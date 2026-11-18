Το «Runway» της Lady Gaga και της Doechii ξεχωρίζει στα charts και διεκδικεί σημαντικές διακρίσεις στα Grammy και τα Όσκαρ

Με μια ματιά Το τραγούδι «Runway» των Lady Gaga και Doechii είναι υποψήφιο για δύο Grammy.

Το «Runway» είναι η μοναδική υποψηφιότητα της 20th Century για Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Η Lady Gaga έχει προταθεί άλλες τρεις φορές για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Το μουσικό βίντεο του «Runway» κατέκτησε την πρώτη θέση στις παγκόσμιες τάσεις του YouTube. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιτυχία του τραγουδιού «Runway», δημιουργία των Lady Gaga και Doechii, για την ταινία «The Devil Wears Prada 2», συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Το κομμάτι, που έχει αγαπηθεί από το κοινό και έφτασε στο Νο. 50 του Billboard Hot 100 και στο Νο. 25 των ΗΠΑ στο Spotify, έχει εξασφαλίσει 2 υποψηφιότητες για βραβείο Grammy. Συγκεκριμένα, οι Lady Gaga και Doechii είναι υποψήφιες στην κατηγορία «Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα», ενώ το ίδιο τραγούδι είναι υποψήφιο για «Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικό Μέσο», με συντελεστές τους Lady Gaga (Stefani Germanotta), Doechii (Jaylah Hickmon), Henry Walter, Dernst «D’Mile» Emile II, Jayda Love, Bruno Mars και Andrew Watt.

Επιπλέον, όπως αποκάλυψε το The Hollywood Reporter, το «Runway» αποτελεί τη μοναδική υποψηφιότητα της 20th Century για το βραβείο Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, για την ταινία «The Devil Wears Prada 2». Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές εικασίες, οι οποίες συμπεριελάμβαναν και ένα άλλο τραγούδι που συνέγραψε η Lady Gaga για την ταινία, το «Shape of a Woman».

Διάβασε επίσης: Lady Gaga και Doechii βάζουν «φωτιά» στο «The Devil Wears Prada 2» – Tο τραγούδι «Runway» που θα σε κάνει να περιμένεις την πρεμιέρα

Η ταινία «The Devil Wears Prada 2», που κυκλοφόρησε τον Μάιο, σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία, με εισπράξεις 77 εκατομμυρίων δολαρίων στο εγχώριο box office και 233,6 εκατομμυρίων παγκοσμίως, φτάνοντας συνολικά τα σχεδόν 700 εκατομμύρια δολάρια.

Για την Lady Gaga, αυτή η υποψηφιότητα για Όσκαρ δεν είναι πρωτόγνωρη. Έχει προταθεί στο παρελθόν τρεις φορές στην ίδια κατηγορία: το 2016 για το τραγούδι «Til It Happens to You» από την ταινία The Hunting Ground, το 2019 για το «Shallow» από το A Star Is Born, και το 2023 για το «Hold My Hand» από το Top Gun: Maverick. Για την Doechii, αυτή θα είναι η πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ. Το μουσικό βίντεο του «Runway», σε σκηνοθεσία Parris Goebel, κατέκτησε την πρώτη θέση στις τάσεις παγκοσμίως στο YouTube, επιβεβαιώνοντας την απήχηση του κομματιού και της συνεργασίας των δύο καλλιτέχνιδων.

Η συνεργασία των Lady Gaga και Doechii στο «Runway» αναδεικνύει τη δυναμική τους ως δημιουργικό δίδυμο, τόσο στη μουσική παραγωγή όσο και στην οπτικοακουστική παρουσίαση. Η επιτυχία του τραγουδιού, που συνδυάζει στοιχεία ballroom-influenced house-pop, έχει αναγνωριστεί και από τους δύο μεγάλους μουσικούς θεσμούς, τα Grammy και τα Όσκαρ, υπογραμμίζοντας την καλλιτεχνική τους αξία.

Διάβασε επίσης: