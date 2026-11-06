3 αναβολές μέσα σε λίγες ημέρες για τις KATSEYE – Τι συμβαίνει με την περιοδεία τους

Μάθε γιατί αναβλήθηκαν δύο ακόμη συναυλίες των KATSEYE και πώς η ασθένεια επηρεάζει την παγκόσμια περιοδεία τους

Με μια ματιά Αναβλήθηκαν δύο ακόμη συναυλίες των KATSEYE σε Σικάγο και Μινεάπολη λόγω ασθένειας μέλους.

Η ασθένεια της Megan είναι η αιτία των αναβολών, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Τα εισιτήρια και τα VIP πακέτα θα ισχύουν για τις νέες ημερομηνίες, που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι αναβολές έρχονται λίγες ημέρες μετά την αναβολή συναυλίας στο Ντιτρόιτ για τον ίδιο λόγο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το παγκόσμιο φαινόμενο των KATSEYE αναγκάζεται να αναβάλει 2 ακόμη προγραμματισμένες συναυλίες, προσθέτοντας νέα εμπόδια στην επιτυχημένη, μέχρι στιγμής, παγκόσμια περιοδεία τους «Wildworld Tour». Μετά την πρόσφατη αναβολή της συναυλίας τους στο Ντιτρόιτ, η ανακοίνωση για τις παραστάσεις σε Σικάγο και Μινεάπολη έρχεται να επιβεβαιώσει τη συνέχιση των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει ένα από τα μέλη του συγκροτήματος.

Συγκεκριμένα, οι επίσημοι λογαριασμοί του United Center στο Σικάγο και του Target Center στη Μινεάπολη δημοσίευσαν ανακοινώσεις την Πέμπτη (5 Νοεμβρίου), ενημερώνοντας το κοινό για την αναβολή των αντίστοιχων συναυλιών. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η ασθένεια της Megan είναι ο λόγος της αναβολής. Οι διοργανωτές διαβεβαιώνουν ότι τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια και τα VIP πακέτα θα ισχύουν για τις νέες ημερομηνίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Οι φίλοι του συγκροτήματος που βρίσκονταν καθ’ οδόν για το United Center, ενημερώθηκαν να μην προσέλθουν στο χώρο, καθώς οι πόρτες δεν θα ανοίξουν. Παρόμοια οδηγία δόθηκε και για την αναβληθείσα συναυλία στη Μινεάπολη.

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Αυτή η εξέλιξη έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την αναβολή της συναυλίας στο Ντιτρόιτ, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, η Megan απουσίαζε από το VIP soundcheck του συγκροτήματος. Μέχρι στιγμής, κανένα από τα τέσσερα μέλη των KATSEYE δεν έχει κάνει προσωπική ανάρτηση στα προφίλ τους στα social media σχετικά με τις αναβολές.

Η «Wildworld Tour» των KATSEYE ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου από το 3Arena στο Δουβλίνο, ολοκληρώνοντας μια εννιάδα συναυλιών στην Ευρώπη. Η περιοδεία στη Βόρεια Αμερική ξεκίνησε στις 13 Οκτωβρίου από το Kaseya Center στο Μαϊάμι. Το συγκρότημα συνεχίζει τις εμφανίσεις του σε αρένες μέχρι το τέλος του 2026, με προγραμματισμένες παραστάσεις στο Palacio de los Deportes στην Πόλη του Μεξικού. Μετά από ένα διάλειμμα δύο μηνών, οι KATSEYE θα ταξιδέψουν στην Ασία και την Αυστραλία για 14 επιπλέον συναυλίες στις αρχές του επόμενου έτους.

Η περιοδεία, που τελεί υπό την αιγίδα της Live Nation, υποστηρίζει το EP τους «WILD». Το EP αυτό έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200 και περιλαμβάνει τις επιτυχίες «Animal» (Νο. 24), «Pinky Up» (Νο. 28) και «Hootie Frutti» (Νο. 31), οι οποίες έφτασαν στο top 40 του Billboard Hot 100. Το «WILD» αποτελεί τη συνέχεια του EP «Beautiful Chaos», το οποίο είχε φτάσει στο Νο. 4 του Billboard 200 και είχε χαρίσει στο συγκρότημα δύο υποψηφιότητες για Grammy: Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη και Καλύτερης Pop Ντουέτου/Συνόλου για το τραγούδι «Gabriela».

Παρά τις δυσκολίες, η παγκόσμια ανταπόκριση στο έργο των KATSEYE παραμένει ισχυρή, με τους θαυμαστές να περιμένουν με ανυπομονησία την επιστροφή του συγκροτήματος στη σκηνή.

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