Ο Ακύλας ερμηνεύει το «Προτιμώ» της Άννας Βίσση και το απογειώνει!

Ο Ακύλας ερμηνεύει το «Προτιμώ» της Άννας Βίσση στην εκπομπή «Casa de Mikel» και εντυπωσιάζει με τη δική του εκδοχή

Ο Ακύλας επιλέγει ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της ελληνικής μουσικής και αποδεικνύει πως μπορεί να του δώσει νέα πνοή! Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης βρέθηκε καλεσμένος στην κυπριακή εκπομπή «Casa de Mikel», όπου ετοίμασε μια ξεχωριστή μουσική έκπληξη, ερμηνεύοντας live το εμβληματικό «Προτιμώ» της Άννας Βίσση.

Αν και η εκπομπή πρόκειται να προβληθεί στις 14 Νοεμβρίου, ο Ακύλας φρόντισε να δώσει μια πρώτη γεύση στους followers του. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε ένα sneak peek από την εμφάνισή του, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του που ανυπομονούν να δουν ολόκληρο το act.

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Με τη δική του εκρηκτική σκηνική παρουσία και το ιδιαίτερο ερμηνευτικό του ύφος, ο Ακύλας προσέγγισε το «Προτιμώ» με τον δικό του τρόπο, χαρίζοντας μια διαφορετική εκδοχή σε ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί με τη μουσική διαδρομή της Άννας Βίσση. Η επιλογή του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς πρόκειται για μία από τις χαρακτηριστικές επιτυχίες της Ελληνίδας σταρ, που εξακολουθεί να αγαπιέται από διαφορετικές γενιές ακροατών.

Το μικρό απόσπασμα που δημοσίευσε στα social media δημιουργεί ήδη προσμονή για την τηλεοπτική του εμφάνιση. Άλλωστε, ο Ακύλας έχει τον δικό του τρόπο να μετατρέπει κάθε μουσική στιγμή σε ένα ξεχωριστό performance και αυτή τη φορά επέλεξε να αναμετρηθεί με ένα τραγούδι που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική pop σκηνή.

Η εμφάνισή του στο «Casa de Mikel» αναμένεται να προβληθεί στις 14 Νοεμβρίου και το μόνο σίγουρο είναι πως το συγκεκριμένο μουσικό στιγμιότυπο θα βάλει ξανά το «Προτιμώ» στο προσκήνιο!

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