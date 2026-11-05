Life 05.11.2026

Τι πραγματικά αγγίζει την επιδερμίδα σου; Η κρυφή απειλή των τοξικών χημικών στη ντουλάπα σου

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Η εκτεταμένη χρήση επικίνδυνων χημικών ενώσεων στη μαζική παραγωγή ενδυμάτων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την επιδερμίδα
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η fast fashion χρησιμοποιεί τοξικές χημικές ουσίες (PFAS, βαρέα μέταλλα, αζωγραφικές χρωστικές) που παραμένουν στα ρούχα.
  • Η έκθεση σε PFAS συνδέεται με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, όπως καρκίνο και μειωμένη ανοσολογική απόκριση.
  • Τα συνθετικά υφάσματα (πολυεστέρας, νάιλον) προκαλούν συχνότερα δερματικούς ερεθισμούς και αλλεργίες.
  • Συνιστάται η επιλογή ρούχων από 100% φυσικές ίνες και το πλύσιμο πριν την πρώτη χρήση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν αγοράζεις καινούργια ρούχα, το πιο πιθανό είναι να εστιάζεις στο στυλ, την εφαρμογή ή την τιμή, χωρίς να περνά από το μυαλό σου ποιες χημικές ουσίες ή ίνες έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα σου. Η βιομηχανία της γρήγορης μόδας (fast fashion) βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση τοξικών προσθέτων για τη μαζική και ταχεία παραγωγή ενδυμάτων. Ουσίες όπως οι αζωγραφικές χρωστικές (azo dyes), τα βαρέα μέταλλα και οι υπερφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (PFAS) παραμένουν στις ίνες των ρούχων μέχρι αυτά να φτάσουν στα ράφια των καταστημάτων, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους εργαζόμενους στη γραμμή παραγωγής όσο και τους ίδιους τους καταναλωτές.

Unsplash
Unsplash

Πρόσφατες επιστημονικές ανασκοπήσεις στη National Library of Medicine κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, συνδέοντας την έκθεση σε PFAS με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, όπως η μειωμένη ανοσολογική απόκριση, η δυσλιπιδαιμία, η μείωση της ανάπτυξης των εμβρύων, καθώς και ο αυξημένος κίνδυνος για καρκίνο του νεφρού και του μαστού. Παράλληλα, τα στοιχεία του EuroNews αποκαλύπτουν ότι ποσοστό 70% έως 80% των ελεγμένων προϊόντων fast fashion παραβιάζει τα νόμιμα όρια ασφαλείας, ενώ ακόμη και σε παιδικά είδη κολοσσών, (όπως το Shein), εντοπίστηκαν επικίνδυνες χημικές υπερβάσεις. Η χημική αυτή επιβάρυνση ξεκινά από την καλλιέργεια των πρώτων υλών—με τη χρήση φυτοφαρμάκων στο βαμβάκι—και ολοκληρώνεται στα εργοστάσια βαφής και επεξεργασίας για την επίτευξη αδιαβροχοποίησης ή αντοχής στο τσαλάκωμα.

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Πέραν των χημικών, τεράστιο ρόλο διαδραματίζει ο τύπος της ίδιας της ίνας. Ενώ οι φυσικές ίνες (βαμβάκι, μετάξι, λινάρι) προέρχονται από τη φύση, οι συνθετικές (πολυεστέρας, νάιλον, ακρυλικό) παράγονται στο εργαστήριο με βάση το πετρέλαιο και προκαλούν συχνότερα δερματικούς ερεθισμούς. Σύμφωνα με την The American Academy of Dermatology, το μαλλί και τα συνθετικά υφάσματα μπορούν να πυροδοτήσουν έκζεμα σε παιδιά, ενώ μελέτες του 2021 συνδέουν τα συνθετικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με αυξημένα συμπτώματα αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής. Επιπλέον, η ποιότητα του ύπνου βελτιώνεται όταν χρησιμοποιούνται λευκά είδη από βαμβάκι ή λινάρι, ενώ ο πολυεστέρας έχει συνδεθεί με την πρόκληση οξειδωτικού στρες στον οργανισμό και τη μυϊκή κόπωση.

Unsplash
Unsplash

Η διαφορά φυσικών και συνθετικών ινών στην υγεία του δέρματος

Οι συνθετικές ίνες όπως ο πολυεστέρας απαιτούν χημικά εντατικές διαδικασίες παραγωγής, συγκρατώντας υψηλότερα επίπεδα επικίνδυνων χρωστικών που ερεθίζουν τους πόρους. Αντίθετα, οι 100% φυσικές ίνες φυτικής προέλευσης επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει και περιορίζουν τις πιθανότητες εμφάνισης εκζέματος και αλλεργιών. Η επιλογή φυτικών υφασμάτων έναντι των πετρελαϊκών παραγώγων αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διατήρηση μιας υγιούς επιδερμίδας.

Unsplash
Unsplash

Τι πρέπει να προσέχεις στις ετικέτες και τις πιστοποιήσεις

Η κάλυψη πίσω από ισχυρισμούς περί ανακυκλωμένων υλικών συχνά αποτελεί τακτική greenwashing, καθώς η ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών σε ρούχα διατηρεί τα επιβλαβή χημικά στη σύνθεση του υφάσματος. Οργανισμοί όπως ο Fabrics of Changed συνιστούν την επιλογή ρούχων με 100% φυσικές ίνες ή μείγματα με το πολύ 5% συνθετικά, αποφεύγοντας ενδύματα που αποτελούνται από περισσότερες από δύο διαφορετικές ίνες. Παράλληλα, αυστηρές πιστοποιήσεις όπως το Global Organic Textiles (τουλάχιστον 70% πιστοποιημένες οργανικές ίνες), το Organic Content Standard και το EU Ecolabel εγγυώνται την απουσία επικίνδυνων ουσιών.

Unsplash
Unsplash

Ηθικές διαστάσεις και η σημασία του πρώτου πλυσίματος

Πέραν των προσωπικών επιπτώσεων στην υγεία, η αγορά ενδυμάτων εγείρει ηθικά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια και την κακομεταχείριση των ζώων, όπως συμβαίνει σε ορισμένες πρακτικές της βιομηχανίας μαλλιού. Η έρευνα γύρω από τις πολιτικές βιωσιμότητας των brands είναι απαραίτητη. Τέλος, μια απλή αλλά σωτήρια πρακτική είναι το πάντα απαραίτητο πλύσιμο των καινούργιων ρούχων πριν την πρώτη χρήση, ώστε να απομακρύνεται ένα μεγάλο μέρος των επιφανειακών χημικών που τοποθετούνται για τη μεταφορά και τη διατήρησή τους.

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