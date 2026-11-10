Celeb News 10.11.2026

Ο Justin Timberlake περπάτησε στο πλευρό της 7χρονης ανιψιάς του – Η οικογενειακή εμφάνιση που ξεχώρισε

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Ο Justin Timberlake έδωσε το «παρών» στη διοργάνωση του Global Down Syndrome Foundation για να στηρίξει την ανιψιά του και την οικογένεια της Jessica Biel
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Justin Timberlake περπάτησε στην πασαρέλα με την 7χρονη ανιψιά του, Zaya, που έχει σύνδρομο Down.
  • Η εμφάνιση έγινε για να υποστηρίξει τον αδελφό της Jessica Biel και τη σύζυγό του, καθώς και τον οργανισμό GLOBAL.
  • Ο Timberlake εξέφρασε περηφάνια για την ανιψιά του και τη δουλειά του οργανισμού για τα άτομα με σύνδρομο Down.
  • Η Zaya, ντυμένη με καρό φόρεμα, περπάτησε κρατώντας το χέρι του θείου της και του ξαδέλφου της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Justin Timberlake έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, συνοδευόμενος από τους2 νεαρούς γιους του, Silas και Phineas, στην πόλη του Denver, όπου γιόρτασε μαζί με την οικογένεια του. Η παρουσία του τραγουδιστή στην εκδήλωση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς περπάτησε στην πασαρέλα μαζί με την 7χρονη ανιψιά του, Zaya, εκφράζοντας την υποστήριξή του στον αδελφό της συζύγου του, Jessica Biel, και τη σύζυγό του, Rose, καθώς η κόρη τους έχει σύνδρομο Down.

Ένα ζευγάρι ποζάρει στο κόκκινο χαλί του Academy Museum Gala, με την εντυπωσιακή εμφάνιση να κλέβει τις εντυπώσεις.
https://www.instagram.com/justintimberlake/

«Η Jessica και εγώ λατρεύουμε την Zaya, και είμαστε περήφανοι για την αξιοσημείωτη διαφορά που κάνει στον κόσμο», δήλωσε ο Justin Timberlake σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στον οργανισμό. «Κάθε άτομο με σύνδρομο Down αξίζει την ευκαιρία να φτάσει στο πλήρες δυναμικό του, και γι’ αυτό η δουλειά του GLOBAL σημαίνει τόσα πολλά για την οικογένειά μας».

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Μέσω του Instagram Story του, όπου δημοσίευσε μια φωτογραφία του ίδιου, των γιων του και της Zaya, ο Justin Timberlake έγραψε: «Περάσαμε χθες βράδυ την όμορφη ανιψιά μας Zaya στην πασαρέλα του @globaldownsyndrome ❤️». Σε επόμενη ανάρτηση, κρατώντας την χαμογελαστή Zaya στην αγκαλιά του στο κόκκινο χαλί, πρόσθεσε: «Περήφανος θείος!».

https://www.instagram.com/justintimberlake/
https://www.instagram.com/justintimberlake/

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στην πασαρέλα, η Zaya κρατούσε το χέρι του θείου της και του ξαδέλφου της Silas, περπατώντας με ένα πλατύ χαμόγελο. Η οικογένεια Timberlake είχε επιλέξει κομψά σύνολα: ο Justin Timberlake φορούσε ένα άνετο μαύρο κοστούμι, ενώ ο Phineas συνδύασε το στυλ του πατέρα του με ένα total black outfit. Ο Silas επέλεξε μαύρο παντελόνι, μαύρο δερμάτινο μπουφάν πάνω από λευκό πουκάμισο και μαύρη γραβάτα, ενώ ολοκλήρωσε το look του με γυαλιά ηλίου. Η Zaya έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα καρό φόρεμα σε ασπρόμαυρο, με φούντες, και μπότες.

Σε βίντεο από την εκδήλωση, ο Justin Timberlake και ο Silas έδειξαν τις χορευτικές τους ικανότητες, ενώ η Zaya πήρε μια ώθηση για να ανέβει στην αγκαλιά του τραγουδιστή, καθώς χαιρετούσαν το κοινό. Ο εκφωνητής της εκδήλωσης σχολίασε χαριτολογώντας: «Έχει κάποιες κινήσεις. Ίσως ο θείος της Justin και η θεία της Jessica της έχουν μάθει μερικά βήματα», αποσπώντας χειροκροτήματα.

https://www.instagram.com/justintimberlake/
https://www.instagram.com/justintimberlake/

Η οργάνωση είχε προαναγγείλει την εμφάνιση την προηγούμενη εβδομάδα, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του Justin Timberlake και της Jessica Biel με τον αδελφό της και τη σύζυγό του, γράφοντας: « Σπουδαία νέα! Ο βραβευμένος με Grammy και Emmy σούπερ σταρ @justintimberlake θα τιμήσει την πασαρέλα μαζί με την όμορφη ανιψιά του, #GLOBALAmbassador alum Zaya Biel @lovelyzayab, στην 19η ετήσια #BeBeautifulBeYourself Fashion Show μας το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου, στο Ντένβερ! ».

Η Jessica Biel είχε συμμετάσχει στην εκδήλωση το 2024, όταν η Zaya ήταν η Global Ambassador της οργάνωσης. Είχε επίσης παρευρεθεί για να τιμήσει την ανιψιά της και την προηγούμενη χρονιά, ενώ έχει μοιραστεί φωτογραφίες μαζί της την Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down.

Η συμμετοχή του Justin Timberlake σε τέτοιες εκδηλώσεις υπογραμμίζει τη δέσμευσή του στην υποστήριξη του συνδρόμου Down και την αναγνώριση της σημασίας της συμπερίληψης και της ίσας ευκαιρίας για όλα τα άτομα.

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JUSTIN TIMBERLAKE
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