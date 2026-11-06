Μουσική 06.11.2026

Ο ΛΕΞ επιστρέφει με νέο album μαζί με τον Dof – Πότε κυκλοφορεί το «Mpastard0s»

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Το «Mpastard0s» σηματοδοτεί τη νέα μουσική σύμπραξη του ΛΕΞ με τον Dof, με την αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία του album να έχει ήδη ξεκινήσει
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο ΛΕΞ επιστρέφει με νέο album με τίτλο «Mpastard0s».
  • Το νέο album είναι συνεργασία του ΛΕΞ με τον Dof.
  • Το «Mpastard0s» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου.
  • Το Spotify presave για το album είναι ήδη διαθέσιμο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Spotify presave άνοιξε και πλέον η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα δισκογραφική δουλειά του ΛΕΞ έχει ξεκινήσει, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ημέρες. Ο ΛΕΞ ετοιμάζεται να επιστρέψει με νέο album και αυτή τη φορά ενώνει τις δυνάμεις του με τον Dof για το «Mpastard0s», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από το άνοιγμα της δυνατότητας Spotify presave, δίνοντας ουσιαστικά επίσημη υπόσταση στις πληροφορίες που ήθελαν τους δύο καλλιτέχνες να ετοιμάζουν μια νέα κοινή μουσική κυκλοφορία.

Ο ράπερ ΛΕΞ με πολύχρωμο φούτερ και τσαντάκι ώμου
https://www.instagram.com/lextgk

Αν παρακολουθείς την ελληνική rap σκηνή, γνωρίζεις καλά πως κάθε νέα κίνηση του ΛΕΞ συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Θεσσαλονικιός rapper έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση με το κοινό του, διατηρώντας μια ισχυρή καλλιτεχνική ταυτότητα και αφήνοντας το προσωπικό του αποτύπωμα στην ελληνική hip-hop κουλτούρα. Έτσι, η ανακοίνωση ενός νέου album αποτελεί από μόνη της μια είδηση που δεν περνά απαρατήρητη.

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Το «Mpastard0s» είναι ο τίτλος της νέας δισκογραφικής δουλειάς, με τον Dof να βρίσκεται στο πλευρό του ΛΕΞ. Παρότι οι λεπτομέρειες γύρω από το περιεχόμενο του album δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, η ημερομηνία κυκλοφορίας έχει πλέον επιβεβαιωθεί και το Spotify presave είναι διαθέσιμο για όσους θέλουν να προσθέσουν από τώρα τον δίσκο στη λίστα τους.

https://www.instagram.com/rapbase.gr/
https://www.instagram.com/rapbase.gr/

Η επιλογή της 13ης Νοεμβρίου σηματοδοτεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μουσικές κυκλοφορίες του μήνα για την εγχώρια rap σκηνή. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο tracklist, στις πιθανές συμμετοχές και φυσικά στον ήχο που θα έχει το νέο αυτό project.

Ο ράπερ ΛΕΞ με μαύρο καπέλο και φούτερ σε ασπρόμαυρο πορτρέτο
Ο ράπερ ΛΕΞ με μαύρο hoodie και καπέλο σε ασπρόμαυρη φωτογραφία.

Μέχρι τότε, το μόνο που χρειάζεται είναι να περιμένεις λίγες ημέρες ακόμη, καθώς το «Mpastard0s» ετοιμάζεται να προστεθεί στη δισκογραφία του ΛΕΞ και να δώσει νέο υλικό στους ακροατές που περιμένουν την επόμενη μουσική του κίνηση.

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album ΛΕΞ
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