιστικό, χωρίς να δημιουργεί την εντύπωση μιας τέλειας ζωής που μπορεί να οδηγήσει τους άλλους στη σύγκριση.

Στο τέλος της συζήτησης, η Kallisti Bee απαντά και σε μια πιο προσωπική ερώτηση: τι θα έλεγε στον εαυτό της στα 18 της χρόνια; Η απάντησή της είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα για τις δυσκολίες που τελικά ξεπερνιούνται και για όλα όσα μπορούν να εξελιχθούν καλύτερα από όσο φανταζόμαστε.

Δες ολόκληρη τη συνέντευξη της Kallisti Bee στο νέο επεισόδιο του Talk to Mad στο YouTube και γνώρισέ την λίγο καλύτερα μέσα από τη συζήτησή της με την Αθηνά Κλήμη.

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