Yolo 05.11.2026

Alysa Liu: Έγινε κούκλα Bratz με το χρυσό look των Ολυμπιακών Αγώνων

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Η Ολυμπιονίκης Alysa Liu αποκτά τη δική της συλλεκτική κούκλα Bratz, εμπνευσμένη από τη χρυσή εμφάνισή της στον πάγο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Alysa Liu αποκτά τη δική της συλλεκτική κούκλα Bratz, εμπνευσμένη από την εμφάνισή της.
  • Η κούκλα φέρει χρυσό φόρεμα, παγοπέδιλα και μετάλλιο, αποτυπώνοντας το στιλ της αθλήτριας.
  • Η Bratz επέλεξε την Alysa Liu για την ελευθερία, τη χαρά και την αυθεντικότητά της, πέρα από τις αθλητικές επιτυχίες.
  • Η συλλεκτική έκδοση, που περιλαμβάνει και μίνι φιγούρες, κυκλοφορεί στις 6 Νοεμβρίου 2026 στο Bratz.com.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Από τον πάγο στον κόσμο της μόδας και των συλλεκτικών παιχνιδιών! Η Alysa Liu αποκτά τη δική της κούκλα Bratz, με την εταιρεία να τιμά με αυτόν τον τρόπο τη σπουδαία αθλητική της πορεία και την ξεχωριστή προσωπικότητά της.

Η Alysa Liu πανηγυρίζει στην απονομή μεταλλίων μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, εκτοξεύοντας τραγούδια στα charts.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ολυμπιονίκης του καλλιτεχνικού πατινάζ γίνεται το νέο πρόσωπο μιας ειδικής συλλεκτικής έκδοσης, η οποία αντλεί έμπνευση από την εμφάνισή της που την οδήγησε στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στην Ιταλία. Η νέα συνεργασία Bratz x Alysa Liu κυκλοφορεί επίσημα στις 6 Νοεμβρίου 2026 και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο των θαυμαστών της αθλήτριας όσο και των συλλεκτών.

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Η νέα κούκλα αποτυπώνει με ιδιαίτερη προσοχή το στιλ που έκανε την Alysa Liu να ξεχωρίσει στον πάγο. Φορά ένα εντυπωσιακό χρυσό φόρεμα με λαμπερές παγιέτες, εμπνευσμένο από το κοστούμι της αθλήτριας, λευκά παγοπέδιλα και φυσικά το χρυσό μετάλλιο στον λαιμό της.

Ξεχωριστή λεπτομέρεια αποτελεί και το χαρακτηριστικό χτένισμά της, με τις καστανές και ξανθές ρίγες στα μαλλιά, που έχει γίνει πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της εμφάνισής της.

Η συλλογή δεν περιορίζεται, ωστόσο, μόνο στην κεντρική κούκλα. Περιλαμβάνει επίσης 5 μίνι φιγούρες Bratziez, οι οποίες είναι εμπνευσμένες από διαφορετικές εμφανίσεις της Alysa Liu. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το χρυσό κοστούμι του πατινάζ, αλλά και ένα σύνολο προθέρμανσης. Κάθε μικροσκοπική φιγούρα διαθέτει, μάλιστα, το δικό της μετάλλιο.

«Είναι τόσο Bratz»: Γιατί επέλεξαν την Alysa Liu

Η δημιουργική διευθύντρια και πρόεδρος της Bratz, Jasmin Larian Hekmat, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στη συνεργασία, εξηγώντας πως η αθλήτρια αντιπροσωπεύει όλα όσα πρεσβεύει το brand. Όπως δήλωσε, η Alysa είναι μια προσωπικότητα που μαγνητίζει την προσοχή όχι μόνο χάρη στις αθλητικές της επιτυχίες, αλλά και λόγω της ελευθερίας, της χαράς και της αυθεντικότητας με την οποία εκφράζεται.

https://www.instagram.com/bratz/
https://www.instagram.com/bratz/

Παράλληλα, αποκάλυψε πως η ομάδα έδωσε ιδιαίτερη σημασία στις λεπτομέρειες της κούκλας, από το χαρακτηριστικό χρώμα των μαλλιών της μέχρι την κίνηση των κροσσών στο φόρεμά της, ώστε το αποτέλεσμα να αποτυπώνει όσο το δυνατόν καλύτερα την εικόνα της αθλήτριας.

Πότε κυκλοφορεί η συλλεκτική συνεργασία Bratz x Alysa Liu

Η ειδική έκδοση θα είναι διαθέσιμη από τις 6 Νοεμβρίου αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας Bratz.com. Η κυκλοφορία της έρχεται λίγο πριν από την εορταστική περίοδο, καθιστώντας τη μια ξεχωριστή πρόταση για όσους αγαπούν το καλλιτεχνικό πατινάζ, αλλά και για τους συλλέκτες των δημοφιλών κουκλών.

https://www.instagram.com/bratz/
https://www.instagram.com/bratz/

Με αυτή τη συνεργασία, η Alysa Liu αποκτά μια διαφορετική θέση στην pop κουλτούρα, καθώς η αθλητική της επιτυχία μετατρέπεται σε μια συλλεκτική δημιουργία που συνδυάζει τον κόσμο του αθλητισμού με τη μόδα και το παιχνίδι.

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Alysa Liu Bratz
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