Celeb News 06.11.2026

Dakota Johnson & Machine Gun Kelly: Το νέο ραντεβού που φουντώνει τις φήμες για ειδύλλιο

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Η Dakota Johnson και ο Machine Gun Kelly δείπνησαν μαζί στο Λος Άντζελες εντείνοντας τις φήμες για πιθανό ειδύλλιο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Dakota Johnson και ο Machine Gun Kelly εθεάστηκαν σε ραντεβού σε εστιατόριο στο Λος Άντζελες.
  • Οι δύο καλλιτέχνες δεν έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις φήμες για ειδύλλιο.
  • Αυτή η εμφάνιση ακολουθεί προηγούμενες συναντήσεις τους τους τελευταίους μήνες.
  • Η Dakota Johnson έχει δηλώσει ότι δεν την απασχολούν οι φήμες για τη σχέση της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dakota Johnson και ο Machine Gun Kelly συνεχίζουν να τροφοδοτούν τα σενάρια περί ρομαντικής σχέσης, με την πιο πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση να λαμβάνει χώρα σε εστιατόριο στο Λος Άντζελες. Το ζευγάρι, που δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει ποτέ τις φήμες, εθεάθη να απολαμβάνει ένα ρομαντικό δείπνο την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στην περιοχή Γούντλαντ Χιλς.

Η Dakota Johnson απαντά στις φήμες για τη ζωή της με ένα βλέμμα προς την κάμερα, φορώντας χρυσά σκουλαρίκια.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι δύο καλλιτέχνες, που είναι 37 και 36 ετών αντίστοιχα, απαθανατίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό έξω από το εστιατόριο Casalena. Πάνω στην έξοδό τους, έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετοι, ανταλλάσσοντας τρυφερά βλέμματα και γελώντας.

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Η Dakota Johnson επέλεξε για την έξοδό της ένα δερμάτινο μπουφάν με γούνινο γιακά, συνδυασμένο με σκισμένο τζιν, άνετα φλατ παπούτσια και μια τσάντα με λεοπάρ μοτίβο. Από την άλλη, ο Machine Gun Kelly υιοθέτησε ένα πιο casual στυλ, φορώντας φόρμα, σκούφο και φούτερ, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν.

Πορτρέτο της Dakota Johnson από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.
https://www.instagram.com/dakotajohnson/

Αυτή η κοινή εμφάνιση έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς συναντήσεων των δύο καλλιτεχνών τους τελευταίους μήνες, οι οποίες έχουν πυροδοτήσει έντονα τις φήμες για ειδύλλιο. Η πρώτη φορά που οι δύο τους βρέθηκαν στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων ήταν τον Σεπτέμβριο, όταν εθεάστηκαν να επισκέπτονται κρυφά το διαμέρισμα της φίλης τους, Taylor Swift, στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τότε δημοσιεύματα, πέρασαν τη νύχτα σε κοντινό ξενοδοχείο, ενώ η Taylor Swift απουσίαζε από την πόλη.

 

Από τότε, οι συναντήσεις τους έχουν γίνει πιο συχνές, ωστόσο, κανείς από τους δύο δεν έχει προβεί σε επίσημη δήλωση για τη φύση της σχέσης τους.

Η Dakota Johnson, σε παλαιότερη συνέντευξή της στο podcast «The Run-Through» τον Σεπτέμβριο, είχε αναφερθεί στις φήμες που την ήθελαν ζευγάρι με τον μουσικό. Είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Οι άνθρωποι θα πιστέψουν αυτό που θέλουν να πιστέψουν και δεν έχω την ενέργεια να παλεύω γι’ αυτό. Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να επικεντρώνομαι σε άλλα πράγματα στη ζωή μου. Κάθε μέρα υπάρχει κάτι στο διαδίκτυο που είναι γελοίο, είτε είναι αλήθεια είτε όχι, και δεν με νοιάζει, ας κοιτάξει ο καθένας τη ζωή του».

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Dakota Johnson Machine Gun Kelly
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