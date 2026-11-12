Συνελήφθη ξανά ο πατέρας της Meghan Markle – Η φωτογραφία του Thomas Markle από τη φυλακή

Μάθε για τη δεύτερη σύλληψη του Thomas Markle και δες την πρώτη φωτογραφία του από τη φυλακή μετά την αφαίρεση του ηλεκτρονικού βραχιολιού

Με μια ματιά Ο Thomas Markle συνελήφθη ξανά στη Φλόριντα αφού αφαίρεσε το ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης.

Η αρχική του σύλληψη στις 6 Νοεμβρίου αφορούσε κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ο γιος του, Thomas Markle Τζούνιορ, φέρεται να ενημέρωσε τις αρχές για το ύποπτο υλικό.

Κατασχέθηκαν 78 αντικείμενα από αποθηκευτικούς χώρους που νοίκιαζε ο Markle. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη φωτογραφία του Thomas Markle, του πατέρα της Meghan Markle, από το εσωτερικό της φυλακής, μετά τη δεύτερη σύλληψή του σε διάστημα λίγων ημερών. Ο 82χρονος Markle συνελήφθη ξανά στη Φλόριντα, αφού αφαίρεσε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης που του είχε επιβληθεί ως όρος για την αποφυλάκισή του.

Η σύλληψη αυτή έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την αρχική κράτηση του Thomas Markle, στις 6 Νοεμβρίου, για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ο πατέρας της Meghan Markle είχε αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, με την υποχρέωση να φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ίδιος έκοψε το βραχιόλι τα ξημερώματα της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, οδηγώντας τις αρχές στην εκ νέου σύλληψή του.

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Η υπόθεση που οδήγησε στην αρχική σύλληψη του Thomas Markle αφορά την κατοχή υλικού που σχετίζεται με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Η υπόθεση εξετάζεται σε ομοσπονδιακό επίπεδο, με την κατηγορία να έχει κατατεθεί στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Καλιφόρνιας.

🚨 BREAKING: Meghan Markle’s dad Thomas Markle Sr. has a brand new mugshot … after allegedly cutting off his ankle monitor and landing himself back behind bars. Details: https://t.co/tkNJOHJFiM https://t.co/9XjlDIB7Ky November 11, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση άρχισε να απασχολεί τις αρχές τον Οκτώβριο, όταν ο γιος του Thomas Markle, Thomas Markle Τζούνιορ, φέρεται να ενημέρωσε τις αρχές για την ύπαρξη εκατοντάδων, ενδεχομένως και χιλιάδων, εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην κατοικία του πατέρα του στις Φιλιππίνες.

Έρευνες και κατάσχεση υλικού

Ομοσπονδιακή καταγγελία οδήγησε σε έρευνες στους αποθηκευτικούς χώρους του Thomas Markle. Ένας μάρτυρας υπέγραψε ένορκη κατάθεση, υποστηρίζοντας ότι ο Thomas Markle είχε στην κατοικία του στις Φιλιππίνες ύποπτο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και ότι είχε νοικιάσει αποθηκευτικό χώρο στο Λος Άντζελες.

Thomas Markle is taken into federal custody after allegedly cutting off his ankle monitor https://t.co/vChOpHKUZQ — Daily Mail (@DailyMail) November 11, 2026

«Ο κ. Markle κατηγορείται για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών που τον απεικονίζουν μαζί με ανήλικα κορίτσια», είχε δηλώσει σε προηγούμενη ανακοίνωσή του ο πρώτος βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ, Μπιλ Εσάιλι. Συγκεκριμένα, φέρεται να διατηρούσε «φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου, στις οποίες απεικονίζεται ο ίδιος μαζί με κορίτσια που δεν είχαν φτάσει ακόμη στην εφηβεία, σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, τους οποίους νοίκιαζε επί σχεδόν δύο δεκαετίες».

Οι αρχές, μετά από δικαστικά εγκεκριμένα εντάλματα, πραγματοποίησαν έρευνα σε δύο αποθηκευτικούς χώρους που νοίκιαζε ο Thomas Markle από το 2008. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν περίπου 78 αντικείμενα, όπως διαφάνειες, φωτογραφικά αρνητικά και βιβλία, που περιείχαν υλικό το οποίο θεωρείται ύποπτο για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Thomas Markle court docs reveal truth about 82-year-old’s shocking mental decline amid child porn probe https://t.co/ynLJbIfbyO https://t.co/pZlwInGu4p — New York Post (@nypost) November 10, 2026

Κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο της Τάμπα, στις 6 Νοεμβρίου, ο Thomas Markle δεν είχε δηλώσει αν αποδέχεται ή αρνείται την κατηγορία που του αποδίδεται. Η νέα αυτή σύλληψη θέτει νέα δεδομένα στην πορεία της υπόθεσης.

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