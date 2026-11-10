Celeb News 10.11.2026

Ο Paul McCartney γίνεται δισεκατομμυριούχος και ο 3ος πλουσιότερος μουσικός στον κόσμο

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Ο Paul McCartney γίνεται δισεκατομμυριούχος με περιουσία 1,4 δισ. δολαρίων και κατακτά την τρίτη θέση στη λίστα με τους πλουσιότερους μουσικούς
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Paul McCartney έγινε δισεκατομμυριούχος, με περιουσία 1,4 δισ. δολάρια.
  • Κατατάσσεται τρίτος στους πλουσιότερους μουσικούς, πίσω από Jay-Z και Taylor Swift.
  • Η περιουσία του προέρχεται από την MPL Communications, τα δικαιώματα των Beatles και περιοδείες.
  • Παραμένει ενεργός μουσικά, με νέο άλμπουμ και ντοκιμαντέρ για τη ζωή του.
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Ο Paul McCartney μπαίνει πλέον επίσημα στη λίστα των δισεκατομμυριούχων, καθώς η περιουσία του εκτιμάται στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes. Ο θρυλικός μουσικός των Beatles καταλαμβάνει την τρίτη θέση ανάμεσα στους πλουσιότερους μουσικούς στον κόσμο, πίσω από τον Jay-Z, με περιουσία 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και την Taylor Swift, με 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Paul McCartney με υψωμένο το χέρι του σε συναυλία, ενώ κρατάει το μπάσο του και αποκαλύπτει μια παράξενη ανάμνηση.
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σημαντικό μέρος της περιουσίας του προέρχεται από την MPL Communications, την εκδοτική εταιρεία που ίδρυσε το 1969 και διαχειρίζεται τα μουσικά δικαιώματα τόσο του ίδιου όσο και άλλων καλλιτεχνών. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται τραγούδια του Buddy Holly, αλλά και μουσικές συνθέσεις από θεατρικά έργα και γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

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Παράλληλα, τα έσοδα από την κληρονομιά των Beatles, τις πωλήσεις δίσκων, το streaming και τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών τους εξακολουθούν να ενισχύουν σημαντικά τα οικονομικά του. Ως μέλος του συγκροτήματος, ο McCartney λαμβάνει μερίδιο από τα έσοδα της Apple Corps, ενώ οι συνθέσεις των Beatles τού αποφέρουν επιπλέον περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

paul_mccurtney
https://www.instagram.com/paulmccartney/

Στην περιουσία του προστίθενται επίσης οι παγκόσμιες περιοδείες του, όπως η Got Back, που περιλάμβανε 79 συναυλίες από το 2022 έως το 2025, αλλά και ακίνητα σε διάφορα σημεία του κόσμου και μια συλλογή έργων τέχνης που περιλαμβάνει δημιουργίες των René Magritte και Pablo Picasso.

Ο Paul McCartney σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για την κυκλοφορία τραγουδιού κατά της τεχνητής νοημοσύνης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρά την τεράστια οικονομική επιτυχία του, ο Paul McCartney παραμένει ενεργός στη μουσική. Τον Μάιο του 2026 κυκλοφόρησε το 20ό προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο «The Boys of Dungeon Lane», ενώ η ζωή του μετά τους Beatles παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ Man on the Run, σε σκηνοθεσία του Morgan Neville, με επίκεντρο τη δημιουργία των Wings και τη νέα μουσική του πορεία.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Forbes Paul McCartney
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