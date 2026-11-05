Μουσικά Νέα 05.11.2026

Οι The Cure επιστρέφουν το 2027 με νέα τραγούδια και μια μεγάλη περιοδεία – Όσα αποκάλυψε ο Robert Smith

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο frontman των The Cure, Robert Smith, αποκάλυψε ότι η μπάντα σχεδιάζει συναυλίες το 2027, οι οποίες θα παρουσιάσουν ένα πλούσιο ρεπερτόριο από ολοκαίνουργια τραγούδια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι The Cure σχεδιάζουν νέες συναυλίες για το 2027 με καινούργιο υλικό.
  • Ο Robert Smith επιβεβαίωσε την πρόθεση για νέες εμφανίσεις και τραγούδια.
  • Το 2026 ήταν δραστήριο για το συγκρότημα, με ευρωπαϊκή περιοδεία και νέο άλμπουμ.
  • Ο Smith είχε αναφέρει στο παρελθόν την ύπαρξη δύο ακόμη άλμπουμ σε αναμονή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο το 2026, ο Robert Smith, η εμβληματική φωνή των The Cure, προϊδέασε για το μέλλον του συγκροτήματος. Σε ένα ηχητικό μήνυμα που έστειλε στην εκπομπή του Nick Grimshaw στο BBC Radio 6, ο 67χρονος καλλιτέχνης άφησε να εννοηθεί ότι το 2027 θα βρει τους The Cure ξανά στη σκηνή, με ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει και την πρώτη παρουσίαση νέου υλικού.

Ο Robert Smith των The Cure παίζει κιθάρα στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της συναυλίας που μάγεψε το κοινό.
https://www.instagram.com/ejektfestival/

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγο μετά την εξαντλητική ευρωπαϊκή περιοδεία των The Cure το καλοκαίρι του 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε προς υποστήριξη του άλμπουμ τους «Songs of a Lost World». Η περιοδεία κορυφώθηκε με μια εμφάνιση στο Rock en Seine festival στο Saint-Cloud της Γαλλίας, στις 30 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδείας, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει και μια συνεργασία του Robert Smith με την Olivia Rodrigo στο τραγούδι «What’s Wrong With Me», μια συνεργασία που έκανε την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση στο Primavera Sound festival της Βαρκελώνης τον Ιούνιο. Αυτές οι αξιομνημόνευτες στιγμές αναφέρθηκαν εμμέσως από τον Robert Smith στο ηχητικό του μήνυμα.

Διάβασε επίσης: Rolling Stones και Robert Smith ενώνουν δυνάμεις στο «Divine intervention»

Ωστόσο, η πιο σημαντική πληροφορία που προέκυψε από το μήνυμα του Robert Smith ήταν η υπόνοια για το νέο μουσικό υλικό. «Ανυπομονώ για περισσότερες συναυλίες των The Cure το 2027. Φυσικά, δεν επιτρέπεται να πω πού ή πότε ακόμα, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι θα είναι γεμάτες με νέα τραγούδια», δήλωσε ο Robert Smith. «Παρακολουθήστε αυτόν τον χώρο…»

Ο Robert Smith των The Cure τραγουδάει και παίζει κιθάρα στην Αθήνα, σε μια αξέχαστη συναυλία.
Ο frontman των The Cure ερμηνεύει στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Η κυκλοφορία του «Songs of a Lost World» σηματοδότησε το τέλος μιας 16ετούς αναμονής για νέο στούντιο άλμπουμ από τους The Cure, καθώς το προηγούμενο άλμπουμ τους, «4:13 Dream», είχε κυκλοφορήσει το 2008. Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, το συγκρότημα κυκλοφόρησε επίσης την ταινία συναυλίας «The Show of a Lost World», το live άλμπουμ «Songs of a Live World: Troxy London MMXXIV», και τον Ιούνιο του 2025, το remix άλμπουμ «Mixes of a Lost World».

Το συγκρότημα των Cure σε συναυλία, με αφορμή την εμφάνισή τους στο Ejekt Festival στην Αθήνα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε μια προηγούμενη δήλωση τον Δεκέμβριο του 2024, ο Robert Smith είχε αποκαλύψει ότι είχε άλλα δύο άλμπουμ σε αναμονή. Ένα από αυτά περιγράφεται ως «ένα συμπληρωματικό έργο» και είναι «σχεδόν έτοιμο», ενώ ένα τρίτο άλμπουμ χαρακτηρίζεται ως «εντελώς διαφορετικό», με «τυχαίο υλικό, σαν υλικό από νυχτερινά στούντιο», το οποίο όμως θεωρεί «πραγματικά, πραγματικά καλό, απλώς πολύ, πολύ διαφορετικό». Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες για αυτά τα δύο ατιτλοφόρητα, ακυκλοφόρητα άλμπουμ.

