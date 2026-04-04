«Συναγερμός» στο Hidden Hills: Άγνωστος εισβάλλει στην περιουσία της Nicki Minaj

Το Hidden Hills ξαναμπαίνει στο επίκεντρο της προσοχής μετά από απρόσμενο περιστατικό που θα έκανε κάθε σταρ να ανησυχεί
Πόπη Βασιλείου

Το περιστατικό συνέβη νωρίς την Τετάρτη, όταν ο 36χρονος Leland Adams εντοπίστηκε στην περιουσία της Nicki Minaj στη Northwest Los Angeles. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας δεν εισήλθε στο σπίτι, περιορίζοντας τον κίνδυνο για τη σταρ και την οικογένειά της. Ωστόσο, η παρουσία του ατόμου στο προαύλιο ενός από τα πιο πολυτελή σπίτια του Hidden Hills ήταν αρκετή για να κινητοποιήσει αμέσως την τοπική αστυνομία.

Ο Adams συνελήφθη και καταγράφηκε στα αρχεία της φυλακής του Lost Hills για πλημμέλημα, χωρίς περαιτέρω επιπλοκές. Η σύλληψη αυτή θυμίζει ότι ακόμη και στα πιο αποκλειστικά προάστια, η ασφάλεια μπορεί να κλονιστεί, ειδικά όταν πρόκειται για σταρ όπως η Nicki Minaj, που η φήμη και η περιουσία της την καθιστούν συχνά στόχο.

Nicki Minaj: Δηλώνει η no 1 θαυμάστρια του Donald Trump

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο που η Minaj έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο νομικών υποθέσεων. Το σπίτι των 20 εκατομμυρίων δολαρίων είχε σχεδόν βγει στο σφυρί το 2024 για να καλύψει την απόφαση δικαστηρίου ύψους 500.000 δολαρίων σε βάρος της και του συζύγου της, Kenneth «Zoo» Petty, σε υπόθεση με Γερμανό security guard. Τελικά, η σταρ κατέβαλε το ποσό και απέφυγε την πώληση της έπαυλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μόλις τον Μάρτιο, η Nicki Minaj βρέθηκε ξανά μπλεγμένη σε δικαστική διαμάχη, όταν η εταιρεία παραγωγής 24/7 Productions (USA) Inc. ισχυρίστηκε ότι δεν της καταβλήθηκε το ποσό των 275.000 δολαρίων για τις εμφανίσεις της στο iHeartRadio Jingle Ball του 2023 και την εκκίνηση του άλμπουμ Pink Friday 2. Παρά την καθυστέρηση στην πληρωμή, η εταιρεία συνεργάστηκε στην περιοδεία Pink Friday 2 World Tour το 2024, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που προκύπτουν όταν οι σταρ συνδυάζουν διαχείριση μεγάλης περιουσίας και συνεχείς εμφανίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

photo: GETTY IMAGES

 

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τη σημασία της ασφάλειας και της προνοητικότητας για διασημότητες που ζουν σε πολυτελείς κατοικίες, αλλά και την ένταση που συχνά συνοδεύει την καθημερινότητά τους. Αν και η Nicki Minaj ήταν εκτός σπιτιού, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα των αρχών απέτρεψαν κάθε περαιτέρω πρόβλημα, διατηρώντας την ασφάλεια της σταρ και της οικογένειάς της.

Με αυτό το νέο γεγονός, το όνομα της Nicki Minaj ξαναμπαίνει στα trending θέματα της Google και στα social media, θυμίζοντας πως η ζωή μιας σταρ της διεθνούς μουσικής σκηνής δεν είναι ποτέ πλήρως ήρεμη.

Η Nicki Minaj μπαίνει στην Billionaire Barbie εποχή της και ετοιμάζει νέα album

 

Ανατροπές στα φαβορί της Eurovision 2026

Ανατροπές στα φαβορί της Eurovision 2026

04.04.2026
Επόμενο
6 «αθώες» τροφές που σε φουσκώνουν χωρίς να το καταλαβαίνεις

6 «αθώες» τροφές που σε φουσκώνουν χωρίς να το καταλαβαίνεις

04.04.2026

Το «Friends» έγινε καταφύγιο για τη Lisa Kudrow – Η εξομολόγηση μετά την απώλεια του Matthew Perry
Celeb News

Το «Friends» έγινε καταφύγιο για τη Lisa Kudrow – Η εξομολόγηση μετά την απώλεια του Matthew Perry

05.04.2026
Από το Hollywood στα K-pop teasers – Η Shiloh Jolie κάνει το βήμα που κανείς δεν περίμενε
Celeb News

Από το Hollywood στα K-pop teasers – Η Shiloh Jolie κάνει το βήμα που κανείς δεν περίμενε

05.04.2026
Όλοι μιλούν για εκείνη: Πώς η Ειρήνη Φουρνιέ-Βαρδινογιάννη κερδίζει την Ισπανία
Celeb News

Όλοι μιλούν για εκείνη: Πώς η Ειρήνη Φουρνιέ-Βαρδινογιάννη κερδίζει την Ισπανία

05.04.2026
Οι φωτογραφίες που ανέβασε ο σύζυγος της Κατερίνας Καινούργιου μετά τη γέννηση!
Celeb News

Οι φωτογραφίες που ανέβασε ο σύζυγος της Κατερίνας Καινούργιου μετά τη γέννηση!

05.04.2026
Το πιο τρυφερό ξημέρωμα για την Κατερίνα Καινούργιου – Το κοριτσάκι που ήρθε 20 μέρες πριν
Celeb News

Το πιο τρυφερό ξημέρωμα για την Κατερίνα Καινούργιου – Το κοριτσάκι που ήρθε 20 μέρες πριν

04.04.2026
Cardi B και Mamdani ενώνουν δυνάμεις για το «2-K» – Ο διαγωνισμός που έγινε viral
Celeb News

Cardi B και Mamdani ενώνουν δυνάμεις για το «2-K» – Ο διαγωνισμός που έγινε viral

04.04.2026
Γέννησε η Κατερίνα Καινούργιου
Celeb News

Γέννησε η Κατερίνα Καινούργιου

04.04.2026
Η Μόνικα Μπελούτσι άκουσε Βλάσση Μπονάτσο και το Instagram πήρε «φωτιά»
Celeb News

Η Μόνικα Μπελούτσι άκουσε Βλάσση Μπονάτσο και το Instagram πήρε «φωτιά»

03.04.2026
Γιώργος Καπουτζίδης: «Ο πιο ωραίος Έλληνας άντρας είναι ο σύντροφός μου»
Celeb News

Γιώργος Καπουτζίδης: «Ο πιο ωραίος Έλληνας άντρας είναι ο σύντροφός μου»

03.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης «Αρβύλα» και «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης «Αρβύλα» και «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»

Αρχική συμφωνία με Bright για το Real Group-Ο χάρτης των νέων εξαγορών στα ΜΜΕ

Αρχική συμφωνία με Bright για το Real Group-Ο χάρτης των νέων εξαγορών στα ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχονται οι “Σαββατιάτικες Τυπολογίες”

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχονται οι “Σαββατιάτικες Τυπολογίες”

Πάμε για το ακριβότερο μεταπολεμικό Πάσχα

Πάμε για το ακριβότερο μεταπολεμικό Πάσχα

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