Λάκης Τεάζης: Έφυγε από τη ζωή ο στιχουργός πίσω από μεγάλες ελληνικές επιτυχίες

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο στιχουργός Λάκης Τεάζης που συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Μητροπάνο και υπέγραψε 147 τραγούδια

Με μια ματιά Έφυγε από τη ζωή ο στιχουργός Λάκης Τεάζης σε ηλικία 86 ετών.

Το έργο του σημάδεψε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι με πολλές επιτυχίες.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός, συμμετέχοντας σε θέατρο και κινηματογράφο.

Συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες και ερμηνευτές, αφήνοντας πλούσια μουσική παρακαταθήκη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η είδηση του θανάτου του Λάκη Τεάζη σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο σπουδαίος στιχουργός, γνωστός για τη συμβολή του στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο έργο που σημάδεψε γενιές ακροατών.

Ο Λάκης Τεάζης υπήρξε ένας από τους δημιουργούς που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στη δισκογραφία, μέσα από τις συνεργασίες του με σπουδαίους συνθέτες και ερμηνευτές. Η πένα του χάρισε στίχους σε τραγούδια που αγαπήθηκαν και ακούγονται μέχρι σήμερα, συνδέοντας το όνομά του με ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του ελληνικού μουσικού στερεώματος.

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Η νεκρώσιμη ακολουθία για τον Λάκη Τεάζη θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Νέα Μουδανιά της Χαλκιδικής, την ερχόμενη Κυριακή στις 10 το πρωί. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας, τόπος όπου ο Λάκης Τεάζης έζησε για πολλά χρόνια, εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος υπογράμμισε ότι το έργο του στιχουργού αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μουσικής και μια πολύτιμη κληρονομιά για τις επερχόμενες γενιές. Ο Λάκης Τεάζης, με καταγωγή από το Κιάτο Κορινθίας, είχε εγκατασταθεί στα Νέα Μουδανιά, στο πλευρό της συζύγου του, της ερμηνεύτριας δημοτικών τραγουδιών Ξανθίππης Καραθανάση.

Από την υποκριτική στη στιχουργική

Η πορεία του Λάκη Τεάζη ξεκίνησε με διαφορετικά καλλιτεχνικά βήματα. Γεννημένος στις 16 Οκτωβρίου 1940 στο Κιάτο, έκανε αρχικά τα πρώτα του βήματα στον χώρο της υποκριτικής. Σπούδασε Φιλοσοφία στην Αθήνα, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε μαθήματα στη Δραματική Σχολή του Κάρολου Κουν.

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις, συνεργαζόμενος μεταξύ άλλων με τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Η παρουσία του επεκτάθηκε και στον κινηματογράφο, με συμμετοχές σε ελληνικές ταινίες των δεκαετιών του ’60 και του ’70. Ανάμεσα στις κινηματογραφικές παραγωγές στις οποίες έλαβε μέρος, συγκαταλέγονται οι «Οι γενναίοι του Βορρά», «Ο παιχνιδιάρης», «Ζητείται επειγόντως γαμπρός», «Αντίο για πάντα» και «Κατάρα είναι ο χωρισμός».

Μετά από αυτή την περίοδο, στράφηκε συστηματικά στη στιχουργική, χαράσσοντας μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο ελληνικό τραγούδι.

Σημαντικές συνεργασίες και μουσική παρακαταθήκη

Οι στίχοι του Λάκη Τεάζη μελοποιήθηκαν από κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, όπως οι Σταύρος Κουγιουμτζής, Σπύρος Παπαβασιλείου, Γιάννης Σπανός, Γιώργος Κατσαρός, Χρήστος Γκάρτζος και Νίκος Λαβράνος.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει η μακροχρόνια και γόνιμη συνεργασία του με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Μέσα από αυτή τη συνεργασία γεννήθηκαν τραγούδια που αγαπήθηκαν από το ευρύ κοινό, όπως τα «Παράπονό μου», «Είσαι ωραία σαν αμαρτία» και «Τι τραγούδι να σου γράψω».

Επιπλέον, τραγούδια με στίχους του Λάκη Τεάζη ερμήνευσαν η Τάνια Τσανακλίδου, ο Γιώργος Νταλάρας, η Χάρις Αλεξίου, η Δούκισσα, η Βίκυ Μοσχολιού και ο Αντώνης Καλογιάννης. Από το δημιουργικό του έργο ξεχωρίζουν επίσης τα «Αγάπα με», «Άει μωρέ παιδιά», «Έλεγα» και «Στους ανήσυχους δρόμους».

Πέρα από τη στιχουργική του δεινότητα, ο Λάκης Τεάζης ασχολήθηκε και με την ποίηση, ενώ υπήρξε ενεργός και στις μεταφράσεις ποιημάτων και στίχων σε ξένες γλώσσες.

Η καλλιτεχνική διαδρομή του Λάκη Τεάζη εκτείνεται σε δεκαετίες, συνδέοντας το όνομά του με δημιουργούς και ερμηνευτές που διαμόρφωσαν την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Σύμφωνα με δισκογραφικά στοιχεία, έγραψε στίχους για 147 τραγούδια από το 1973 έως το 2022.

Η προσωπική και καλλιτεχνική του ζωή ήταν στενά δεμένη με τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, όπου μαζί με τη σύζυγό του Ξανθίππη Καραθανάση, είχαν δημιουργήσει στο παρελθόν έναν μουσικό χώρο που φιλοξένησε πολλούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

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