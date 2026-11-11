Celeb World 11.11.2026

Η Sabrina Carpenter πρωταγωνιστεί στην νέα καμπάνια του Johnnie Walker – Δες το κινηματογραφικό film

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Δες την Sabrina Carpenter να πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια του Johnnie Walker, με σκηνοθεσία από τον Damien Chazelle
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Sabrina Carpenter πρωταγωνιστεί σε νέα καμπάνια του Johnnie Walker, σκηνοθετημένη από τον Damien Chazelle.
  • Η διαφήμιση εμπνέεται από το γαλλικό New Wave και δείχνει την Carpenter σε ένα jazz club.
  • Η Carpenter εξέφρασε ενθουσιασμό για τη συνεργασία, τονίζοντας την κινηματογραφική και παιχνιδιάρικη φύση της.
  • Η τραγουδίστρια μίλησε για τη σύνδεση μουσικής και υποκριτικής, καθώς και για μελλοντικά musical.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sabrina Carpenter πρωταγωνιστεί σε μια νέα, εντυπωσιακή καμπάνια για την γνωστή μάρκα ουίσκι Johnnie Walker. Η συνεργασία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Damien Chazelle, ο βραβευμένος σκηνοθέτης πίσω από επιτυχημένες ταινίες όπως το «La La Land» και το «Whiplash». Η ανακοίνωση έγινε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της Sabrina Carpenter και του κινηματογράφου.

https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/
https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/

Η νέα διαφήμιση, η οποία αντλεί έμπνευση από την αισθητική του γαλλικού κινηματογράφου της Νέας Κύματος, απεικονίζει την Sabrina Carpenter να εισέρχεται σε ένα ζωντανό, jazz club. Εκεί, παραγγέλνει ένα ποτό με βάση το Johnnie Walker, και η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται αμέσως. Η Sabrina Carpenter, με το χαρακτηριστικό της στυλ, διασχίζει τον χώρο, ενώ κομφετί πετάει στον αέρα, καθώς συναντά φίλους και ανταλλάσσει ένα τσόουκινγκ με τα ποτήρια τους. Η φράση «Keep walking» ακούγεται από την ίδια την τραγουδίστρια, απευθυνόμενη στην κάμερα.

Διάβασε επίσης: Η teen εκδοχή της Elle Woods στο νέο trailer του prequel του «Legally Blonde»

Σε δήλωσή της σχετικά με την καμπάνια, η Sabrina Carpenter, κάτοχος βραβείων Grammy, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της: «Εμείς με τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη θέλαμε να δημιουργήσουμε μια πραγματικά κινηματογραφική εμπειρία που να είναι παιχνιδιάρικη, απρόσμενη και γεμάτη προσωπικότητα. Είμαι θαυμάστρια του έργου του Damien εδώ και πολύ καιρό, οπότε ήταν συναρπαστικό να ζωντανέψουμε αυτόν τον οπτικό κόσμο μαζί του».

Η Sabrina Carpenter με εντυπωσιακό μπλε φόρεμα στο κόκκινο χαλί του Academy Museum Gala 2026.
https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/

Η συνεργασία με τον Damien Chazelle είχε ιδιαίτερη σημασία για την Sabrina Carpenter, δεδομένης της φήμης του σκηνοθέτη για ταινίες με έντονο μουσικό στοιχείο. Όπως δήλωσε η ίδια σε συνέντευξή της στο περιοδικό Elle, η υποκριτική και η μουσική πάντα πήγαιναν χέρι-χέρι για εκείνη. «Με τη μουσική, μπορώ να αφηγηθώ ιστορίες μέσα από τη δική μου οπτική γωνία, και με την υποκριτική, μπορώ να μπω στον κόσμο κάποιου άλλου και να ζωντανέψω την ιστορία του, και αυτό είναι πάντα ένα συναρπαστικό συναίσθημα για μένα», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Η Sabrina Carpenter, η οποία πρόσφατα εξασφάλισε ρόλο ως Ginger Rogers σε επερχόμενη βιογραφική ταινία για τον Fred Astaire, αποκάλυψε επίσης ποια musical θα ήθελε να πρωταγωνιστήσει στο μέλλον. Μετά από πρόσφατη επανάληψη της ταινίας «9 to 5», και ως μεγάλη θαυμάστρια της Dolly Parton, δήλωσε ότι θα ήταν μια διασκεδαστική επιλογή.

