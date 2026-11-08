Social & Tech 08.11.2026

Το feed σου δεν χάλασε μόνο του – Αυτά είναι τα λάθη που κάνεις στα social media χωρίς να το καταλαβαίνεις

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Όσο περισσότερο χρησιμοποιείς Instagram και TikTok, τόσο περισσότερα μοτίβα δημιουργούνται γύρω από τις επιλογές σου
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν τις αλληλεπιδράσεις σου για να προσαρμόσουν το περιεχόμενο του feed σου.
  • Η παρακολούθηση βίντεο από περιέργεια ή εκνευρισμό εκπαιδεύει το feed σου να προβάλλει παρόμοιο περιεχόμενο.
  • Το πάτημα like ή η κοινοποίηση, ακόμα και για να θυμηθείς κάτι, επηρεάζει τις προτάσεις που λαμβάνεις.
  • Η συνειδητή χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας, όπως το "Δεν με ενδιαφέρει", βοηθά στη διαμόρφωση ενός καλύτερου feed.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπαίνεις στο Instagram «για δύο λεπτά», ανοίγεις το TikTok για ένα βιντεάκι και, πριν το καταλάβεις, έχεις δει συνταγές που δεν θα φτιάξεις ποτέ, gossip που υποσχέθηκες στον εαυτό σου ότι δεν θα παρακολουθήσεις, βίντεο από ανθρώπους που δεν ξέρεις και δέκα διαφορετικές εκδοχές του ίδιου trend. Και κάπου εκεί λες την κλασική φράση: «Μα γιατί μου εμφανίζει συνέχεια αυτά;». Η αλήθεια είναι ότι το feed σου δεν λειτουργεί στην τύχη.

Pexels
Pexels

Οι πλατφόρμες χρησιμοποιούν τις αλληλεπιδράσεις και τη συμπεριφορά σου για να καταλάβουν τι περιεχόμενο πιθανότατα θα παρακολουθήσεις ξανά. Το TikTok, για παράδειγμα, αναφέρει ότι στα σήματα που λαμβάνει υπόψη περιλαμβάνονται likes, shares, σχόλια, αλλά και το αν ένα βίντεο παρακολουθείται ολόκληρο ή προσπερνιέται. Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνεις, μπορεί να εκπαιδεύεις καθημερινά το feed σου να σου δείχνει ακριβώς αυτά που υποτίθεται ότι δεν θέλεις να βλέπεις.

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1. Το «κάτσε να δω μέχρι πού θα πάει» μπορεί να σου γυρίσει μπούμερανγκ

Βλέπεις ένα βίντεο και λες «τι είναι αυτό;». Κανονικά θα έπρεπε να κάνεις scroll, όμως αντί γι’ αυτό μένεις μέχρι το τέλος, μετά διαβάζεις τα σχόλια, μετά ανοίγεις το προφίλ και στο τέλος έχεις αφιερώσει δύο λεπτά σε κάτι που δεν σου άρεσε καν. Για εσένα ήταν απλή περιέργεια, για την πλατφόρμα όμως αυτή η συμπεριφορά μπορεί να λειτουργήσει ως ένδειξη ότι το συγκεκριμένο περιεχόμενο σου κέντρισε το ενδιαφέρον. Το TikTok αναφέρει ότι ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθείς ένα βίντεο αποτελεί μέρος των σημάτων που χρησιμοποιούνται στις προτάσεις του For You. Με άλλα λόγια, το «δεν μου αρέσει, αλλά θα δω τι γίνεται» δεν είναι και τόσο αθώο όσο νομίζεις.

Γυναίκα τραβάει φωτογραφία με το κινητό της, αποτυπώνοντας το φθινοπωρινό mood και το cozy σκηνικό.
Pexels

2. Το hate-scrolling είναι πιο ύπουλο απ’ όσο φαίνεται

Υπάρχει αυτό το περίεργο φαινόμενο όπου κάτι σε εκνευρίζει τόσο πολύ, που δεν μπορείς να σταματήσεις να το κοιτάς. Κάποιος λέει κάτι που θεωρείς εντελώς λάθος; Θα δεις το βίντεο. Ένα σχόλιο σε έχει κάνει έξαλλο; Θα διαβάσεις άλλα 40. Ένα trend σου φαίνεται απαράδεκτο; Θα δεις και την τρίτη παραλλαγή του. Το πρόβλημα είναι ότι έτσι δίνεις πολύ περισσότερη προσοχή στο περιεχόμενο απ’ όση θα του έδινες αν απλώς το προσπερνούσες. Και κάπως έτσι δημιουργείται ένας μικρός φαύλος κύκλος: «Δεν θέλω να το βλέπω» – το παρακολουθείς – η πλατφόρμα καταγράφει τη συμπεριφορά σου – σου εμφανίζεται ξανά – εκνευρίζεσαι περισσότερο.

