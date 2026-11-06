Σε δικαστικό αδιέξοδο με 2 δικηγορικά γραφεία βρίσκεται η Nicki Minaj – Οι οικονομικές διαφορές

Με μια ματιά Δύο δικηγορικά γραφεία ζητούν να αποσυρθούν από υποθέσεις της Nicki Minaj λόγω ρήξης επικοινωνίας.

Η 24/7 Productions κατηγορεί τη Minaj για μη αποπληρωμή 275.000 δολαρίων για συναυλίες.

Δικηγόροι στο Λος Άντζελες ζητούν πάνω από 295.000 δολάρια για απλήρωτους λογαριασμούς υπόθεσης πνευματικών δικαιωμάτων.

Η Minaj φέρεται να αγνόησε αγωγή δικηγορικού γραφείου για είσπραξη οφειλόμενου ποσού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Nicki Minaj φαίνεται να αντιμετωπίζει όλο και περισσότερες προκλήσεις, όχι μόνο από εξωτερικούς αντιπάλους, αλλά και από τα ίδια της τα νομικά επιτελεία. Τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και στο Λος Άντζελες, οι δικηγόροι της εκφράζουν έντονη δυσφορία και προσπαθούν να αποσυρθούν από τις υποθέσεις της, επικαλούμενοι «ρήξη της επικοινωνίας» και «ανεπανόρθωτη διάρρηξη της σχέσης».

Στην υπόθεση που έχει κατατεθεί εναντίον της στη Νέα Υόρκη από την εταιρεία παραγωγής συναυλιών 24/7 Productions, το δικηγορικό γραφείο Kurzman Eisenberg Corbin & Lever (KECL) έχει υποβάλει αίτημα στο δικαστήριο για να αποσυρθεί άμεσα από την υπεράσπιση της ράπερ. Το γραφείο δηλώνει ότι έχει κάνει «ό,τι ήταν δυνατόν» για να διατηρήσει τη συνεργασία, αλλά η σχέση με την Nicki Minaj έχει «ανεπανόρθωτα διαταραχθεί». Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στις 4 Νοεμβρίου, οι δικηγόροι αναφέρουν «ασυμφωνία στη στρατηγική της δίκης» και «ρήξη στην επικοινωνία», καθιστώντας την περαιτέρω εκπροσώπηση «μη εφικτή ή κατάλληλη».

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Η 24/7 Productions ισχυρίζεται ότι η Nicki Minaj δεν έχει αποπληρώσει 275.000 δολάρια που δαπανήθηκαν για τις συναυλίες της στα iHeartRadio’s Jingle Ball concerts του 2023, καθώς και για εμφανίσεις που σχετίζονται με το άλμπουμ της Pink Friday 2. Παρά τις «πολλές προσπάθειες» της εταιρείας για δύο χρόνια, η ομάδα της καλλιτέχνιδας φέρεται να μην έχει δώσει ποτέ εξήγηση για την καθυστέρηση πληρωμής. Το νομικό επιτελείο της Nicki Minaj είχε αρχικά αρνηθεί τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ως «ανόητη προσπάθεια να μηνυθεί κάποιος με βαθιές τσέπες», ωστόσο, οι «ασυμβίβαστες διαφορές» φαίνεται να έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο.

Παράλληλα, στο Λος Άντζελες, δικηγόροι από το γραφείο Gordon Rees Scully Mansukhani ζήτησαν την έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ τους για ποσό άνω των 295.000 δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η Nicki Minaj δεν έχει πληρώσει τους λογαριασμούς της από μια υπόθεση πνευματικών δικαιωμάτων του 2023. Η αγωγή αυτή αφορά την κατηγορία ότι η ράπερ έκλεψε το beat του τραγουδιού της «I Lied» (2014) από έναν συνθέτη ονόματι Julius Johnson. Η υπόθεση αυτή είχε διευθετηθεί με εμπιστευτικούς όρους στα τέλη του 2024.

Σύμφωνα με την Gordon Rees, η Nicki Minaj είχε συμφωνήσει με τα τιμολόγια του γραφείου, τα οποία περιλάμβαναν χρέωση 650 δολαρίων ανά ώρα για ανώτερους συνεργάτες και 425 δολαρίων για χαμηλότερου επιπέδου συνεργάτες, ποσά που θεωρούνται τυπικά ή και χαμηλά για εθνικά δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται με υποθέσεις υψηλού προφίλ. Ωστόσο, η ράπερ φέρεται να αγνόησε την αγωγή που κατέθεσε το γραφείο για την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού. Ως εκ τούτου, η Gordon Rees ζήτησε την έκδοση «default judgment» (απόφασης ερήμην) για 254.791 δολάρια αρχικών χρεώσεων, συν 40.814 δολάρια για τα νομικά έξοδα που προέκυψαν από την προσπάθεια είσπραξης.

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των νομικών σχέσεων της Nicki Minaj και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ακόμη και με τους ίδιους τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι την υπερασπίζονται.

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