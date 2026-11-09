Η Sony επαναφέρει τα θρυλικά ακουστικά του Walkman από το 1979, με retro design, USB-C και σύγχρονες λειτουργίες που φέρνουν το vintage στο σήμερα

Με μια ματιά Η Sony επανακυκλοφορεί τα θρυλικά ακουστικά MDR-3 του Walkman του 1979 με ανανεωμένο design.

Η νέα έκδοση MDR-3R διατηρεί την retro αισθητική, αλλά ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες όπως USB-C και χειριστήριο.

Κυκλοφορεί ειδική συλλεκτική έκδοση εμπνευσμένη από τη σειρά Stranger Things με θεματικές λεπτομέρειες.

Η βασική έκδοση κοστίζει 59,99 δολάρια/ευρώ, ενώ η έκδοση Stranger Things 79,99 δολάρια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αγαπάς το vintage design και τη νοσταλγία των 70s, η νέα κυκλοφορία της Sony έχει έναν λόγο παραπάνω να σου τραβήξει την προσοχή. Η εταιρεία επαναφέρει στο προσκήνιο τα εμβληματικά ακουστικά MDR-3, παρουσιάζοντας μια ανανεωμένη εκδοχή τους που συνδυάζει την αισθητική του 1979 με σύγχρονες τεχνολογικές προσθήκες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ετοιμάζει και μια συλλεκτική έκδοση εμπνευσμένη από το Stranger Things.

Η νέα έκδοση, με την ονομασία Sony MDR-3R, διατηρεί τα βασικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του αρχικού μοντέλου, χωρίς να προσπαθεί να κρύψει την retro ταυτότητά του. Η λεπτή μεταλλική στέκα, τα χαρακτηριστικά earcups και η minimal σιλουέτα παραμένουν αναλλοίωτα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που μοιάζει να έχει βγει απευθείας από άλλη δεκαετία.

Διάβασε επίσης: Το feed σου δεν χάλασε μόνο του – Αυτά είναι τα λάθη που κάνεις στα social media χωρίς να το καταλαβαίνεις

Μάλιστα, η Sony έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή ακόμη και στις λεπτομέρειες της συσκευασίας. Τα ακουστικά συνοδεύονται από εναλλάξιμα foam μαξιλαράκια σε πορτοκαλί και μπλε αποχρώσεις, ενώ τόσο το κουτί όσο και το εγχειρίδιο χρήσης ακολουθούν την αισθητική των 70s.

Τι αλλάζει στη σύγχρονη εκδοχή τους

Πίσω από την vintage εμφάνιση, ωστόσο, κρύβεται μια αρκετά πιο σύγχρονη λειτουργικότητα. Η Sony διατηρεί τα δυναμικά ηχεία των 23mm, όπως και στο αρχικό μοντέλο, αλλά έχει επανασχεδιάσει την εσωτερική ακουστική δομή, προσαρμόζοντάς την στις σημερινές πηγές ήχου.

Η μεγαλύτερη αλλαγή βρίσκεται στο καλώδιο, το οποίο διαθέτει πλέον σύνδεση USB-C και ενσωματωμένο χειριστήριο. Μέσα από αυτό μπορείς να ρυθμίσεις την ένταση, να αλλάξεις κομμάτι, αλλά και να πραγματοποιήσεις τηλεφωνικές κλήσεις χάρη στο ενσωματωμένο μικρόφωνο. Έτσι, το νέο μοντέλο διατηρεί τη νοσταλγική του εμφάνιση, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στην αναπαραγωγή μουσικής.

Η special edition που θα λατρέψουν οι fans του Stranger Things

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της κυκλοφορίας, όμως, είναι η ειδική έκδοση που αντλεί έμπνευση από τη σειρά Stranger Things. Το συλλεκτικό μοντέλο αποκτά μαύρες και κόκκινες λεπτομέρειες στα μαξιλαράκια, με αναφορές στην αισθητική της Max Mayfield, ενώ στη μεταλλική στέκα εμφανίζεται και το λογότυπο της σειράς.

Η συσκευασία ακολουθεί επίσης το ίδιο θεματικό concept, δίνοντας στην έκδοση έναν πιο συλλεκτικό χαρακτήρα. Σε επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών, πάντως, δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με το βασικό μοντέλο. Η διαφορά βρίσκεται κυρίως στην εμφάνιση και φυσικά στη σύνδεσή της με τον κόσμο του Stranger Things.

Πόσο κοστίζουν τα νέα ακουστικά της Sony

Η βασική έκδοση των Sony MDR-3R κοστίζει 59,99 δολάρια στις ΗΠΑ και 59,99 ευρώ στην Ευρώπη, ενώ η Stranger Things Edition ανεβάζει την τιμή στα 79,99 δολάρια. Τα ακουστικά διατίθενται μέσω των επίσημων καταστημάτων της Sony και επιλεγμένων συνεργαζόμενων retailers.

Η συγκεκριμένη κυκλοφορία αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιστροφή σε ένα κομμάτι της τεχνολογικής ιστορίας της Sony, αποδεικνύοντας πως ορισμένα designs δεν χρειάζονται ριζικές αλλαγές για να παραμείνουν επίκαιρα. Και αν η νοσταλγία των Walkman συναντά την αισθητική του Stranger Things, τότε το αποτέλεσμα έχει σίγουρα ενδιαφέρον και για τους λάτρεις της retro τεχνολογίας και για τους συλλέκτες.

Κεντρική Εικόνα: Sony

Διάβασε επίσης: