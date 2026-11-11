Celeb News 11.11.2026

Μαριάντα Πιερίδη: «Φοβήθηκα για τη ζωή μου» – Η αποκάλυψη για την περιπέτεια υγείας της

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Η τραγουδίστρια επέστρεψε στο σπίτι της μετά από ημέρες νοσηλείας και αποκάλυψε ότι φοβήθηκε για τη ζωή της
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Μαριάντα Πιερίδη νοσηλεύτηκε λόγω λοίμωξης εντέρου με αιμορραγία και απώλεια αίματος.
  • Η τραγουδίστρια φοβήθηκε για τη ζωή της, τονίζοντας τη σημασία της προσοχής στα σήματα του σώματος.
  • Η Μαριάντα Πιερίδη θα ακολουθεί μόνιμη φαρμακευτική αγωγή.
  • Έλαβε στήριξη από τον σύντροφο, φίλους και την οικογένειά της κατά τη διάρκεια της περιπέτειας υγείας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαριάντα Πιερίδη έχει πλέον εξέλθει του νοσοκομείου, μετά από μια δύσκολη περίοδο νοσηλείας που την ανάγκασε να βρίσκεται μακριά από τους δικούς της. Η γνωστή τραγουδίστρια, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», μοιράστηκε τις πρώτες της δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, αποκαλύπτοντας την ανησυχία που την κατέλαβε.

Γυναίκα με κοντά ξανθά μαλλιά, κόκκινο τοπ και λευκό παντελόνι, τραγουδάει στο μικρόφωνο.
https://www.instagram.com/mariada.s.pieridi/

Η περιπέτεια της Μαριάντας Πιερίδη ξεκίνησε με μια ξαφνική αδιαθεσία και ταχυκαρδία, συμπτώματα που την ώθησαν άμεσα να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν αποκάλυψαν μια λοίμωξη στο έντερο, η οποία προκάλεσε σημαντική αιμορραγία και, κατά συνέπεια, απώλεια αίματος. Η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε σοβαρή, γεγονός που επέβαλε την παραμονή της στο νοσοκομείο για αρκετές ημέρες.

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«Αισθάνθηκα μια αδιαθεσία, ταχυκαρδία και θεώρησα σωστό να έρθω να κάνω εξετάσεις. Ό,τι εξέταση υπάρχει, την κάναμε. Τελικά υπήρχε ένα θέμα, το λύσαμε και είχα χαμηλό αιματοκρίτη. Φοβήθηκα για τη ζωή μου. Καλό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Καλό είναι να μην αγνοούμε τα σημάδια», δήλωσε η Μαριάντα Πιερίδη, τονίζοντας τη σημασία της προσοχής στα σήματα που στέλνει το σώμα μας.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε επίσης ότι η κατάστασή της απαιτεί μόνιμη φαρμακευτική αγωγή. «Πρέπει να παίρνω μια αγωγή για πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην δύσκολη αυτή στιγμή, έλαβε σημαντική στήριξη από τους οικείους της. «Ο γιος μου είναι πολύ ψύχραιμος, θα πάω τώρα να τον συναντήσω. Δεν τον άφησα να έρθει στο νοσοκομείο. Ήρθε ο σύντροφός μου, οι φίλοι, όσοι με αγαπάνε ήρθαν να με στηρίξουν», εξήγησε.

Η Μαριάντα Πιερίδη χαμογελαστή κρατά μια τούρτα γενεθλίων με αναμμένα κεριά
https://www.instagram.com/mariada.s.pieridi/

Η Μαριάντα Πιερίδη εξέφρασε την έντονη επιθυμία της να αφήσει οριστικά πίσω της αυτή την περιπέτεια και να επιστρέψει στην καθημερινότητά της, στην εργασία και στις εμφανίσεις της. Απευθυνόμενη προς το κοινό, έστειλε ένα λιτό αλλά ελπιδοφόρο μήνυμα: «Να μου ευχηθείτε να είμαι καλά».

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ΜΑΡΙΑΝΤΑ ΠΙΕΡΙΔΗ
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