Μουσικά Νέα 06.11.2026

3 αναβολές μέσα σε λίγες ημέρες για τις KATSEYE – Τι συμβαίνει με την περιοδεία τους

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μάθε γιατί αναβλήθηκαν δύο ακόμη συναυλίες των KATSEYE και πώς η ασθένεια επηρεάζει την παγκόσμια περιοδεία τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Αναβλήθηκαν δύο ακόμη συναυλίες των KATSEYE σε Σικάγο και Μινεάπολη λόγω ασθένειας μέλους.
  • Η ασθένεια της Megan είναι η αιτία των αναβολών, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.
  • Τα εισιτήρια και τα VIP πακέτα θα ισχύουν για τις νέες ημερομηνίες, που θα ανακοινωθούν σύντομα.
  • Οι αναβολές έρχονται λίγες ημέρες μετά την αναβολή συναυλίας στο Ντιτρόιτ για τον ίδιο λόγο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το παγκόσμιο φαινόμενο των KATSEYE αναγκάζεται να αναβάλει 2 ακόμη προγραμματισμένες συναυλίες, προσθέτοντας νέα εμπόδια στην επιτυχημένη, μέχρι στιγμής, παγκόσμια περιοδεία τους «Wildworld Tour». Μετά την πρόσφατη αναβολή της συναυλίας τους στο Ντιτρόιτ, η ανακοίνωση για τις παραστάσεις σε Σικάγο και Μινεάπολη έρχεται να επιβεβαιώσει τη συνέχιση των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει ένα από τα μέλη του συγκροτήματος.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Συγκεκριμένα, οι επίσημοι λογαριασμοί του United Center στο Σικάγο και του Target Center στη Μινεάπολη δημοσίευσαν ανακοινώσεις την Πέμπτη (5 Νοεμβρίου), ενημερώνοντας το κοινό για την αναβολή των αντίστοιχων συναυλιών. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η ασθένεια της Megan είναι ο λόγος της αναβολής. Οι διοργανωτές διαβεβαιώνουν ότι τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια και τα VIP πακέτα θα ισχύουν για τις νέες ημερομηνίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Οι φίλοι του συγκροτήματος που βρίσκονταν καθ’ οδόν για το United Center, ενημερώθηκαν να μην προσέλθουν στο χώρο, καθώς οι πόρτες δεν θα ανοίξουν. Παρόμοια οδηγία δόθηκε και για την αναβληθείσα συναυλία στη Μινεάπολη.

Διάβασε επίσης: Lara Raj: Ανέβηκε στη σκηνή των KATSEYE και ερμήνευσε το «Unloveu» – Η στιγμή που ξεχώρισε!

Αυτή η εξέλιξη έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την αναβολή της συναυλίας στο Ντιτρόιτ, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, η Megan απουσίαζε από το VIP soundcheck του συγκροτήματος. Μέχρι στιγμής, κανένα από τα τέσσερα μέλη των KATSEYE δεν έχει κάνει προσωπική ανάρτηση στα προφίλ τους στα social media σχετικά με τις αναβολές.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η «Wildworld Tour» των KATSEYE ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου από το 3Arena στο Δουβλίνο, ολοκληρώνοντας μια εννιάδα συναυλιών στην Ευρώπη. Η περιοδεία στη Βόρεια Αμερική ξεκίνησε στις 13 Οκτωβρίου από το Kaseya Center στο Μαϊάμι. Το συγκρότημα συνεχίζει τις εμφανίσεις του σε αρένες μέχρι το τέλος του 2026, με προγραμματισμένες παραστάσεις στο Palacio de los Deportes στην Πόλη του Μεξικού. Μετά από ένα διάλειμμα δύο μηνών, οι KATSEYE θα ταξιδέψουν στην Ασία και την Αυστραλία για 14 επιπλέον συναυλίες στις αρχές του επόμενου έτους.

Τα μέλη του συγκροτήματος KATSEYE ποζάρουν με εντυπωσιακές λευκές τουαλέτες και χρυσά αξεσουάρ.
https://www.instagram.com/katseyeworld/

Η περιοδεία, που τελεί υπό την αιγίδα της Live Nation, υποστηρίζει το EP τους «WILD». Το EP αυτό έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200 και περιλαμβάνει τις επιτυχίες «Animal» (Νο. 24), «Pinky Up» (Νο. 28) και «Hootie Frutti» (Νο. 31), οι οποίες έφτασαν στο top 40 του Billboard Hot 100. Το «WILD» αποτελεί τη συνέχεια του EP «Beautiful Chaos», το οποίο είχε φτάσει στο Νο. 4 του Billboard 200 και είχε χαρίσει στο συγκρότημα δύο υποψηφιότητες για Grammy: Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη και Καλύτερης Pop Ντουέτου/Συνόλου για το τραγούδι «Gabriela».

