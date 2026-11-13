Μουσικά Νέα 13.11.2026

Olivia Rodrigo: Τα χιουμοριστικά παρασκήνια του «Take Me Home (4 Christmas)» με την Cynthia Nixon

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Η pop star μοιράστηκε στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του νέου της χριστουγεννιάτικου βίντεο, αποκαλύπτοντας την εμπειρία της συνεργασίας με την Cynthia Nixon και τον Ben Marshall
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Olivia Rodrigo μοιράστηκε παρασκήνια από το βίντεο του χριστουγεννιάτικου τραγουδιού της «Take Me Home (4 Christmas)».
  • Στο βίντεο, η Rodrigo συνεργάζεται με την ηθοποιό Cynthia Nixon και τον Ben Marshall.
  • Το βίντεο δείχνει αστείες στιγμές από τα γυρίσματα, όπως η Cynthia Nixon να βρίσκει την Rodrigo με εσώρουχα.
  • Το «Take Me Home (4 Christmas)» είναι η πρώτη χριστουγεννιάτικη κυκλοφορία της Olivia Rodrigo.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Olivia Rodrigo προσφέρει στους θαυμαστές της μια αποκλειστική ματιά στα παρασκήνια της δημιουργίας του μουσικού βίντεο για το νέο της χριστουγεννιάτικο τραγούδι, «Take Me Home (4 Christmas)». Η πρόσφατη ανάρτηση της δημοφιλής τραγουδίστριας περιλαμβάνει στιγμιότυπα από τα γυρίσματα που έλαβαν χώρα στην όμορφη ύπαιθρο της Νέας Υόρκης, προσφέροντας μια αίσθηση της ζεστής ατμόσφαιρας που επικράτησε.

https://www.instagram.com/cynthiaenixon/
https://www.instagram.com/cynthiaenixon/

Μια ματιά στα παρασκήνια

Το βίντεο που μοιράστηκε η Olivia Rodrigo, δείχνει την ίδια να αλληλεπιδρά με τους συμπρωταγωνιστές της, Ben Marshall και Cynthia Nixon. Η pop star εκφράζει τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία με την αγαπημένη ηθοποιό του «Sex and the City», δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι πάνω από τα σύννεφα. Απλά δεν μπορώ να το πιστέψω». Οι σκηνές περιλαμβάνουν τόσο την πρώτη γνωριμία της Olivia Rodrigo με τον Ben Marshall, γνωστό από το «Saturday Night Live», όσο και στιγμές θαυμασμού της προς την Cynthia Nixon.

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Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Ben Marshall έδειξε να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη σκηνή όπου κόβει ξύλα για το τζάκι, αν και η προσπάθειά του ήταν τόσο πειστική που οι παρευρισκόμενοι στην παραγωγή ανησύχησαν για την κατάστασή του. Με χιούμορ, ο Ben Marshall απάντησε: «Ναι, παίζω!».

Το «Take Me Home (4 Christmas)» και η ιστορία του

Το «Take Me Home (4 Christmas)», που κυκλοφόρησε στις 5 Νοεμβρίου μαζί με το επίσημο video clip σηματοδοτεί την πρώτη χριστουγεννιάτικη κυκλοφορία της Olivia Rodrigo. Το μουσικό βίντεο παρουσιάζει την τραγουδίστρια να ονειρεύεται πώς θα περάσει τις γιορτές με τον σύντροφό της και την οικογένειά του, φανταζόμενη τον εαυτό της ως την ιδανική νύφη.

https://www.instagram.com/cynthiaenixon/
https://www.instagram.com/cynthiaenixon/

Ωστόσο, η ιστορία δεν κυλάει πάντα όπως τα σχέδια, με την μικρότερη αδερφή του φίλου της να χρωματίζει όλο της το πρόσωπο κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού μακιγιάζ, και την Cynthia Nixon να την πετυχαίνει με τα εσώρουχα. Το νέο βίντεο από τα παρασκήνια αποκαλύπτει πώς γυρίστηκαν αυτές οι αστείες στιγμές, συμπεριλαμβανομένης της έκπληκτης αντίδρασης της Cynthia Nixon όταν βλέπει την Olivia Rodrigo χωρίς ρούχα. Η κυκλοφορία του «Take Me Home (4 Christmas)» έρχεται μετά το 3ο άλμπουμ της Olivia Rodrigo, «you seem pretty sad for a girl so in love», το οποίο πρόσφατα κατέκτησε την τέταρτη εβδομάδα του στην κορυφή του chart Billboard 200.

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Cynthia Nixon Olivia Rodrigo Take Me Home (4 Christmas) video clip ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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