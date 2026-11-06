MadWalk 2026 by Three Cents: Κυκλοφόρησε το trailer και το line-up υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη αστέρια!

Το νέο trailer του MadWalk 2026 μόλις κυκλοφόρησε, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη φαντασμαγορική βραδιά μόδας και μουσικής που ετοιμάζεται να καθηλώσει το κοινό

Με μια ματιά Το MadWalk 2026 by Three Cents θα διεξαχθεί στις 23 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου.

Το φετινό concept είναι «WE ARE ALL MADE OF STARS», συνδέοντας μόδα και μουσική.

Στο line-up περιλαμβάνονται καλλιτέχνες όπως Σάκης Ρουβάς, Ελένη Φουρέιρα, Μαρίνα Σάττι και σχεδιάστρια η Celia Kritharioti.

Η Βίκυ Καγιά θα παρουσιάσει για άλλη μια χρονιά τη διοργάνωση, ενώ επιστρέφουν και οι Fashion Heroes. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2026 by Three Cents έχει πλέον ξεκινήσει για τα καλά και το νέο trailer της φετινής διοργάνωσης έρχεται να σου δώσει μια πρώτη γεύση από όσα πρόκειται να ζήσεις στις 23 Νοεμβρίου. Με κεντρικό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS», το μεγαλύτερο fashion & music show της Ελλάδας επιστρέφει για 16η χρονιά, έτοιμο να ενώσει τη μόδα με τη μουσική σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, δημιουργικότητα και εντυπωσιακές εκπλήξεις. Το ραντεβού έχει δοθεί στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, εκεί όπου κορυφαίοι Έλληνες σχεδιαστές, fashion brands και αγαπημένοι καλλιτέχνες θα συναντηθούν σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Το νέο trailer του MadWalk 2026 by Three Cents είναι εδώ!

Το πρώτο trailer του MadWalk 2026 by Three Cents δίνει το σύνθημα για τη φετινή μεγάλη γιορτή της μόδας και της μουσικής. Το «WE ARE ALL MADE OF STARS» δεν είναι απλώς το φετινό concept, αλλά η φιλοσοφία γύρω από την οποία χτίζεται ολόκληρη η διοργάνωση: κάθε δημιουργός, κάθε καλλιτέχνης και κάθε προσωπικότητα έχει το δικό της φως και τη δική της ξεχωριστή θέση σε αυτό το λαμπερό σύμπαν.

Από τα εντυπωσιακά catwalks και τα live acts μέχρι το backstage και το red carpet, το MadWalk υπόσχεται μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια ενός συνηθισμένου fashion show. Η μόδα συναντά τη μουσική, οι σχεδιαστές παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους μέσα από ξεχωριστές σκηνικές συνεργασίες και οι καλλιτέχνες δίνουν τον δικό τους ρυθμό σε μια βραδιά που κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον.

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Το line-up του MadWalk 2026: Όλα τα ονόματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα

Το φετινό line-up έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται με δυνατές παρουσίες από διαφορετικά μουσικά είδη. Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν ανακοινωθεί βρίσκονται ο Σάκης Ρουβάς, η Ελένη Φουρέιρα, η Κατερίνα Λιόλιου, η Μαρίνα Σάττι, η Πέγκυ Ζήνα, η Ρένα Μόρφη και ο Kidd.

Στις νεότερες προσθήκες συγκαταλέγονται η Evangelia, η Λένα Ζευγαρά, ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο FY και η Ήβη Αδάμου, εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο το μουσικό πρόγραμμα. Πρόκειται για καλλιτέχνες με διαφορετικές μουσικές ταυτότητες και σκηνικές παρουσίες, κάτι που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα πολυσυλλεκτικό show με πολλές εναλλαγές και ενδιαφέρουσες στιγμές.

Στο κομμάτι της μόδας, η σημαντική νέα προσθήκη είναι η Celia Kritharioti. Η διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια θα συμμετάσχει στη φετινή διοργάνωση, μεταφέροντας τη δική της couture αισθητική στην πασαρέλα του MadWalk. Παράλληλα, κορυφαίοι Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands ετοιμάζουν τις δικές τους παρουσιάσεις, σε συνδυασμό με ειδικά σχεδιασμένα μουσικά performances.

Η Βίκυ Καγιά επιστρέφει στην παρουσίαση

Για ακόμη μία χρονιά, η Βίκυ Καγιά θα βρίσκεται στο τιμόνι της παρουσίασης του MadWalk 2026 by Three Cents. Το γνωστό fashion icon επιστρέφει σε έναν θεσμό με τον οποίο έχει συνδεθεί έντονα, αναλαμβάνοντας να δώσει τον δικό της ρυθμό στη μεγάλη βραδιά.

Η παρουσία της ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του event, καθώς η μόδα και το entertainment αποτελούν δύο κόσμους στους οποίους έχει σημαντική εμπειρία. Έτσι, η Βίκυ Καγιά αναμένεται να είναι και φέτος ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της διοργάνωσης.

Οι Fashion Heroes επιστρέφουν

Στο MadWalk 2026 επιστρέφουν και οι Fashion Heroes, οι οποίοι συμμετέχουν στα επιμέρους projects που πλαισιώνουν τη διοργάνωση. Οι φετινοί Fashion Heroes είναι οι Dr. Chris, Manos Kamakaris, Athina Klimi, Mariagapi, Aria Skokos και Super Foteini.

Η συμμετοχή τους προσθέτει ακόμη μία δημιουργική διάσταση στο event, αναδεικνύοντας ότι το MadWalk δεν περιορίζεται μόνο στην πασαρέλα και τη σκηνή, αλλά αποτελεί μια ευρύτερη συνάντηση ανθρώπων που εκφράζονται μέσα από τη μόδα, την εικόνα και τη δημιουργικότητα.

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Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί το MadWalk 2026;

Κράτησε την ημερομηνία, γιατί το μεγάλο ραντεβού έχει οριστεί για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do. Το MadWalk επιστρέφει για 16η χρονιά, με το «WE ARE ALL MADE OF STARS» να δίνει τον τόνο σε μια βραδιά όπου η μόδα και η μουσική θα έχουν τον πρώτο λόγο.

Αν θέλεις να βρεθείς εκεί και να ζήσεις από κοντά το fashion & music show, μπορείς ήδη να εξασφαλίσεις τη θέση σου, καθώς η προπώληση έχει ξεκινήσει.

Τα εισιτήρια για το MadWalk 2026 by Three Cents είναι διαθέσιμα στο Mad.gr.

Το MEGA έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση της διοργάνωσης, με την ημερομηνία προβολής να ανακοινώνεται προσεχώς.

Το trailer κυκλοφόρησε, τα ονόματα έχουν αρχίσει να αποκαλύπτονται και η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Στις 23 Νοεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Tae Kwon Do. WE ARE ALL MADE OF STARS. Let’s Shine!

Ζήσε το MadWalk 2026 από κοντά!

Stay tuned για τις επόμενες αποκαλύψεις του MadWalk 2026 by Three Cents!