Το συγκρότημα των Cure σε συναυλία, στο πλαίσιο της εμφάνισής τους στο Ejekt Festival στην Αθήνα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η προοπτική μιας νέας περιοδείας των The Cure, εμπλουτισμένη με φρέσκο υλικό, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους πολυάριθμους θαυμαστές του συγκροτήματος, οι οποίοι ανυπομονούν να απολαύσουν την ατμοσφαιρική μουσική τους και την αξεπέραστη σκηνική παρουσία του Robert Smith.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

The Cure νέα τραγούδια περιοδεία 2027
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Όσκαρ 1988: Γιατί ο Michael Douglas πιστεύει πως η Glenn Close άξιζε τη νίκη αντί της Cher

Όσκαρ 1988: Γιατί ο Michael Douglas πιστεύει πως η Glenn Close άξιζε τη νίκη αντί της Cher

05.11.2026
Επόμενο
Γιατί η μυρωδιά της βενζίνης σου φαίνεται εθιστική; Η εξήγηση πίσω από την απόλαυση της οσμής

Γιατί η μυρωδιά της βενζίνης σου φαίνεται εθιστική; Η εξήγηση πίσω από την απόλαυση της οσμής

05.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Bloody Hawk: Η μεγάλη επιστροφή στην Αθήνα είναι γεγονός – Πότε θα γίνει το πολυσυζητημένο live του 2027
Μουσικά Νέα

Bloody Hawk: Η μεγάλη επιστροφή στην Αθήνα είναι γεγονός – Πότε θα γίνει το πολυσυζητημένο live του 2027

05.11.2026
MadWalk 2026: Οι νέες αφίξεις στο line-up και οι καλλιτέχνες που θα απογειώσουν τη βραδιά
Life

MadWalk 2026: Οι νέες αφίξεις στο line-up και οι καλλιτέχνες που θα απογειώσουν τη βραδιά

05.11.2026
Νίνα Μαζάνη: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «Πόσες Γωνιές»
Μουσικά Νέα

Νίνα Μαζάνη: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «Πόσες Γωνιές»

05.11.2026
Η Dove Cameron αποκάλυψε το tracklist του «FINAL GIRL» – Πότε κυκλοφορεί
Μουσικά Νέα

Η Dove Cameron αποκάλυψε το tracklist του «FINAL GIRL» – Πότε κυκλοφορεί

05.11.2026
Hawk x Ελένη Φουρέιρα x Baghdad: Η ομάδα του «Aya» επιστρέφει με το νέο single «Pulp Fiction»
Μουσική

Hawk x Ελένη Φουρέιρα x Baghdad: Η ομάδα του «Aya» επιστρέφει με το νέο single «Pulp Fiction»

05.11.2026
«Fire meets snow»: Η Έλενα Τσαγκρινού ανακοίνωσε το νέο της ντουέτο με την Otilia
Μουσικά Νέα

«Fire meets snow»: Η Έλενα Τσαγκρινού ανακοίνωσε το νέο της ντουέτο με την Otilia

05.11.2026
Γιώτα Νέγκα & Γιώργος Θεοφάνους: Κυκλοφορούν το νέο EP «Ταυτότητα» με 6 τραγούδια
Μουσική

Γιώτα Νέγκα & Γιώργος Θεοφάνους: Κυκλοφορούν το νέο EP «Ταυτότητα» με 6 τραγούδια

05.11.2026
Björk: «Θα χορεύω techno μέχρι τα 90 μου» – Η ηλεκτρονική μουσική δεν έχει ημερομηνία λήξης!
Μουσικά Νέα

Björk: «Θα χορεύω techno μέχρι τα 90 μου» – Η ηλεκτρονική μουσική δεν έχει ημερομηνία λήξης!

05.11.2026
Ο John Legend και o Snoopy φέρνουν τα Χριστούγεννα νωρίτερα με το νέο τραγούδι «Get Ready»
Μουσικά Νέα

Ο John Legend και o Snoopy φέρνουν τα Χριστούγεννα νωρίτερα με το νέο τραγούδι «Get Ready»

05.11.2026
Η δερμάτινη φούστα επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο winter staple

Η δερμάτινη φούστα επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο winter staple

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Ένα απρόσμενο προϊόν παίρνει τη θέση του concealer στο νέο viral trick του TikTok

Ένα απρόσμενο προϊόν παίρνει τη θέση του concealer στο νέο viral trick του TikTok

Οι κακές συνήθειες μιας ιδιοφυΐας – 3 «ελαττώματα» που αποδεικνύουν ότι διαθέτεις υψηλή ευφυΐα!

Οι κακές συνήθειες μιας ιδιοφυΐας – 3 «ελαττώματα» που αποδεικνύουν ότι διαθέτεις υψηλή ευφυΐα!

Ξέχνα τα συνηθισμένα μπιφτέκια – Πώς θα ετοιμάσεις το τέλειο smashed burger μέσα σε ελάχιστα λεπτά

Ξέχνα τα συνηθισμένα μπιφτέκια – Πώς θα ετοιμάσεις το τέλειο smashed burger μέσα σε ελάχιστα λεπτά

Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου

Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη