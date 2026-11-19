Η Idra Kayne επιστρέφει δυναμικά με το ολοκαίνουργιο single «Red Flag» και μιλά για τα προειδοποιητικά σημάδια στις σχέσεις

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της Idra Kayne, "Red Flag", με θέμα τα προειδοποιητικά σημάδια στις σχέσεις.

Το τραγούδι πραγματεύεται την αναγνώριση ή αγνόηση των "Red Flags" στις σχέσεις.

Τους στίχους και τη μουσική του "Red Flag" υπογράφει η Βάγια Καλαντζή.

Το τραγούδι συνοδεύεται από music video σε σκηνοθεσία του Jim Georgantis. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσα «Red Flags» έχεις αγνοήσει και πόσα έχεις δώσει εσύ; Η ταλαντούχα Idra Kayne επιστρέφει δυναμικά με το ολοκαίνουργιο single της, «Red Flag», ένα τραγούδι πιο επίκαιρο από ποτέ. Με τη χαρακτηριστική, δυναμική φωνή της και την αφοπλιστική της ενέργεια, η Idra Kayne καταπιάνεται με ένα θέμα που απασχολεί πολύ τις νεότερες γενιές και όχι μόνο και είναι αναπόσπαστο κομμάτι των σχέσεων: τα περίφημα «Red Flags». Εκείνα τα προειδοποιητικά σημάδια που άλλοτε αναγνωρίζουμε και άλλοτε επιλέγουμε να αγνοήσουμε. Τους στίχους και τη μουσική υπογράφει η Βάγια Καλαντζή, ενώ το τραγούδι συνοδεύεται από ένα ολοκαίνουργιο music video, σε σκηνοθεσία του Jim Georgantis, που έρχεται να δώσει τη δική του οπτική διάσταση στο νέο μουσικό εγχείρημα της καλλιτέχνιδας.

Το «Red Flag» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://IdraKayne.lnk.to/RedFlag