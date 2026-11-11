Η Sabrina Carpenter πρωταγωνιστεί στην νέα καμπάνια του Johnnie Walker – Δες το κινηματογραφικό film

Με μια ματιά Η Sabrina Carpenter πρωταγωνιστεί σε νέα καμπάνια του Johnnie Walker, σκηνοθετημένη από τον Damien Chazelle.

Η διαφήμιση εμπνέεται από το γαλλικό New Wave και δείχνει την Carpenter σε ένα jazz club.

Η Carpenter εξέφρασε ενθουσιασμό για τη συνεργασία, τονίζοντας την κινηματογραφική και παιχνιδιάρικη φύση της.

Η τραγουδίστρια μίλησε για τη σύνδεση μουσικής και υποκριτικής, καθώς και για μελλοντικά musical. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sabrina Carpenter πρωταγωνιστεί σε μια νέα, εντυπωσιακή καμπάνια για την γνωστή μάρκα ουίσκι Johnnie Walker. Η συνεργασία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Damien Chazelle, ο βραβευμένος σκηνοθέτης πίσω από επιτυχημένες ταινίες όπως το «La La Land» και το «Whiplash». Η ανακοίνωση έγινε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της Sabrina Carpenter και του κινηματογράφου.

Η νέα διαφήμιση, η οποία αντλεί έμπνευση από την αισθητική του γαλλικού κινηματογράφου της Νέας Κύματος, απεικονίζει την Sabrina Carpenter να εισέρχεται σε ένα ζωντανό, jazz club. Εκεί, παραγγέλνει ένα ποτό με βάση το Johnnie Walker, και η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται αμέσως. Η Sabrina Carpenter, με το χαρακτηριστικό της στυλ, διασχίζει τον χώρο, ενώ κομφετί πετάει στον αέρα, καθώς συναντά φίλους και ανταλλάσσει ένα τσόουκινγκ με τα ποτήρια τους. Η φράση «Keep walking» ακούγεται από την ίδια την τραγουδίστρια, απευθυνόμενη στην κάμερα.

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Σε δήλωσή της σχετικά με την καμπάνια, η Sabrina Carpenter, κάτοχος βραβείων Grammy, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της: «Εμείς με τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη θέλαμε να δημιουργήσουμε μια πραγματικά κινηματογραφική εμπειρία που να είναι παιχνιδιάρικη, απρόσμενη και γεμάτη προσωπικότητα. Είμαι θαυμάστρια του έργου του Damien εδώ και πολύ καιρό, οπότε ήταν συναρπαστικό να ζωντανέψουμε αυτόν τον οπτικό κόσμο μαζί του».

Η συνεργασία με τον Damien Chazelle είχε ιδιαίτερη σημασία για την Sabrina Carpenter, δεδομένης της φήμης του σκηνοθέτη για ταινίες με έντονο μουσικό στοιχείο. Όπως δήλωσε η ίδια σε συνέντευξή της στο περιοδικό Elle, η υποκριτική και η μουσική πάντα πήγαιναν χέρι-χέρι για εκείνη. «Με τη μουσική, μπορώ να αφηγηθώ ιστορίες μέσα από τη δική μου οπτική γωνία, και με την υποκριτική, μπορώ να μπω στον κόσμο κάποιου άλλου και να ζωντανέψω την ιστορία του, και αυτό είναι πάντα ένα συναρπαστικό συναίσθημα για μένα», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Η Sabrina Carpenter, η οποία πρόσφατα εξασφάλισε ρόλο ως Ginger Rogers σε επερχόμενη βιογραφική ταινία για τον Fred Astaire, αποκάλυψε επίσης ποια musical θα ήθελε να πρωταγωνιστήσει στο μέλλον. Μετά από πρόσφατη επανάληψη της ταινίας «9 to 5», και ως μεγάλη θαυμάστρια της Dolly Parton, δήλωσε ότι θα ήταν μια διασκεδαστική επιλογή.

Η Sabrina Carpenter είχε κυκλοφορήσει την τελευταία της μουσική το 2025, φτάνοντας στο Νο.1 του Billboard 200 με το άλμπουμ της «Man’s Best Friend», το οποίο περιλάμβανε και το επιτυχημένο single «Manchild» που έφτασε στο Νο.1 του Billboard Hot 100. Η Sabrina Carpenter έχει απασχολήσει ξανά τα μέσα για τις στιλιστικές της επιλογές, όπως και τη συμμετοχή της σε ανατρεπτικές καμπάνιες, ενώ έχει αναφερθεί και η πιθανή της συνεργασία με τον Tom Holland στη μεγάλη οθόνη.

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