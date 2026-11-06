Eurovision 2027: Εκτός διοργάνωσης ο Φωκάς Ευαγγελινός – Τι αλλάζει στον διαγωνισμό

Ο Φωκάς Ευαγγελινός ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2027 ούτε θα αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια του Sing for Greece

Με μια ματιά Ο Φωκάς Ευαγγελινός αποχωρεί από τη Eurovision 2027 λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Δεν θα αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια του εθνικού τελικού "Sing for Greece 2027".

Η απουσία του σηματοδοτεί μια νέα δημιουργική προσέγγιση για την ελληνική συμμετοχή.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στα νέα πρόσωπα που θα αναλάβουν την ελληνική αποστολή και τον εθνικό τελικό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια σημαντική αλλαγή έρχεται στον σχεδιασμό της ελληνικής παρουσίας στη Eurovision 2027, καθώς ο Φωκάς Ευαγγελινός ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει στη φετινή διοργάνωση. Ο καταξιωμένος χορογράφος και σκηνοθέτης, που έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ελληνικές συμμετοχές στον διαγωνισμό τραγουδιού, επιβεβαίωσε ότι δεν θα αναλάβει ούτε την καλλιτεχνική επιμέλεια του Sing for Greece 2027, του εθνικού τελικού μέσα από τον οποίο θα επιλεγεί η ελληνική συμμετοχή. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1, όπου ο ίδιος εξήγησε πως η απόφασή του συνδέεται με τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις του.

«Δεν θα είμαι φέτος, λόγω υποχρεώσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα βρίσκεται στην ομάδα της φετινής διοργάνωσης. Πρόκειται για μια εξέλιξη που σίγουρα τραβά την προσοχή, αφού η παρουσία του Φωκά Ευαγγελινού έχει αποτελέσει σταθερό σημείο αναφοράς για τη σκηνική εικόνα της Ελλάδας στη Eurovision, αλλά και για την καλλιτεχνική επιμέλεια του εθνικού τελικού.

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Η απουσία του Φωκά Ευαγγελινού από τη Eurovision 2027 σηματοδοτεί μια διαφορετική συνθήκη για την ελληνική αποστολή. Ο ίδιος δεν θα αναλάβει τη σκηνοθετική και χορογραφική επιμέλεια της ελληνικής συμμετοχής, ενώ δεν θα έχει ενεργό ρόλο ούτε στο Sing for Greece 2027.

Η δήλωσή του στην ΕΡΤ1 ήταν σύντομη, αλλά απολύτως σαφής. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει δεν του επιτρέπουν να συμμετάσχει στη φετινή προσπάθεια, με αποτέλεσμα να μένει εκτός ενός project με το οποίο έχει συνδεθεί στενά τα προηγούμενα χρόνια.

Αξίζει, βέβαια, να θυμάσαι πως ο Φωκάς Ευαγγελινός δεν είναι απλώς ένα γνώριμο όνομα για τους φίλους της Eurovision. Η σκηνοθετική και χορογραφική του ματιά έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της εικόνας πολλών ελληνικών συμμετοχών, ενώ η εμπειρία του στον διαγωνισμό τον έχει καθιερώσει ως ένα από τα πρόσωπα που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη σκηνή του.

Τι είπε για το Sing for Greece 2027 και τον εθνικό τελικό στη Θεσσαλονίκη

Εκτός από τη Eurovision, ο Φωκάς Ευαγγελινός επιβεβαίωσε πως δεν θα αναλάβει ούτε την καλλιτεχνική επιμέλεια του Sing for Greece 2027. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο εθνικός τελικός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια της φετινής ελληνικής διαδικασίας επιλογής τραγουδιού και εκπροσώπου.

Παρά την απόφασή του να απέχει, ο ίδιος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη διεξαγωγή του ελληνικού εθνικού τελικού στη Θεσσαλονίκη. Η επιλογή της πόλης δίνει έναν διαφορετικό χαρακτήρα στη φετινή διαδικασία και δημιουργεί προσδοκίες για μια ξεχωριστή τηλεοπτική βραδιά.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τους αντίστοιχους ρόλους στο Sing for Greece 2027 και στην ελληνική αποστολή. Η απουσία του Ευαγγελινού, πάντως, αφήνει χώρο για νέες συνεργασίες και διαφορετικές δημιουργικές προσεγγίσεις.

Μια νέα σελίδα για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision

Η Eurovision 2027 βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με το Sing for Greece να αποτελεί βασικό κομμάτι της προετοιμασίας για την ελληνική εκπροσώπηση. Η αποχώρηση του Φωκά Ευαγγελινού από τη φετινή διαδικασία είναι αναμφίβολα μία από τις σημαντικές ειδήσεις της περιόδου, καθώς πρόκειται για έναν δημιουργό με μεγάλη εμπειρία και αναγνωρίσιμη καλλιτεχνική ταυτότητα.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα πρόσωπα που θα αναλάβουν να διαμορφώσουν τη σκηνική παρουσία και την καλλιτεχνική εικόνα της ελληνικής συμμετοχής, αλλά και στο πώς θα εξελιχθεί ο εθνικός τελικός στη Θεσσαλονίκη.

Εσύ πώς βλέπεις την απουσία του Φωκά Ευαγγελινού από τη Eurovision 2027; Θεωρείς ότι η εμπειρία και η σκηνοθετική του ματιά θα λείψουν από τη φετινή ελληνική προσπάθεια ή μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή για μια νέα δημιουργική προσέγγιση;

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