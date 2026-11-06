Μόλις δοκιμάσεις αυτές τις πένες στο air fryer, θα τις φτιάχνεις συνέχεια

Η συνήθεια να αφιερώνεις ώρες στην κουζίνα αντικαθίσταται από μια πανεύκολη διαδικασία που ολοκληρώνεται ακριβώς στον χρόνο που βράζουν τα ζυμαρικά σου

Με μια ματιά Η συνταγή για πένες στο air fryer είναι γρήγορη, έτοιμη σε 25 λεπτά.

Τα υλικά (ντοματίνια, φέτα, σκόρδο, βασιλικός) καραμελώνουν στο air fryer, απελευθερώνοντας αρώματα.

Το νερό των ζυμαρικών βοηθά στη δημιουργία κρεμώδους σάλτσας.

Η χρήση θήκης μιας χρήσης στο air fryer διευκολύνει το καθάρισμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις μια λαχταριστή, πλούσια και απόλυτα γευστική λύση για το καθημερινό σου τραπέζι που δεν θα σε κρατήσει καθηλωμένη πάνω από τους ατμούς της κουζίνας για ώρες, τότε αυτή η συνταγή δημιουργήθηκε αποκλειστικά για εσένα. Όλες γνωρίζουμε πόσο κουραστικό είναι να επιστρέφεις στο σπίτι μετά από μια εξαντλητική ημέρα στη δουλειά και να πρέπει να προετοιμάσεις ένα γεύμα που να είναι ταυτόχρονα πεντανόστιμο, ποιοτικό και γρήγορο. Η αγαπημένη μας συσκευή air fryer έρχεται για άλλη μια φορά να μας λύσει τα χέρια, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη μαγειρική μπορεί να είναι απλή, δημιουργική και θεϊκά απολαυστική.

Η ιδέα να παντρέψεις τη μελωμένη ελληνική φέτα με ζουμερά ψητά ντοματίνια, σκορδάκι και φρέσκο βασιλικό αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες γαστρονομικές τάσεις των τελευταίων ετών, και όχι άδικα. Το μυστικό αυτής της εκδοχής κρύβεται στην ταχύτητα, καθώς η σάλτσα ετοιμάζεται γρήγορα και ξεκούραστα στον κάδο της συσκευής, ακριβώς στον ίδιο χρόνο που χρειάζονται τα ζυμαρικά σου για να βράσουν στην κατσαρόλα. Έτσι, μέσα σε μόλις 25 λεπτά, έχεις έτοιμο ένα πιάτο που μοιάζει να βγήκε από την κουζίνα ενός αυθεντικού ιταλικού εστιατορίου, έτοιμο να γοητεύσει κάθε καλεσμένο σου.

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Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη παρασκευή πραγματικά ακαταμάχητη είναι ο τρόπος με τον οποίο καραμελώνουν τα υλικά κάτω από την έντονη θερμότητα του air fryer, απελευθερώνοντας όλους τους χυμούς και τα αρώματά τους. Η λιωμένη φέτα αγκαλιάζει τις ζεστέες πένες, ενώ οι σταγόνες από το βαλσαμικό ξίδι και το ελαιόλαδο χαρίζουν μια απαράμιλλη ισορροπία οξύτητας και πλούσιας υφής. Ετοιμάσου να κρατήσεις σημειώσεις, να βάλεις τη φαντασία σου να δημιουργήσει και να απολαύσεις την πιο εύκολη μακαρονάδα της ζωής σου.

Τα υλικά που θα χρειαστείς για 2 μερίδες

350 gr μακρόστενα ντοματίνια

2 σκελίδες σκόρδο με τη φλούδα

με τη φλούδα 200 gr φέτα

1-2 κοτσάνια φρέσκο βασιλικό + λίγα φύλλα επιπλέον για το σερβίρισμα

+ λίγα φύλλα επιπλέον για το σερβίρισμα 2 κ.σ. ελαιόλαδο + επιπλέον σε σπρέι

+ επιπλέον σε σπρέι Λίγη ρίγανη

Λίγες σταγόνες βαλσαμικό ξίδι

Αλάτι

Πιπέρι

250 gr πένες

Τα βήματα εκτέλεσης για το απόλυτο αποτέλεσμα

Κόβουμε τα ντοματίνια στη μέση και τα ρίχνουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε τις 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, το σκόρδο, λίγο αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και το βαλσαμικό ξίδι. Ανακατεύουμε καλά τα υλικά ώστε τα ντοματίνια να κατεβάσουν τους φυσικούς χυμούς τους. Τοποθετούμε στον κάδο του air fryer μια θήκη μιας χρήσης και αδειάζουμε μέσα το μείγμα με τα ντοματίνια. Προσθέτουμε τα κοτσάνια του βασιλικού για έξτρα άρωμα. Κόβουμε τη φέτα σε 3-4 μεγάλα κομμάτια και τη μοιράζουμε ομοιόμορφα στην επιφάνεια των υλικών. Ψεκάζουμε ελαφρώς με το σπρέι ελαιόλαδου και ψηρίζουμε στο air fryer για 17 λεπτά στους 200°C. Μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος, αφαιρούμε προσεκτικά τη φλούδα από το σκόρδο, λιώνουμε τη μαλακή σάρκα του μέσα στα ντοματίνια και ψήνουμε για 2 λεπτά ακόμα. Παράλληλα, βράζουμε τις πένες σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Σουρώνουμε τα ζυμαρικά κρατώντας λίγο από το νερό τους και τα ρίχνουμε κατευθείαν μέσα στα ψημένα υλικά στον κάδο. Ανακατεύουμε απαλά, ραντίζουμε με λίγες σταγόνες φρέσκο ελαιόλαδο και ελάχιστο από το νερό που κρατήσαμε από τα ζυμαρικά για να ομογενοποιηθεί η σάλτσα. Τέλος, πασπαλίζουμε με φρέσκα φύλλα βασιλικού και σερβίρουμε αμέσως στα πιάτα όσο είναι ακόμα ζεστό.

Μικρά μυστικά για ακόμα πιο κρεμώδη σάλτσα

Το μεγαλύτερο μυστικό σε αυτή τη συνταγή κρύβεται στο νερό των ζυμαρικών που κρατάς πριν τα σουρώσεις, καθώς το άμυλο που περιέχει βοηθά τη λιωμένη φέτα και τα ντοματίνια να ενωθούν σε μια μεταξένια σάλτσα. Επίσης, η χρήση της θήκης μιας χρήσης στο air fryer διατηρεί όλους τους χυμούς των υλικών μέσα στο φαγητό και γλιτώνει πολύτιμο χρόνο από το καθάρισμα. Δοκίμασε να χρησιμοποιήσεις φρέσκο βασιλικό την τελευταία στιγμή, ώστε τα αιθέρια έλαιά του να παραμείνουν ζωντανά και να απογειώσουν τη γεύση του πιάτου σου.

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