Η Lara Raj, η Yoonchae, η Daniela Avanzini και η Megan Skiendiel των KATSEYE παρουσιάζουν τη νέα επέκταση του Wildworld Tour 2027.
https://www.instagram.com/katseyeworld/

Παρά τις δυσκολίες, η παγκόσμια ανταπόκριση στο έργο των KATSEYE παραμένει ισχυρή, με τους θαυμαστές να περιμένουν με ανυπομονησία την επιστροφή του συγκροτήματος στη σκηνή.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Katseye συναυλίες
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δεν θα επιτρέψω να εγκλωβιστώ ξανά σε μια σχέση»

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δεν θα επιτρέψω να εγκλωβιστώ ξανά σε μια σχέση»

06.11.2026
Επόμενο
Η Rihanna ποζάρει με δαντελένια εσώρουχα και γίνεται το πιο «άτακτο» δώρο των γιορτών

Η Rihanna ποζάρει με δαντελένια εσώρουχα και γίνεται το πιο «άτακτο» δώρο των γιορτών

06.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Kids’ Choice Awards 2026: Η Taylor Swift στην κορυφή με 6 υποψηφιότητες – Ποιοι ακολουθούν
Μουσικά Νέα

Kids’ Choice Awards 2026: Η Taylor Swift στην κορυφή με 6 υποψηφιότητες – Ποιοι ακολουθούν

06.11.2026
Madonna: Το «Confessions II» κυκλοφορεί χωρίς φωνητικά και αλλάζει τον τρόπο που το ακούμε
Μουσικά Νέα

Madonna: Το «Confessions II» κυκλοφορεί χωρίς φωνητικά και αλλάζει τον τρόπο που το ακούμε

06.11.2026
Aerosmith: Επέστρεψαν στη σκηνή μετά από 3 χρόνια και ένωσαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ροκ
Μουσικά Νέα

Aerosmith: Επέστρεψαν στη σκηνή μετά από 3 χρόνια και ένωσαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ροκ

06.11.2026
«Μία ημέρα έμεινε!»: Το μήνυμα της Δέσποινα Βανδή για τη συνεργασία της με τη Νατάσα Θεοδωρίδου
Μουσικά Νέα

«Μία ημέρα έμεινε!»: Το μήνυμα της Δέσποινα Βανδή για τη συνεργασία της με τη Νατάσα Θεοδωρίδου

06.11.2026
Αυτοί είναι οι 26 υποψήφιοι για το Songwriters Hall of Fame 2027 – Ποια μεγάλα ονόματα ξεχωρίζουν
Μουσικά Νέα

Αυτοί είναι οι 26 υποψήφιοι για το Songwriters Hall of Fame 2027 – Ποια μεγάλα ονόματα ξεχωρίζουν

06.11.2026
«Take Me Home (4 Christmas)»: Κυκλοφόρησε το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Olivia Rodrigo
Μουσική

«Take Me Home (4 Christmas)»: Κυκλοφόρησε το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Olivia Rodrigo

06.11.2026
Ο ΛΕΞ επιστρέφει με νέο album μαζί με τον Dof – Πότε κυκλοφορεί το «Mpastard0s»
Μουσικά Νέα

Ο ΛΕΞ επιστρέφει με νέο album μαζί με τον Dof – Πότε κυκλοφορεί το «Mpastard0s»

06.11.2026
Elton John: Ιστορικό ρεκόρ για το «Sacrifice» σχεδόν 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του
Μουσικά Νέα

Elton John: Ιστορικό ρεκόρ για το «Sacrifice» σχεδόν 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του

06.11.2026
Τα πιο κερδοφόρα συναυλιακά residencies όλων των εποχών – Ποιοι καλλιτέχνες κυριαρχούν
Μουσικά Νέα

Τα πιο κερδοφόρα συναυλιακά residencies όλων των εποχών – Ποιοι καλλιτέχνες κυριαρχούν

06.11.2026
Γιατί η μυρωδιά της βενζίνης σου φαίνεται εθιστική; Η εξήγηση πίσω από την απόλαυση της οσμής

Γιατί η μυρωδιά της βενζίνης σου φαίνεται εθιστική; Η εξήγηση πίσω από την απόλαυση της οσμής

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Πώς θα φτιάξεις την πιο αφράτη μηλόπιτα χωρίς ζάχαρη – Εύκολη συνταγή με λίγα υλικά

Πώς θα φτιάξεις την πιο αφράτη μηλόπιτα χωρίς ζάχαρη – Εύκολη συνταγή με λίγα υλικά

Το καρό της γιαγιάς έγινε η πιο hot τάση της σεζόν και η Gigi Hadid το απογείωσε

Το καρό της γιαγιάς έγινε η πιο hot τάση της σεζόν και η Gigi Hadid το απογείωσε

Warm Minimalism: Το μυστικό πίσω από τα πιο cozy και ατμοσφαιρικά σπίτια του χειμώνα

Warm Minimalism: Το μυστικό πίσω από τα πιο cozy και ατμοσφαιρικά σπίτια του χειμώνα

«Eyemaxxing»: Το νέο beauty trend που αλλάζει τον τρόπο που βάφουμε τα μάτια μας

«Eyemaxxing»: Το νέο beauty trend που αλλάζει τον τρόπο που βάφουμε τα μάτια μας

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη