Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δεν θα επιτρέψω να εγκλωβιστώ ξανά σε μια σχέση»

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μιλά στο MADWALK VIDCAST 2026 by Three Cents για τη single ζωή, τις προηγούμενες σχέσεις της και την ανάγκη να απολαμβάνει την ελευθερία της

Με μια ματιά Η Κατερίνα Παπουτσάκη απολαμβάνει την περίοδο που είναι μόνη, κάτι που δεν περίμενε.

Στο παρελθόν ήταν "σχεσάκιας" και περνούσε σχεδόν όλη της τη ζωή σε σχέσεις.

Νιώθει ότι εγκλωβίζεται σε σχέσεις, περιορίζοντας τον εαυτό της για να μην προκαλέσει ανασφάλεια.

Δεν θα επιτρέψει ξανά να εγκλωβιστεί σε μια σχέση, απολαμβάνοντας τη ζωή με τους δικούς της όρους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2026 by Three Cents επιστρέφει στις 23 Νοεμβρίου, φέρνοντας για ακόμη μία χρονιά τη μόδα και τη μουσική στο ίδιο stage. Μέχρι τη μεγάλη βραδιά, το MADWALK VIDCAST 2026 by Three Cents μάς δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοργάνωση, μέσα από συζητήσεις και ενδιαφέρουσες εξομολογήσεις.

Αυτή τη φορά, η Κατερίνα Παπουτσάκη βρέθηκε απέναντι από τον Μάνο Καμακάρη και μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, την περίοδο που διανύει και τη σχέση της με τη συντροφικότητα. Με αφορμή την πρόσφατη δήλωσή της ότι απολαμβάνει περισσότερο τη ζωή όταν δεν έχει σύντροφο, η ηθοποιός εξήγησε γιατί η single ζωή τής ταιριάζει αυτή την περίοδο, παραδεχόμενη πως ούτε η ίδια περίμενε ότι θα έφτανε κάποτε να αισθάνεται τόσο καλά μόνη της.

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«Είναι υπέροχο να μην έχεις σύντροφο, δηλαδή να μη χρειάζεται να πεις ψέματα ότι είσαι μόνος σου ενώ δεν είσαι. Είναι φανταστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως απολαμβάνει την ελευθερία που της προσφέρει αυτή η φάση της ζωής της.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη παραδέχτηκε, μάλιστα, πως στο παρελθόν ήταν ένας άνθρωπος που αναζητούσε διαρκώς τη συντροφικότητα και περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της μέσα σε σχέσεις. Ωστόσο, πλέον αισθάνεται την ανάγκη να κάνει ένα διάλειμμα και να δώσει χώρο στον εαυτό της: «Στο παρελθόν ήμουν σχεσάκιας. Θεωρώ τον εαυτό μου συντροφικό άνθρωπο, απλά έγκωσα. Τραβάω για κάποιο καιρό μια κόκκινη γραμμή. Είμαι ανοιχτή στη ζωή, αλλά σε αυτή τη φάση είμαι τέλεια μόνη μου. Δεν πίστευα ότι θα το πω ποτέ αυτό το πράγμα, γιατί πάντοτε ήμουν σε σχέση. Σχεδόν ποτέ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να μην είναι σε σχέση, πέρα από λίγους μήνες. Τώρα κοντεύω χρόνο», εξομολογήθηκε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και όσα είπε για τον τρόπο με τον οποίο βίωνε τις προηγούμενες σχέσεις της. Όπως εξήγησε, πολλές φορές ένιωθε ότι έπρεπε να περιορίσει τον εαυτό της για να χωρέσει στις ανάγκες και τις ανασφάλειες του άλλου ανθρώπου, ακόμη κι όταν εκείνος δεν της το ζητούσε άμεσα.

«Νιώθω ότι εγκλωβίζομαι όταν μπαίνω σε σχέση και αυτό είναι κάτι που δεν θα επιτρέψω ποτέ ξανά να συμβεί. Αισθάνομαι πολλές φορές ότι πρέπει να χωρέσω κάπου, άρα μικραίνω, είτε γιατί έχω μεγάλη έγνοια να μην προκαλέσω ανασφάλεια στους άλλους. Μπορεί οι άλλοι να μην καταπιέζουν, αλλά εγώ αυτοκαταπιέζομαι για να μην δημιουργήσω στον άλλον το αίσθημα της ανασφάλειας», ανέφερε.

Μέσα από τη συζήτησή της με τον Μάνο Καμακάρη, η Κατερίνα Παπουτσάκη έδωσε μια διαφορετική διάσταση στην έννοια της single ζωής, εξηγώντας πως το να είσαι μόνος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σου λείπει κάτι. Για την ίδια, αυτή είναι μια περίοδος κατά την οποία επιλέγει να μην περιορίζει τον εαυτό της και να απολαμβάνει τη ζωή με τους δικούς της όρους.

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