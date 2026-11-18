Με μια ματιά Η συναυλία «Τραγουδάμε Μαζί» πραγματοποιήθηκε για την ενίσχυση του Ταμείου Αρωγής «Νίκος Αντύπας».

Στη συναυλία συμμετείχαν κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες από διάφορα μουσικά είδη.

Στόχος ήταν η στήριξη ανθρώπων της μουσικής που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ή προβλήματα υγείας.

Απουσίασαν οι APON και Στέλιος Ρόκκος λόγω προβλημάτων υγείας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν συναυλίες που ξεχωρίζουν όχι μόνο για τα τραγούδια και τους καλλιτέχνες που ανεβαίνουν στη σκηνή, αλλά κυρίως για τον σκοπό που τις ενώνει. Μια τέτοια βραδιά ήταν το «Τραγουδάμε Μαζί» της AUTODIA, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο Telekom Center Athens, συγκεντρώνοντας μερικά από τα πιο αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Με κοινό παρονομαστή την αγάπη για τη μουσική και την αλληλεγγύη, καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές και μουσικά είδη ένωσαν τις φωνές τους σε μια μεγάλη συναυλία με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, για την ενίσχυση του Ταμείου Αρωγής «Νίκος Αντύπας». Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η στήριξη ανθρώπων της μουσικής που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες ή προβλήματα υγείας.

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Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, οι οποίοι υποδέχτηκαν το κοινό σε μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση. Η συναυλία ξεκίνησε με ενορχηστρωτικό τρόπο, δίνοντας τον τόνο για όσα θα ακολουθούσαν, ενώ στη συνέχεια τη σκηνή κατέλαβαν διαδοχικά οι καλλιτέχνες του εντυπωσιακού lineup.

Από τα νέα πρόσωπα της μουσικής σκηνής μέχρι το μεγάλο closing με τον Αντώνη Ρέμο

Την αρχή επί σκηνής έκαναν ο Δημήτρης Τσιακανίκας, η Κατερίνα Κακοσαίου, ο Γιώργος Κακοσαίος και ο Χρήστος Σαντικάι, δίνοντας τη σκυτάλη σε μια σειρά από αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Από τις πρώτες κιόλας εμφανίσεις, έγινε σαφές πως η συγκεκριμένη βραδιά είχε έναν ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς κάθε ερμηνεία αποτελούσε μέρος μιας μεγαλύτερης προσπάθειας με επίκεντρο την αλληλεγγύη και τη στήριξη των ανθρώπων της μουσικής. Από τη βραδιά, ωστόσο, απουσίασαν ο APON και ο Στέλιος Ρόκκος, οι οποίοι, λόγω προβλημάτων υγείας, δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνονταν στο αρχικό lineup.

Στη συνέχεια, τη μουσική σκυτάλη πήραν η Μελίνα Ασλανίδου και η Ηρώ Σαΐα, ενώ ακολούθησαν ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Χρήστος Μάστορας, με τις διαφορετικές μουσικές τους ταυτότητες να δίνουν τον δικό τους ρυθμό στη βραδιά. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με τον Θοδωρή Φέρρη και τη Δέσποινα Βανδή, ενώ στη συνέχεια στη σκηνή ανέβηκε ο Γιάννης Πλούταρχος.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, οι καλλιτέχνες δεν περιορίστηκαν μόνο στις μουσικές τους εμφανίσεις, αλλά αναφέρθηκαν και στη σημασία της πρωτοβουλίας, στέλνοντας ο καθένας το δικό του μήνυμα για τη δύναμη της μουσικής, την προσφορά και την ανάγκη να υπάρχει έμπρακτη στήριξη μεταξύ των ανθρώπων του χώρου. Την ίδια στιγμή, το κοινό συμμετείχε ενεργά στη βραδιά, χειροκροτώντας και επιβραβεύοντας τις εμφανίσεις, αποδεικνύοντας πως το μήνυμα της διοργάνωσης βρήκε ανταπόκριση και έξω από τη σκηνή.

Το μεγάλο closing της συναυλίας ανέλαβε ο Αντώνης Ρέμος, ολοκληρώνοντας μια βραδιά γεμάτη μουσική, αγαπημένες ερμηνείες και δυνατές στιγμές. Η εμφάνισή του αποτέλεσε την κορύφωση μιας βραδιάς που έφερε κοντά διαφορετικές γενιές καλλιτεχνών, με κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη για τη μουσική και την επιθυμία να προσφέρουν μέσα από αυτή. Από το αρχικό lineup απουσίασαν ο APON και ο Στέλιος Ρόκκος, οι οποίοι, λόγω προβλημάτων υγείας, δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν στη συναυλία.

Η μουσική έγινε πράξη αλληλεγγύης

Πέρα από τις ερμηνείες και τις μουσικές συναντήσεις, το σημαντικότερο στοιχείο της διοργάνωσης ήταν ο σκοπός της. Η συναυλία «Τραγουδάμε Μαζί» πραγματοποιήθηκε για την ενίσχυση του Ταμείου Αρωγής «Νίκος Αντύπας», ενός θεσμού που δημιουργήθηκε από την AUTODIA προς τιμήν του σπουδαίου συνθέτη και πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η AUTODIA ανέδειξε τη σημασία της αλληλεγγύης ανάμεσα στους ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας, υπενθυμίζοντας πως πίσω από κάθε τραγούδι υπάρχουν δημιουργοί και επαγγελματίες που αξίζουν αναγνώριση και στήριξη, όχι μόνο για το έργο τους αλλά και στις δύσκολες στιγμές της ζωής τους.

Το «Τραγουδάμε Μαζί» ήταν τελικά κάτι περισσότερο από μια συναυλία με αγαπημένες φωνές. Ήταν μια συνάντηση με κοινό σημείο αναφοράς τη μουσική και την προσφορά, αποδεικνύοντας πως όταν οι καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν ουσιαστικό σκοπό, η μουσική αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δύναμη.

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