Με μια ματιά Το τραγούδι «Όλα αυτά που φοβάμαι» της Άλκηστης Πρωτοψάλτη ακούγεται στο Grand Theft Auto VI.

Η μουσική επιλογή έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από παίκτες πριν την επίσημη κυκλοφορία.

Το κομμάτι παίζει στον ραδιοφωνικό σταθμό Kaleidoscope FM του παιχνιδιού.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την απρόσμενη αυτή εμφάνιση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με αφορμή τη σημερινή επίσημη πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου Grand Theft Auto VI (19/11), μια αναπάντεχη ελληνική έκπληξη περίμενε τους gamers, καθώς η φωνή της Άλκηστης Πρωτοψάλτη «ντύνει» μουσικά μια από τις διαδρομές του παιχνιδιού μέσα από το κομμάτι «Όλα αυτά που φοβάμαι».

Η συγκεκριμένη μουσική επιλογή αποκαλύφθηκε αρχικά μέσα από κλιπ που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από παίκτες οι οποίοι κατάφεραν να δοκιμάσουν τον τίτλο λίγο πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Στα αποσπάσματα που έγιναν αμέσως viral, φαίνεται ο in-game ραδιοφωνικός σταθμός Kaleidoscope FM να παίζει το τραγούδι, προβάλλοντας στην οθόνη τα στοιχεία «OLA AFTA POU FOVAMAI» και «ALKISTIS PROTOPSALTI». Τη στιγμή κατέγραψε μάλιστα και ο διάσημος Αμερικανός streamer και YouTuber IShowSpeed κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη προβολή στο απρόσμενο cameo.

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Το «Όλα αυτά που φοβάμαι», το οποίο κυκλοφορεί από τη Heaven Music και περιλαμβάνεται στον δίσκο «Να σε βλέπω να γελάς», είναι η ελληνόφωνη εκδοχή του παγκόσμιου hit των Nickelback «How You Remind Me», με τους ελληνικούς στίχους να φέρουν την υπογραφή του Θάνου Παπανικολάου.

Ο ενθουσιασμός της Άλκηστης Πρωτοψάλτη

Η εξέλιξη αυτή δεν άφησε ασυγκίνητη ούτε την ίδια την ερμηνεύτρια, η οποία μοιράστηκε τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram. Δημοσιεύοντας μια εικόνα της επεξεργασμένη στο χαρακτηριστικό εικαστικό στιλ του GTA, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη σχολίασε χαρακτηριστικά: «Τι να πω!!! Τρομερή έκπληξη», δείχνοντας πόσο απρόσμενη αλλά και ευχάριστη ήταν για εκείνη αυτή η συνάντηση με τον κόσμο του gaming.

Άλλωστε, το ραδιόφωνο και η επιμέλεια της μουσικής ταυτότητας αποτελούν παραδοσιακά έναν από τους πιο δυνατούς άξονες του franchise της Rockstar Games, η οποία συνηθίζει να χτίζει την ατμόσφαιρα των κόσμων της συνδυάζοντας ετερόκλητα μουσικά είδη, εποχές και καλλιτέχνες από ολόκληρο τον κόσμο.

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