Παγκόσμιο μπλακ άουτ στη Microsoft: «Έπεσαν» Outlook, Microsoft Teams και Copilot

Εκτεταμένη διακοπή στις υπηρεσίες της Microsoft προκάλεσε αναστάτωση σε χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως, με την εταιρεία να αναζητά λύσεις

Με μια ματιά Εκτεταμένο παγκόσμιο πρόβλημα επηρέασε Outlook, Teams και Copilot της Microsoft.

Η δυσλειτουργία ξεκίνησε στις 12 Νοεμβρίου 2026, επηρεάζοντας 74 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η Microsoft παραδέχτηκε ότι οι λύσεις που εφάρμοσε δεν απέδωσαν και αναζητά εναλλακτικές.

Το πρόβλημα αποδόθηκε σε αυξημένο φόρτο στις τεχνολογικές υποδομές της εταιρείας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Microsoft βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα εκτεταμένο παγκόσμιο πρόβλημα λειτουργίας, καθώς βασικές υπηρεσίες της, όπως το Outlook, το Microsoft Teams και η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Copilot, αντιμετώπισαν σοβαρές διακοπές. Η δυσλειτουργία προκάλεσε σημαντική αναστάτωση σε χρήστες σε πολλές χώρες, από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη έως την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, τη Βρετανία και την Αυστραλία.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, λίγο μετά τις 18:15 ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με τις αναφορές στην πλατφόρμα Downdetector, ο αριθμός των χρηστών που ανέφεραν δυσκολίες σύνδεσης στο Outlook εκτοξεύτηκε σε σχεδόν 140.000 παγκοσμίως γύρω στις 18:00 GMT, ξεπερνώντας κατά περισσότερο από 2.000 φορές τα συνήθη επίπεδα. Μέσα σε μία ώρα, προβλήματα είχαν καταγραφεί σε 74 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

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Αν και ο αριθμός των αναφορών για δυσλειτουργίες στο Outlook άρχισε να μειώνεται σταδιακά, φτάνοντας τις 28.000, η Microsoft αναγνώρισε ότι τα μέτρα που είχε λάβει για την αντιμετώπιση της κατάστασης δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η επίσημη ανακοίνωση της Microsoft

Σε ανακοίνωσή της τα ξημερώματα της Παρασκευής, η Microsoft παραδέχτηκε ότι οι αλλαγές που εφαρμόστηκαν για τη βελτίωση της λειτουργίας του Outlook δεν αποδίδουν όπως αναμενόταν. Η εταιρεία δήλωσε ότι εργάζεται εντατικά για την εύρεση εναλλακτικών λύσεων και τρόπων παρέμβασης, με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας του συστήματος και τη διαχείριση των ανισορροπιών στην κίνηση.

«Παρακολουθήσαμε την κατάσταση των αλλαγών που εφαρμόστηκαν για τη βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας και επιβεβαιώσαμε ότι δεν αποδίδουν όπως αναμενόταν. Βρίσκουμε εναλλακτικές λύσεις και τρόπους παρέμβασης που μπορούν να εφαρμοστούν, προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητα του συστήματος απέναντι στις συνεχιζόμενες ανισορροπίες στη διαχείριση της κίνησης», ανέφερε η εταιρεία στην πλατφόρμα X.

We’re investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

Σύμφωνα με τη Microsoft, οι servers που τέθηκαν ξανά σε λειτουργία ενδέχεται να γίνουν μη ανταποκρινόμενοι ξανά καθώς δέχονται κίνηση. Η εταιρεία ανέφερε ότι αναλύει διαγνωστικά δεδομένα για να εντοπίσει την αιτία αυτού του φαινομένου. Παράλληλα, εξετάζει το ενδεχόμενο επανεγκατάστασης ενός υποσυνόλου των επηρεαζόμενων servers με προηγούμενη διαμόρφωση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτό θα αποτρέψει την κατάσταση μη ανταπόκρισης.

Τι προκάλεσε το πρόβλημα

Η Microsoft απέδωσε το περιστατικό σε αυξημένο φόρτο στις τεχνολογικές της υποδομές, ο οποίος επηρέασε συστήματα σε πολλές γεωγραφικές περιοχές. Οι υπηρεσίες που παρουσίασαν διακοπή περιλαμβάνουν το Microsoft 365, με σοβαρά προβλήματα να εντοπίζονται στο Exchange Online, την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποστηρίζει το Outlook.

Χρήστες ανέφεραν αδυναμία σύνδεσης στους λογαριασμούς τους ή περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, ενώ η Microsoft επιβεβαίωσε ότι κάποιοι πελάτες ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα αρχεία και καταχωρήσεις ημερολογίων.

Προβλήματα συνδεσιμότητας αντιμετώπισαν επίσης το Microsoft Teams και το Copilot, επηρεάζοντας εργαλεία καθημερινής εργασίας, επικοινωνίας και τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η Microsoft τόνισε ότι οι βασικές λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων και διεξαγωγής διαδικτυακών συσκέψεων στο Microsoft Teams παραμένουν σε μεγάλο βαθμό διαθέσιμες.

Η κατάσταση αυτή ανέδειξε την εξάρτηση πολλών οργανισμών και ιδιωτών από τις υπηρεσίες της Microsoft, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στιβαρές και αξιόπιστες τεχνολογικές υποδομές.

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