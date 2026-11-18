Ο Θοδωρής Φέρρης γιορτάζει τα γενέθλιά του με μια μεγάλη δωρεάν συναυλία στην πλατεία Κλαυθμώνος την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

Με μια ματιά Ο Θοδωρής Φέρρης γιορτάζει τα γενέθλιά του με δωρεάν συναυλία στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στις 18:30.

Θα γίνει απονομή για τις πλατινένιες πωλήσεις του άλμπουμ «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη».

Θα απονεμηθούν επίσης βραβεία για πολυπλατινένια singles του καλλιτέχνη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έναν ξεχωριστό τρόπο επέλεξε ο Θοδωρής Φέρρης για να γιορτάσει τα φετινά του γενέθλια, προσκαλώντας το κοινό σε μια μεγάλη, ανοιχτή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας, με ελεύθερη είσοδο.

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 18:30, η πλατεία Κλαυθμώνος θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο μουσικό σημείο συνάντησης, όπου ο δημοφιλής ερμηνευτής θα παρουσιάσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα και ρυθμό. Με αυτή τη συναυλία, σε παραγωγή της Panik Live Productions, ο καλλιτέχνης θέλει να ευχαριστήσει έμπρακτα τον κόσμο για τη διαρκή αγάπη και στήριξή του.

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Η βραδιά, ωστόσο, θα έχει διπλό εορταστικό χαρακτήρα, καθώς κατά τη διάρκεια του live θα πραγματοποιηθεί η επίσημη απονομή για τις πλατινένιες πωλήσεις του άλμπουμ του «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη», καθώς και των πολυπλατινένιων singles του που κυκλοφορούν από την Panik Platinum.

Όσοι βρεθούν στο κέντρο της πόλης την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου αναμένεται να ζήσουν μια μοναδική μουσική εμπειρία, γιορτάζοντας μαζί με τον Θοδωρή Φέρρη τόσο τα γενέθλιά του όσο και τις σημαντικές δισκογραφικές του διακρίσεις.

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