Με μια ματιά Το Museum of Fine Arts της Βοστώνης εγκαινιάζει έκθεση αφιερωμένη στην Taylor Swift, με τίτλο «Taylor Swift: The Eras Collection».

Η έκθεση, που ανοίγει την άνοιξη, είναι η πρώτη στο μουσείο αφιερωμένη αποκλειστικά σε μουσικό καλλιτέχνη.

Θα περιλαμβάνει πάνω από 50 κοστούμια, μουσικά όργανα και αντικείμενα από το προσωπικό αρχείο της Swift.

Η έκθεση θα διαρκέσει από 10 Απριλίου έως 15 Αυγούστου, με τα εισιτήρια να πωλούνται από 13 Δεκεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν μια καλλιτέχνιδα καταφέρνει να μετατρέψει κάθε δίσκο της σε ένα ολοκληρωμένο πολιτιστικόφαινόμενο, είναι θέμα χρόνου να περάσει από τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του πλανήτη στις αίθουσες των κορυφαίων μουσείων τέχνης. Αν ανήκεις στους εκατομμύρια θαυμαστές της Taylor Swift που μελετούν κάθε λεπτομέρεια στα ρούχα, τους στίχους και τα βιντεοκλίπ της, ετοιμάσου να ζήσεις τη δική σου «νύχτα στο μουσείο», καθώς το φημισμένο Museum of Fine Arts της Βοστώνης ανακοίνωσε τη διοργάνωση μιας εντυπωσιακής έκθεσης αφιερωμένης αποκλειστικά στη διαδρομή της.

Η έκθεση με τίτλο «Taylor Swift: The Eras Collection» θα ανοίξει τις πύλες της την ερχόμενη άνοιξη, γιορτάζοντας 2 ολόκληρες δεκαετίες δημιουργίας και μουσικής κυριαρχίας. Μάλιστα, το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί ιστορικό ορόσημο για τον ίδιο τον οργανισμό, αφού είναι η πρώτη φορά στα χρονικά του Museum of Fine Arts που μια έκθεση αφιερώνεται εξ ολοκλήρου σε έναν μουσικό, αποδεικνύοντας τη τεράστια επιρροή της στη σύγχρονη κουλτούρα.

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Με περισσότερα από 50 εμβληματικά κοστούμια, μουσικά όργανα και σπάνια αντικείμενα απευθείας από το προσωπικό αρχείο της τραγουδίστριας, η έκθεση υπόσχεται ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο, τη στιγμή μάλιστα που η ίδια σπάει κάθε ρεκόρ στις υποψηφιότητες των βραβείων Grammy. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για αυτό το μοναδικό πολιτιστικό γεγονός που θα συζητηθεί όσο λίγα.

Τα 12 κεφάλαια μιας καριέρας και οι δημιουργίες υψηλής ραπτικής

Η έκθεση έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει μια ξεχωριστή ενότητα αφιερωμένη σε καθεμία από τις 12 μουσικές εποχές της Taylor Swift μέχρι σήμερα – ξεκινώντας από το βιντεοκλίπ του «Tim McGraw» από το ντεμπούτο άλμπουμ της το 2006 και φτάνοντας μέχρι το «The Fate of Ophelia» από το περσινό «The Life of a Showgirl». Οι επισκέπτες θα θαυμάσουν από κοντά θρυλικά κομμάτια από την περιοδεία Eras Tour, όπως το custom κόκκινο φόρεμα Alberta Ferretti από τις ενότητες folklore και evermore, το αστραφτερό κορμάκι Midnights διά χειρός Zuhair Murad, αλλά και το λαμπερό σακάκι του φινάλε για το τραγούδι «Karma».

Τα αυθεντικά μουσικά όργανα και το σκηνικό του «Fortnight»

Πέρα από την εντυπωσιακή γκαρνταρόμπα της, η έκθεση φέρνει στο φως μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά μουσικά όργανα που σημάδεψαν τις εμφανίσεις της. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ένα μπάντζο Deering από την περιοδεία Speak Now, ένα μαντολίνο από τα γυρίσματα του βιντεοκλίπ «Willow» και το εντυπωσιακό ροζ και χρυσό πιάνο από την εμφάνισή της με το «Lover» στα American Music Awards το 2019. Παράλληλα, έχει στηθεί μια πιστή αναπαράσταση του σκηνικού από το βιντεοκλίπ «Fortnight» της εποχής The Tortured Poets Department, με το βικτωριανής έμπνευσης φόρεμα και τη διάσημη γραφομηχανή της.

Οι ημερομηνίες, τα εισιτήρια και το ιστορικό ρεκόρ στα Grammy

Το μουσείο της Βοστώνης θα είναι ο μοναδικός σταθμός αυτής της έκθεσης, η οποία θα διαρκέσει από τις 10 Απριλίου έως τις 15 Αυγούστου. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ημερομηνία προπώλησης των εισιτηρίων – που κοστίζουν 40 δολάρια – δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς ανοίγει για το κοινό ανήμερα των γενεθλίων της σταρ, στις 13 Δεκεμβρίου. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε αμέσως μετά από ένα ακόμα ιστορικό επίτευγμα της Taylor Swift, η οποία έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα στην ιστορία των βραβείων Grammy που πετυχαίνει για πέμπτη φορά το απόλυτο τριπλό σερί υποψηφιοτήτων στις κορυφαίες κατηγορίες άλμπουμ, ηχογράφησης και τραγουδιού της χρονιάς.

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