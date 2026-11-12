Social & Tech 12.11.2026

Πώς το Grand Theft Auto βοήθησε τους επιστήμονες να σώσουν ζωές στους δρόμους

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Ερευνητές αξιοποιούν το GTA V για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στην οδική ασφάλεια, από την προστασία ποδηλατών έως την εκπαίδευση αυτόνομων οχημάτων
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Grand Theft Auto (GTA) χρησιμοποιείται από επιστήμονες για την ανάπτυξη τεχνολογιών οδικής ασφάλειας.
  • Το GTA V επιτρέπει την προσομοίωση σεναρίων για δοκιμή συσκευών προειδοποίησης σε ευάλωτους χρήστες του δρόμου.
  • Η παρακολούθηση ματιών σε συνδυασμό με το GTA V βοηθά στην κατανόηση της ανθρώπινης αντίδρασης σε επικίνδυνες καταστάσεις.
  • Το GTA χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση αλγορίθμων AI αυτόνομων οχημάτων και τη δοκιμή ηθικών διλημμάτων.
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Το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto (GTA), γνωστό για τις ιλιγγιώδεις καταδιώξεις, τις καταστροφές και την ελευθερία δράσης που προσφέρει στους παίκτες, αποκτά έναν απρόσμενο ρόλο: αυτόν του εργαλείου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον πραγματικό κόσμο. Επιστήμονες από διάφορα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα παγκοσμίως έχουν βρει τρόπους να αξιοποιήσουν το ρεαλιστικό περιβάλλον του παιχνιδιού, και κυρίως του Grand Theft Auto V (GTA V), για την ανάπτυξη τεχνολογιών και την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε επικίνδυνες συνθήκες.

Δύο χαρακτήρες ποζάρουν μπροστά από μια πόλη με φοίνικες, προωθώντας το νέο μουσικό project του Grand Theft Auto VI.
https://www.instagram.com/rockstargames/

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εφαρμογές της έρευνας αφορά την προστασία των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, όπως οι ποδηλάτες και οι πεζοί. Η ομάδα της Milena Jäger, μηχανικού πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Osnabrück στη Γερμανία, αντιμετώπισε την πρόκληση της δοκιμής φορητών συσκευών ασφαλείας σε πραγματικές συνθήκες, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τους εθελοντές. Η λύση βρέθηκε μέσα στον ψηφιακό κόσμο του GTA.

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Χρησιμοποιώντας τροποποιημένες εκδόσεις του παιχνιδιού, οι ερευνητές μπόρεσαν να αναπαράγουν σενάρια όπου οι παίκτες, προσομοιώνοντας ποδηλάτες, λάμβαναν ειδοποιήσεις μέσω δονήσεων από μια συσκευή στο τιμόνι ή από ένα ειδικό γιλέκο, καθώς πλησίαζε όχημα από πίσω. Αυτές οι ψηφιακές δοκιμές, αν και αποσυνδέονται από τον άμεσο κίνδυνο, αποδείχθηκαν αποτελεσματικές στην έγκαιρη προειδοποίηση, προσφέροντας μια «έκτη αίσθηση» στους ψηφιακούς χρήστες. Το γεγονός ότι το GTA V δεν επιβάλλει αυστηρούς κανόνες κυκλοφορίας επιτρέπει τη σκόπιμη αναπαραγωγή ποικίλων και ακραίων σεναρίων.

Το λογότυπο του Grand Theft Auto V με τους τρεις πρωταγωνιστές του παιχνιδιού.
Οι κεντρικοί χαρακτήρες του Grand Theft Auto V σε επίσημο εικαστικό του παιχνιδιού.

Πέρα από την τεχνολογία, ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει κρίσιμος παράγοντας στα τροχαία ατυχήματα. Για να κατανοήσουν καλύτερα πώς αντιδρούν οι άνθρωποι σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, οι ερευνητές, όπως ο Pablo Barbasini, βιομηχανικός μηχανικός στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Delft, αξιοποίησαν τεχνολογία παρακολούθησης των ματιών σε συνδυασμό με το GTA V.

Μέσω αυτής της μεθόδου, κατάφεραν να καταγράψουν με ακρίβεια πού εστίαζαν οι εθελοντές καθώς πλοηγούνταν σε ψηφιακές παγίδες, όπως ξαφνικά ξεπαρκαρίσματα οχημάτων ή πολυσύχναστες διασταυρώσεις. Ο στόχος είναι διττός: αφενός, η βελτίωση του σχεδιασμού των μελλοντικών οδικών δικτύων και, αφετέρου, η χάραξη πολιτικών που θα καθιστούν τους δρόμους ασφαλέστερους, μειώνοντας θύματα και τραυματισμούς.

Εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης για αυτόνομα οχήματα

Ίσως η πιο διαδεδομένη χρήση του GTA στην έρευνα οδικής ασφάλειας είναι η εκπαίδευση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων. Ερευνητές στο Ινστιτούτο Προηγμένης Επιστήμης και Τεχνολογίας της Νότιας Κορέας δημιούργησαν μια τεράστια βάση δεδομένων από ατυχήματα και συμβάντα που διαδραματίζονται εντός του GTA V. Αυτό το υλικό χρησιμοποιήθηκε για να εκπαιδεύσει αλγορίθμους AI, ώστε να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν επικίνδυνα οχήματα στον πραγματικό κόσμο.

https://www.instagram.com/gtavld
https://www.instagram.com/gtavld

Ωστόσο, η πρόκληση δεν περιορίζεται στην αποφυγή συγκρούσεων. Τα αυτόνομα οχήματα καλούνται να αντιμετωπίσουν και δύσκολα ηθικά διλήμματα. Για παράδειγμα, σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στην αποφυγή μιας μοτοσικλέτας με δύο επιβαίνοντες, ρισκάροντας να τραυματίσουν έναν πεζό, ή να συγκρουστούν με τη μοτοσικλέτα. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Eastern Michigan δοκίμασαν έναν αλγόριθμο λήψης ηθικών αποφάσεων σε εννέα σενάρια του GTA V, διαπιστώνοντας ότι ο αλγόριθμος μπορούσε να μειώσει την πιθανή απώλεια ανθρώπινων ζωών κατά περίπου 24%, αν και ο τομέας αυτός παραμένει αντικείμενο συζήτησης.

Η κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI αναμένεται να προσφέρει νέες δυνατότητες στους ερευνητές, οι οποίοι, ωστόσο, θα χρειαστούν την άδεια της Rockstar Games, της εταιρείας ανάπτυξης του παιχνιδιού, για να συνεχίσουν τις πειραματικές τους μελέτες. Η δυνατότητα του παιχνιδιού ως ερευνητικό εργαλείο, σύμφωνα με τον Romain Delgrange, που το χρησιμοποίησε για μελέτες ανθρώπινης πλοήγησης, παραμένει τεράστια, ελπίζοντας σε θετική ανταπόκριση από την εταιρεία.

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Grand Theft Auto VI έρευνα
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