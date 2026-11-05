Οι The Cure επιστρέφουν το 2027 με νέα τραγούδια και μια μεγάλη περιοδεία – Όσα αποκάλυψε ο Robert Smith

Ο frontman των The Cure, Robert Smith, αποκάλυψε ότι η μπάντα σχεδιάζει συναυλίες το 2027, οι οποίες θα παρουσιάσουν ένα πλούσιο ρεπερτόριο από ολοκαίνουργια τραγούδια

Με μια ματιά Οι The Cure σχεδιάζουν νέες συναυλίες για το 2027 με καινούργιο υλικό.

Ο Robert Smith επιβεβαίωσε την πρόθεση για νέες εμφανίσεις και τραγούδια.

Το 2026 ήταν δραστήριο για το συγκρότημα, με ευρωπαϊκή περιοδεία και νέο άλμπουμ.

Ο Smith είχε αναφέρει στο παρελθόν την ύπαρξη δύο ακόμη άλμπουμ σε αναμονή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο το 2026, ο Robert Smith, η εμβληματική φωνή των The Cure, προϊδέασε για το μέλλον του συγκροτήματος. Σε ένα ηχητικό μήνυμα που έστειλε στην εκπομπή του Nick Grimshaw στο BBC Radio 6, ο 67χρονος καλλιτέχνης άφησε να εννοηθεί ότι το 2027 θα βρει τους The Cure ξανά στη σκηνή, με ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει και την πρώτη παρουσίαση νέου υλικού.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγο μετά την εξαντλητική ευρωπαϊκή περιοδεία των The Cure το καλοκαίρι του 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε προς υποστήριξη του άλμπουμ τους «Songs of a Lost World». Η περιοδεία κορυφώθηκε με μια εμφάνιση στο Rock en Seine festival στο Saint-Cloud της Γαλλίας, στις 30 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδείας, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει και μια συνεργασία του Robert Smith με την Olivia Rodrigo στο τραγούδι «What’s Wrong With Me», μια συνεργασία που έκανε την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση στο Primavera Sound festival της Βαρκελώνης τον Ιούνιο. Αυτές οι αξιομνημόνευτες στιγμές αναφέρθηκαν εμμέσως από τον Robert Smith στο ηχητικό του μήνυμα.

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Ωστόσο, η πιο σημαντική πληροφορία που προέκυψε από το μήνυμα του Robert Smith ήταν η υπόνοια για το νέο μουσικό υλικό. «Ανυπομονώ για περισσότερες συναυλίες των The Cure το 2027. Φυσικά, δεν επιτρέπεται να πω πού ή πότε ακόμα, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι θα είναι γεμάτες με νέα τραγούδια», δήλωσε ο Robert Smith. «Παρακολουθήστε αυτόν τον χώρο…»

Η κυκλοφορία του «Songs of a Lost World» σηματοδότησε το τέλος μιας 16ετούς αναμονής για νέο στούντιο άλμπουμ από τους The Cure, καθώς το προηγούμενο άλμπουμ τους, «4:13 Dream», είχε κυκλοφορήσει το 2008. Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, το συγκρότημα κυκλοφόρησε επίσης την ταινία συναυλίας «The Show of a Lost World», το live άλμπουμ «Songs of a Live World: Troxy London MMXXIV», και τον Ιούνιο του 2025, το remix άλμπουμ «Mixes of a Lost World».

Σε μια προηγούμενη δήλωση τον Δεκέμβριο του 2024, ο Robert Smith είχε αποκαλύψει ότι είχε άλλα δύο άλμπουμ σε αναμονή. Ένα από αυτά περιγράφεται ως «ένα συμπληρωματικό έργο» και είναι «σχεδόν έτοιμο», ενώ ένα τρίτο άλμπουμ χαρακτηρίζεται ως «εντελώς διαφορετικό», με «τυχαίο υλικό, σαν υλικό από νυχτερινά στούντιο», το οποίο όμως θεωρεί «πραγματικά, πραγματικά καλό, απλώς πολύ, πολύ διαφορετικό». Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες για αυτά τα δύο ατιτλοφόρητα, ακυκλοφόρητα άλμπουμ.

Η προοπτική μιας νέας περιοδείας των The Cure, εμπλουτισμένη με φρέσκο υλικό, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους πολυάριθμους θαυμαστές του συγκροτήματος, οι οποίοι ανυπομονούν να απολαύσουν την ατμοσφαιρική μουσική τους και την αξεπέραστη σκηνική παρουσία του Robert Smith.

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