Το iPhone δείχνει εφαρμογές όπως Instagram και Facebook, σχετικές με τους νέους κανόνες της Meta για τους εφήβους.
Πηγή: Unsplash

3. Το «θα κάνω ένα like για να θυμηθώ το βίντεο» είναι επίσης σήμα

Έχεις κάνει ποτέ like σε κάτι μόνο και μόνο επειδή ήθελες να το ξαναβρείς ή επειδή σου φάνηκε ενδιαφέρον εκείνη τη στιγμή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλεις να βλέπεις συνέχεια παρόμοιο περιεχόμενο; Κάθε τέτοια κίνηση μπορεί να συμβάλει στο προφίλ ενδιαφερόντων που διαμορφώνει η πλατφόρμα για εσένα, ενώ το ίδιο ισχύει και για shares, comments και άλλες αλληλεπιδράσεις. Γι’ αυτό, πριν πατήσεις like μηχανικά, σκέψου αν πραγματικά θέλεις να βλέπεις περισσότερο από το ίδιο. Δεν σημαίνει ότι ένα μόνο like θα «καταστρέψει» το feed σου, αλλά δεκάδες παρόμοιες αλληλεπιδράσεις μέσα στον χρόνο δημιουργούν ένα μοτίβο που μπορεί να επηρεάσει τις προτάσεις σου.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

4. Το «ένα βιντεάκι ακόμα» έχει φάει περισσότερο χρόνο απ’ όσο παραδέχεσαι

Το μεγαλύτερο αστείο με το scrolling είναι ότι σχεδόν ποτέ δεν μπήκες για να κάτσεις 45 λεπτά. Μπήκες «για λίγο». Μετά εμφανίστηκε ένα βίντεο, μετά άλλο ένα, μετά ένα σχετικό με το προηγούμενο και ύστερα ένα ακόμη που είχε παρόμοιο θέμα. Κάπως έτσι το feed σου αρχίζει να γίνεται όλο και πιο συγκεκριμένο, επειδή η συμπεριφορά σου του δίνει συνεχώς πληροφορίες για το τι κρατά την προσοχή σου. Μπορεί να μην κάνεις like σε τίποτα, αλλά να μένεις για ώρα σε συγκεκριμένο είδος περιεχομένου και αυτό να αποτελεί επίσης στοιχείο που χρησιμοποιείται για τις προτάσεις. Και κάπως έτσι το «θα δω μόνο ένα» γίνεται η πιο αισιόδοξη φράση της ημέρας.

Χέρια ατόμου που κρατά κινητό τηλέφωνο και περιηγείται σε εφαρμογή αγορών
pexels

5. Το λάθος δεν είναι ότι χρησιμοποιείς social media – είναι ότι τα χρησιμοποιείς στον αυτόματο πιλότο

Το scrolling από μόνο του δεν είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι πολύ συχνά δεν αποφασίζεις συνειδητά τι θέλεις να δεις και απλώς αφήνεις το επόμενο βίντεο να εμφανιστεί, μετά το επόμενο και μετά το επόμενο, μέχρι που ξαφνικά βρίσκεσαι να παρακολουθείς περιεχόμενο για ένα θέμα που δεν θυμάσαι καν πώς βρέθηκε μπροστά σου. Ένας πιο έξυπνος τρόπος είναι να χρησιμοποιείς περισσότερο τις επιλογές της πλατφόρμας όταν κάτι πραγματικά δεν σε ενδιαφέρει. Το TikTok, για παράδειγμα, διαθέτει επιλογές όπως το «Δεν με ενδιαφέρει» και εργαλεία για τον έλεγχο συγκεκριμένου περιεχομένου. Άρα, αντί να αφήνεις το feed να αποφασίζει αποκλειστικά για εσένα, μπορείς να του δίνεις πιο καθαρά σήματα.

Χρήστης αλληλεπιδρά με εικονίδια εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης σε smartphone, συμπεριλαμβανομένου του Instagram, μετά από ανακοίνωση της Meta για νέους κανόνες.
Πηγή: Unsplash

6. Όταν σου αρέσει κάτι, δείξ’ το – όταν δεν σου αρέσει, φύγε

Ακούγεται αυτονόητο, αλλά στην πράξη είναι μάλλον το πιο χρήσιμο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Βλέπεις έναν δημιουργό που πραγματικά σου αρέσει; Ακολούθησέ τον. Βλέπεις ένα βίντεο που σε ενδιαφέρει; Κάνε like ή αποθήκευσέ το. Βλέπεις κάτι που δεν θέλεις να ξαναεμφανιστεί; Κάνε scroll και, όπου υπάρχει η επιλογή, δήλωσε ότι δεν σε ενδιαφέρει. Το βασικό είναι να σταματήσεις να δίνεις τόση προσοχή σε περιεχόμενο που απλώς σε εκνευρίζει επειδή δεν μπορείς να αντισταθείς στο να το σχολιάσεις. Μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά οι μικρές αυτές κινήσεις είναι ακριβώς εκείνες που διαμορφώνουν σταδιακά την εμπειρία σου μέσα στην εφαρμογή.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Σκέψου το feed σου σαν έναν συγκάτοικο που προσπαθεί να καταλάβει τι σου αρέσει. Κάθε μέρα του λες λίγο τι θέλεις, λίγο τι βαριέσαι, λίγο τι σε εκνευρίζει και λίγο τι σε κάνει να σταματάς το scroll. Μόνο που ο συγκάτοικος δεν καταλαβαίνει ειρωνείες. Δεν ξέρει ότι είδες ένα βίντεο επειδή σε εκνεύρισε ή ότι σχολίασες ένα post μόνο και μόνο για να πεις «τι βλέπουν τα μάτια μου». Βλέπει τη συμπεριφορά και προσπαθεί να βγάλει συμπέρασμα. Γι’ αυτό, αν θέλεις ένα πιο ενδιαφέρον και λιγότερο χαοτικό feed, ξεκίνα με κάτι απλό: μην δίνεις τόση προσοχή σε όσα δεν θέλεις να σου εμφανίζονται. Και την επόμενη φορά που θα πεις «μα γιατί μου δείχνει συνέχεια αυτό;», ίσως η απάντηση να είναι λίγο πιο κοντά απ’ όσο νομίζεις. Ίσως να είσαι εσύ.

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