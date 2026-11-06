Celeb News 06.11.2026

Morgan Fairchild: Η μητέρα του Τσάντλερ από τα «Φιλαράκια» μπαίνει στο OnlyFans στα 76 της

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Η μητέρα του Τσάντλερ από τα «Φιλαράκια» μπαίνει στο OnlyFans και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δημοσιεύει πορνογραφικό περιεχόμενο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Morgan Fairchild, 76 ετών, δημιουργεί λογαριασμό στο OnlyFans.
  • Θα μοιράζεται αυθόρμητες στιγμές και προσωπικές σκέψεις, όχι "τέτοιου" είδους περιεχόμενο.
  • Θέλει να δείξει μια πιο προσωπική πλευρά της, πέρα από τους ρόλους της.
  • Η απόφασή της ακολουθεί την επιτυχημένη πορεία της Donna Mills στην πλατφόρμα.
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Η Morgan Fairchild, η εμβληματική ηθοποιός που καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό με τους ρόλους της σε δημοφιλείς σειρές όπως το «Falcon Crest» και συμμετείχε επίσης στα αγαπημένα «Friends», επανεμφανίζεται στο προσκήνιο με μια αναπάντεχη απόφαση. Σε ηλικία 76 ετών, η Morgan Fairchild επέλεξε να δημιουργήσει τον δικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα OnlyFans, μια κίνηση που σίγουρα προκάλεσε έκπληξη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Αμερικανίδα σταρ, σε δηλώσεις της στο περιοδικό People, αποκάλυψε την πρόθεσή της να μοιραστεί αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο με τους θαυμαστές της. Ωστόσο, έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της από το κοινό στερεότυπο της πλατφόρμας, δηλώνοντας εμφατικά: «Και πριν με ρωτήσει κανείς, όχι, όχι «τέτοιου» είδους!».

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Σύμφωνα με την ίδια, το περιεχόμενο που θα δημοσιεύει θα εστιάζει περισσότερο σε αυθόρμητες στιγμές της καθημερινότητάς της και σε προσωπικές σκέψεις. «Κυρίως θα είμαι εγώ που κάνω χαζομάρες και μιλάω για ό,τι μου περνάει από το μυαλό», εξήγησε, υπογραμμίζοντας την επιθυμία της να δείξει μια πιο προσωπική και αληθινή πλευρά του εαυτού της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Morgan Fairchild παραδέχτηκε ότι η δημόσια εικόνα της είναι συνυφασμένη με τους ρόλους της, τα εντυπωσιακά της σύνολα και τα χαρακτηριστικά, ογκώδη χτενίσματά της. «Ίσως δεν ξέρουν πόσο παθιασμένη είμαι με την επιστήμη ή πόσο εύκολα μπορεί να με κάνει να γελάσω η αδελφή μου. Θα ήθελα να μοιραστώ περισσότερα από αυτά», πρόσθεσε, δίνοντας μια υπόσχεση για ένα πιο προσωπικό περιεχόμενο.

Η απόφαση της Morgan Fairchild να συμμετάσχει στο OnlyFans ακολουθεί τα χνάρια μιας άλλης επιτυχημένης ηθοποιού του Χόλιγουντ. Λίγους μήνες νωρίτερα, η 85χρονη Donna Mills, γνωστή από τη σειρά «Knots Landing», άνοιξε τον δικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα, τον περασμένο Ιούλιο.

Η επιτυχία της Donna Mills στο OnlyFans ήταν αξιοσημείωτη, καθώς, σύμφωνα με τον Andy Backman, επικεφαλής της εταιρείας Creators Inc. που διαχειρίζεται τις συνεργασίες και των δύο ηθοποιών, η Donna Mills κατάφερε να αποκομίσει έσοδα εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων μέσα στον πρώτο μόλις μήνα παρουσίας της. Αυτό το γεγονός πιθανώς αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που ενθάρρυναν την Morgan Fairchild να ακολουθήσει παρόμοια πορεία, δείχνοντας ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για την εξερεύνηση νέων καλλιτεχνικών και επιχειρηματικών avenues.

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Morgan Fairchild OnlyFans
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