Η Sabrina Carpenter είχε κυκλοφορήσει την τελευταία της μουσική το 2025, φτάνοντας στο Νο.1 του Billboard 200 με το άλμπουμ της «Man’s Best Friend», το οποίο περιλάμβανε και το επιτυχημένο single «Manchild» που έφτασε στο Νο.1 του Billboard Hot 100. Η Sabrina Carpenter έχει απασχολήσει ξανά τα μέσα για τις στιλιστικές της επιλογές, όπως και τη συμμετοχή της σε ανατρεπτικές καμπάνιες, ενώ έχει αναφερθεί και η πιθανή της συνεργασία με τον Tom Holland στη μεγάλη οθόνη.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Sabrina Carpenter διαφημιστική καμπάνια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο AstroJason αποκαλύπτει τα θετικά και τα αρνητικά των ζωδίων – Μείνε συντονισμένος για το Part 2

Ο AstroJason αποκαλύπτει τα θετικά και τα αρνητικά των ζωδίων – Μείνε συντονισμένος για το Part 2

11.11.2026
Επόμενο
Το «Spooky, Scary Skeletons» εκτοξεύει τον Andrew Gold στην κορυφή του Billboard για πρώτη φορά

Το «Spooky, Scary Skeletons» εκτοξεύει τον Andrew Gold στην κορυφή του Billboard για πρώτη φορά

11.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Kylie Jenner έρχεται αντιμέτωπη με νέα μήνυση από πρώην οικιακή βοηθό – Η απάντηση του δικηγόρου της
Celeb News

Η Kylie Jenner έρχεται αντιμέτωπη με νέα μήνυση από πρώην οικιακή βοηθό – Η απάντηση του δικηγόρου της

11.11.2026
Η Josephine ρώτησε τους followers της «τι φορούν όταν γυμνάζονται» και έγινε viral
Celeb News

Η Josephine ρώτησε τους followers της «τι φορούν όταν γυμνάζονται» και έγινε viral

11.11.2026
Η Britney Spears μοιράστηκε την travel wishlist της και η Ελλάδα δεν λείπει
Celeb News

Η Britney Spears μοιράστηκε την travel wishlist της και η Ελλάδα δεν λείπει

11.11.2026
Μαριάντα Πιερίδη: «Φοβήθηκα για τη ζωή μου» – Η αποκάλυψη για την περιπέτεια υγείας της
Celeb News

Μαριάντα Πιερίδη: «Φοβήθηκα για τη ζωή μου» – Η αποκάλυψη για την περιπέτεια υγείας της

11.11.2026
Μελίνα Ασλανίδου: Η αλλαγή στην καριέρα της που ανακοίνωσε μέσα από το Instagram
Celeb News

Μελίνα Ασλανίδου: Η αλλαγή στην καριέρα της που ανακοίνωσε μέσα από το Instagram

11.11.2026
Η Έλλη Κοκκίνου εμφανίστηκε στο TikTok χωρίς μακιγιάζ και φίλτρα – Τι αποκαλύπτει για το μπότοξ
Celeb News

Η Έλλη Κοκκίνου εμφανίστηκε στο TikTok χωρίς μακιγιάζ και φίλτρα – Τι αποκαλύπτει για το μπότοξ

11.11.2026
Stacy Keach: Ο ηθοποιός που σημάδεψε την τηλεόραση με τον ρόλο του Μάικ Χάμερ έφυγε από τη ζωή
Celeb News

Stacy Keach: Ο ηθοποιός που σημάδεψε την τηλεόραση με τον ρόλο του Μάικ Χάμερ έφυγε από τη ζωή

11.11.2026
Η Bella Hadid κάνει «hard launch» τον νέο της σύντροφο με τρυφερές φωτογραφίες
Celeb News

Η Bella Hadid κάνει «hard launch» τον νέο της σύντροφο με τρυφερές φωτογραφίες

11.11.2026
Η Katy Perry ετοιμάζεται να αποκαλύψει όσα έζησε στον γάμο της με τον Russell Brand
Celeb News

Η Katy Perry ετοιμάζεται να αποκαλύψει όσα έζησε στον γάμο της με τον Russell Brand

10.11.2026
Τα podcasts αντικαθιστούν την τηλεόραση: Γιατί ο ήχος είναι ο νέος βασιλιάς της ψυχαγωγίας;

Τα podcasts αντικαθιστούν την τηλεόραση: Γιατί ο ήχος είναι ο νέος βασιλιάς της ψυχαγωγίας;

Ξέχνα το κλασικό σαλόνι! Η νέα τάση που αλλάζει όσα γνωρίζαμε για το σπίτι

Ξέχνα το κλασικό σαλόνι! Η νέα τάση που αλλάζει όσα γνωρίζαμε για το σπίτι

Γιατί οι γαμήλιες βέρες φοριούνται στο συγκεκριμένο σημείο του χεριού; Η αλήθεια για τη φλέβα της αγάπης

Γιατί οι γαμήλιες βέρες φοριούνται στο συγκεκριμένο σημείο του χεριού; Η αλήθεια για τη φλέβα της αγάπης

Αντί για τορτίγια, βάλε μαρούλι! Το έξυπνο κόλπο για ένα χορταστικό γεύμα

Αντί για τορτίγια, βάλε μαρούλι! Το έξυπνο κόλπο για ένα χορταστικό γεύμα

Γιατί πατάς ξανά play σε μια σειρά που έχεις ήδη δει; Η απάντηση ίσως σε εκπλήξει!

Γιατί πατάς ξανά play σε μια σειρά που έχεις ήδη δει; Η απάντηση ίσως σε εκπλήξει!

5 ιστορικές διαδρομές στην Ιταλία σε περιμένουν να τις περπατήσεις

5 ιστορικές διαδρομές στην Ιταλία σε περιμένουν να τις περπατήσεις

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες