Celeb News 12.11.2026

Kate Middleton: Το συγκινητικό fashion tribute στην πριγκίπισσα Diana

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Η Kate Middleton τίμησε την πριγκίπισσα Diana με τα εμβληματικά σκουλαρίκια Collingwood Pearl στην τελετή για την Ημέρα Μνήμης
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Kate Middleton τίμησε την πριγκίπισσα Diana φορώντας τα σκουλαρίκια Collingwood Pearl στην Ημέρα Μνήμης.
  • Τα σκουλαρίκια, δώρο στη Diana το 1981, είναι διαχρονικά και συνδέονται με σημαντικές στιγμές της.
  • Η επιλογή της Kate συμβολίζει τον σεβασμό της και την πρόθεση διατήρησης της μνήμης της Diana.
  • Η εμφάνιση της Kate συνδύασε μόδα, βασιλικό πρωτόκολλο και τιμή στην ιστορία της μοναρχίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kate Middleton, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, πραγματοποίησε μια δημόσια εμφάνιση με ιδιαίτερη συμβολική σημασία την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, συμμετέχοντας στην τελετή για την Ημέρα Μνήμης στο Κενοτάφιο του Whitehall, στο Λονδίνο. Η παρουσία της δίπλα στον βασιλιά Charles και τον πρίγκιπα William, στο πλαίσιο της απόδοσης τιμής στους πεσόντες, συνοδεύτηκε από μια προσεκτικά επιλεγμένη εμφάνιση, όπου τα κοσμήματα έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο.

https://www.instagram.com/princeandprincessofwales
https://www.instagram.com/princeandprincessofwales

Το επίκεντρο της προσοχής αποτέλεσαν τα σκουλαρίκια Collingwood Pearl, ένα κόσμημα άρρηκτα συνδεδεμένο με την πριγκίπισσα Diana. Η Kate Middleton συνδύασε τα εντυπωσιακά σκουλαρίκια με δύο καρφίτσες, καθεμία από τις οποίες φέρει προσωπική και οικογενειακή σημασία, δημιουργώντας ένα σύνολο που απέτισε φόρο τιμής στην αείμνηστη πεθερά της. Η επιλογή αυτή υπογραμμίζει τη διαχρονική σύνδεση της πριγκίπισσας της Ουαλίας με την κληρονομιά της Diana.

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Τα συγκεκριμένα σκουλαρίκια, ένα δώρο στη Diana κατά τον γάμο της το 1981, χαρακτηρίζονται από έναν λιτό και διαχρονικό σχεδιασμό, με ένα διαμάντι να στηρίζει ένα μαργαριτάρι σε σχήμα δάκρυ. Η Diana τα φορούσε σε πολλές από τις σημαντικότερες στιγμές της, από τις πρώτες ημέρες του γάμου της μέχρι και ιστορικές δημόσιες εμφανίσεις. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της με αυτά τα σκουλαρίκια ήταν στις 29 Ιουνίου 1994, μία ημέρα μετά την τηλεοπτική συνέντευξη του πρίγκιπα Charles, όπου παραδέχτηκε την απιστία του, γεγονός που προκάλεσε διεθνή αίσθηση.

Η επιλογή της Kate Middleton να φορέσει αυτά τα σκουλαρίκια σε μια τόσο επίσημη και φορτισμένη συναισθηματικά περίσταση, όπως η Ημέρα Μνήμης, δεν πέρασε απαρατήρητη. Υποδηλώνει όχι μόνο την εκτίμηση και τον σεβασμό που τρέφει προς την πριγκίπισσα Diana, αλλά και την πρόθεσή της να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη της, ενσωματώνοντας στοιχεία της κληρονομιάς της στην προσωπική της ταυτότητα και στις δημόσιες εμφανίσεις της.

Η Kate Middleton έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη την ικανότητά της να συνδυάζει τη σύγχρονη μόδα με το βασιλικό πρωτόκολλο, ενώ παράλληλα τιμά την ιστορία και τις παραδόσεις της βρετανικής μοναρχίας. Αυτή η εμφάνιση αποτέλεσε μια ακόμα απόδειξη αυτής της δεξιότητας, δημιουργώντας μια γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος.

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Kate Middleton πριγκίπισσα Diana
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