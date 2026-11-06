«Θα το ξανάκανα»: Η νέα ερωτική μπαλάντα του Θοδωρή Φέρρη είναι εδώ

Μετά το «Είπες» και το πλατινένιο album «Όσο θα γυρίζει η γη», ο Θοδωρής Φέρρης παρουσιάζει το επόμενο δισκογραφικό του βήμα

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του Θοδωρή Φέρρη, «Θα το ξανάκανα».

Το τραγούδι είναι μια δυναμική ερωτική μπαλάντα σε μουσική και στίχους Λευτέρη Κιντάτου.

Το «Θα το ξανάκανα» έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις του κοινού σε live εμφανίσεις και social media.

Το νέο τραγούδι αποτελεί μια πρώτη γεύση από επερχόμενες κυκλοφορίες του καλλιτέχνη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Θοδωρής Φέρρης μοιράζεται με το κοινό το πολυαναμενόμενο νέο του τραγούδι «Θα το ξανάκανα» και, για ακόμα μία φορά, μετατρέπει το συναίσθημα σε μουσική εμπειρία.

Το «Θα το ξανάκανα», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum μετά το πλατινένιο album «Όσο θα γυρίζει η γη» και τη σαρωτική επιτυχία «Είπες», είναι μια δυναμική μπαλάντα, με την αδιαμφισβήτητα ερωτική χροιά του Θοδωρή Φέρρη και τη βαθιά συναισθηματική ερμηνεία του.

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Το νέο τραγούδι του πολυεπιτυχημένου καλλιτέχνη, σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου, έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις του κοινού μέσα από τις live εμφανίσεις του στο «Posidonio» που γίνονται sold out κάθε εβδομάδα, καθώς και μέσα από τα social media.

Με το «Θα το ξανάκανα», ο Θοδωρής Φέρρης ανοίγει ακόμα ένα κεφάλαιο στην επιτυχημένη δισκογραφική του πορεία και δίνει μία πρώτη «γεύση» από τα όσα ετοιμάζει το προσεχές διάστημα, με νέα τραγούδια που θα μιλήσουν απευθείας στην καρδιά του κοινού.

Βρείτε το «Θα το ξανάκανα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/tha-to-ksanakana

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