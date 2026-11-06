Το 4 hair looks που ταιριάζουν με κάθε χειμερινό κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου

Από το γούνινο παλτό και το πλεκτό πουλόβερ μέχρι το puffer jacket και το ζιβάγκο, ανακάλυψε τα 4 hairstyles που ολοκληρώνουν ιδανικά κάθε χειμερινό outfit

Με μια ματιά Το σωστό χτένισμα ολοκληρώνει την χειμερινή εμφάνιση.

Τέσσερα χτενίσματα προτείνονται για γούνινο παλτό, πλεκτό, puffer jacket και ζιβάγκο.

Τα χτενίσματα είναι απλά, με μικρές αλλαγές σε πιάσιμο, χωρίστρα ή τούφες.

Το γούνινο παλτό ταιριάζει με 90s updo, το πλεκτό με ίσια μαλλιά και twist. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχουμε συνηθίσει να αφιερώνουμε αρκετό χρόνο στην επιλογή των χειμερινών μας outfits, να αναζητούμε τον ιδανικό συνδυασμό ρούχων, να επενδύουμε σε όμορφα πανωφόρια και να επιλέγουμε τα κατάλληλα αξεσουάρ. Τι γίνεται, όμως, με τα μαλλιά μας; Γιατί, όσο προσεγμένο κι αν είναι ένα σύνολο, το σωστό χτένισμα μπορεί να κάνει τη διαφορά και να ολοκληρώσει την εμφάνιση με τον πιο κομψό τρόπο.

Αυτή ακριβώς τη στιλιστική λεπτομέρεια έρχεται να αναδείξει η Kim Vuong μέσα από ένα video που δημοσίευσε στο Instagram. Η δημιουργός παρουσιάζει τέσσερις διαφορετικούς συνδυασμούς χειμερινών tops και hairstyles, προτείνοντας ένα χτένισμα για κάθε αγαπημένο κομμάτι της εποχής.

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Από το γούνινο παλτό και το πλεκτό πουλόβερ μέχρι το puffer jacket και το κλασικό ζιβάγκο, κάθε outfit αποκτά τη δική του beauty ταυτότητα. Το ενδιαφέρον είναι πως δεν χρειάζονται περίπλοκες τεχνικές ή πολλές ώρες μπροστά στον καθρέφτη. Μικρές αλλαγές στο πιάσιμο, στη χωρίστρα ή στις μπροστινές τούφες αρκούν για να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο fashion αποτέλεσμα.

1. Γούνινο παλτό με ένα 90s updo

Το γούνινο παλτό έχει από μόνο του έντονη προσωπικότητα και μια glamorous αισθητική που παραπέμπει σε εικόνες από τη δεκαετία του ’90. Για να το συνοδεύσεις, η Kim Vuong προτείνει ένα κλασικό updo με αναφορές στην αγαπημένη εποχή των supermodels.

Τα μαλλιά συγκεντρώνονται σε έναν κομψό κότσο, ενώ μία μπροστινή τούφα αφήνεται ελεύθερη να πλαισιώσει το πρόσωπο. Η πλαϊνή χωρίστρα δίνει επιπλέον χαρακτήρα στο χτένισμα και δημιουργεί εκείνο το ανεπιτήδευτα elegant αποτέλεσμα που αγαπάμε.

2. Πλεκτό πουλόβερ με ίσια μαλλιά και ένα twist

Η πρόταση της Kim Vuong θέλει τα μαλλιά ίσια, με τις άκρες γυρισμένες ελαφρώς προς τα μέσα, δημιουργώντας ένα προσεγμένο και απαλό τελείωμα. Το στοιχείο που κάνει τη διαφορά είναι οι δύο μπροστινές τούφες, οι οποίες τραβιούνται προς τα πίσω και ενώνονται, σχηματίζοντας ένα εφέ που θυμίζει κορδέλα.

Το αποτέλεσμα είναι θηλυκό, κομψό και ιδανικό για όσες αγαπούν τα χτενίσματα που δείχνουν περιποιημένα χωρίς να είναι υπερβολικά στημένα. Συνδυάζεται υπέροχα με ένα oversized πουλόβερ, ένα τζιν και ένα ζευγάρι ψηλές μπότες.

3. Puffer jacket με παιχνιδιάρικα low buns

Το puffer jacket είναι ίσως το πιο casual και sporty κομμάτι της χειμερινής γκαρνταρόμπας. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το beauty look πρέπει να ακολουθήσει αποκλειστικά την ίδια αισθητική.

Για να δώσει μια πιο girly διάθεση στο σύνολο επιλέγει δύο χαμηλά buns, πιασμένα με έναν επιμελώς ατημέλητο τρόπο. Αντί για ένα αυστηρό και απόλυτα συμμετρικό αποτέλεσμα, οι χαλαρές τούφες και η ανεπιτήδευτη υφή κάνουν το χτένισμα να δείχνει πιο παιχνιδιάρικο.

4. Ζιβάγκο με ανάλαφρες μπούκλες και statement hair clip

Το ζιβάγκο είναι ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια του χειμώνα, αλλά η κλειστή γραμμή του στον λαιμό μπορεί να δημιουργήσει ενδιαφέροντες συνδυασμούς με τα μαλλιά.

Εδώ, προτείνει ένα χτένισμα με κυρίως ίσια μαλλιά, ελαφριές μπούκλες και μια πλαϊνή φράντζα που συγκρατείται με ένα statement κοκαλάκι. Το αξεσουάρ μαλλιών λειτουργεί ως η μικρή λεπτομέρεια που αναβαθμίζει ολόκληρο το αποτέλεσμα, προσθέτοντας λάμψη και προσωπικότητα.

Κεντρική Εικόνα: @morveskim

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